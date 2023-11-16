Samsung tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı!

- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra’nın Öne Çıkan Özellikleri
- Samsung Galaxy Tab A9+ Öne Çıkan Özellikleri
- Yorumlar
Amazon’dan satın almak için tıklayın: İndirimli Samsung Tabletler
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra’nın Öne Çıkan Özellikleri
Cihaz gücünü Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setinden alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM’li iki modeli bulunuyor. 11.200mAh kapasiteli büyük bataryası sayesinde şarja takmadan uzun saatler kullanabilirsiniz. 45W hızlı şarj teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde şarjı tamamen doluyor. Bu tablet Samsung’un suya ve toza karşı dayanıklı ilk Galaxy S serisi tableti olarak dikkat çekiyor. Ayrıca S Pen kalem ile geliyor ve kalemle çizimler yapılabiliyor.
Amazon'dan satın almak için tıklayın: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Samsung Galaxy Tab A9+ Öne Çıkan Özellikleri
Samsung One UI 5.1 arayüzü ile gelen tablette ekranı üçe bölerek aynı anda birden fazla uygulama çalıştırma özelliği mevcut. Ayrıca Dolby Atmos desteği ve dört adet hoparlörü bulunuyor. Düşük fiyata akıcı performans ve akıcı ekran deneyimi isterseniz bu tableti tercih edebilirsiniz.
Amazon'dan satın almak için tıklayın: Samsung Galaxy Tab A9+Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.