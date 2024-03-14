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    Anlık Bildirim

    Amazon'da Samsung Galaxy Watch akıllı saatler indirime girdi

    Amazon'da Samsung Galaxy Watch 6 Classic modeli başta olmak üzere Galaxy Watch akıllı saatlerde indirim başladı. İndirime giren Galaxy Watch saatlerin linki burada.
    Amazon'da Samsung Galaxy Watch akıllı saatler indirime girdi Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Bahar Fırsatları kapsamında Samsung ürünlerinde indirimler başladı. Samsung Galaxy telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde, kulaklıklarda indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Samsung Galaxy Watch 6 Classic akıllı saati son 1 ayın en düşük fiyatına satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İndirimler 26 Mart'a kadar devam edecek.

    Amazon'da Samsung Ürünlerinde Bahar Fırsatı

    Galaxy Watch 6 Classic'in öne çıkan özellikleri

    Amazon'da Samsung Galaxy Watch akıllı saatler indirime girdi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 44mm ve 47 mm olarak iki farklı boyutta Super AMOLED ekran ile geliyor. Ekranda çizilmelere karşı dayanıklı safir kristal cam kullanılıyor. Galaxy Watch 6’dan farklı olarak paslanmaz çelik kasası, döndürülebilir metal çerçevesi ve tasarımsal farklılıkları bulunuyor.

    Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Galaxy Watch 6 Classic, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.

    Amazon'dan satın almak için: Galaxy Watch 6 Classic

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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