Tam Boyutta Gör Amazon'un Bahar Fırsatları kapsamında Samsung ürünlerinde indirimler başladı. Samsung Galaxy telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde, kulaklıklarda indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Samsung Galaxy Watch 6 Classic akıllı saati son 1 ayın en düşük fiyatına satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İndirimler 26 Mart'a kadar devam edecek.

Amazon'da Samsung Ürünlerinde Bahar Fırsatı

Amazon'da Samsung Galaxy tabletlerde indirim başladı! 1 gün önce eklendi

Galaxy Watch 6 Classic'in öne çıkan özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 44mm ve 47 mm olarak iki farklı boyutta Super AMOLED ekran ile geliyor. Ekranda çizilmelere karşı dayanıklı safir kristal cam kullanılıyor. Galaxy Watch 6’dan farklı olarak paslanmaz çelik kasası, döndürülebilir metal çerçevesi ve tasarımsal farklılıkları bulunuyor.

Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Galaxy Watch 6 Classic, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.

Amazon'dan satın almak için: Galaxy Watch 6 Classic

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Amazon'da Samsung Galaxy Watch akıllı saatler indirime girdi