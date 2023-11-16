Samsung tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı!

Tam Boyutta Gör Amazon’da başlayan Gülümseyen Kasım Fırsatları kampanyasında Samsung tabletler düşük indirimler sunulmaya başlandı. Samsung tablet satın almayı düşünenler için beklenen indirimler geldi. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ve Galaxy Tab A9+ modelleri başta olmak üzere pek çok Samsung tablet modelinde indirim mevcut.

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Samsung Galaxy Tab S9 Ultra’nın Öne Çıkan Özellikleri

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S9 Ultra, Android dünyasının en dolu ve en yetenekli özelliklerine sahip tablet bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Ekran olarak 14.6 inç boyutunda, yüksek çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED 2X ekrana yer veriliyor. Dizi, film izlerken ve oyun oynarken kullanıcısını büyüleyen ekran deneyimi sunuyor.

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Cihaz gücünü Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setinden alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM’li iki modeli bulunuyor. 11.200mAh kapasiteli büyük bataryası sayesinde şarja takmadan uzun saatler kullanabilirsiniz. 45W hızlı şarj teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde şarjı tamamen doluyor. Bu tablet Samsung’un suya ve toza karşı dayanıklı ilk Galaxy S serisi tableti olarak dikkat çekiyor. Ayrıca S Pen kalem ile geliyor ve kalemle çizimler yapılabiliyor.

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Samsung Galaxy Tab A9+ Öne Çıkan Özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung’un uygun fiyatıyla dikkat çeken Galaxy Tab A9 Plus, 11 inç boyutunda ve 90 Hz yenileme hızına sahip TFT ekran bulunuyor. Snapdragon 695 yonga seti, 4GB RAM, 64GB ve 128 GB depolama, 8 MP arka kamera, 7.040 mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikler sunuyor.

Samsung One UI 5.1 arayüzü ile gelen tablette ekranı üçe bölerek aynı anda birden fazla uygulama çalıştırma özelliği mevcut. Ayrıca Dolby Atmos desteği ve dört adet hoparlörü bulunuyor. Düşük fiyata akıcı performans ve akıcı ekran deneyimi isterseniz bu tableti tercih edebilirsiniz.

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Samsung tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı!