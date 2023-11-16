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    Samsung tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı!

    Samsung'un giriş, orta ve üst seviyeye yönelik çeşitli Galaxy tablet modelleri indirime girdi. Android tablet satın almayı düşünenler için avantajlı fırsatlar başladı.
    Samsung tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da başlayan Gülümseyen Kasım Fırsatları kampanyasında Samsung tabletler düşük indirimler sunulmaya başlandı. Samsung tablet satın almayı düşünenler için beklenen indirimler geldi. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ve Galaxy Tab A9+ modelleri başta olmak üzere pek çok Samsung tablet modelinde indirim mevcut.

    Amazon’dan satın almak için tıklayın: İndirimli Samsung Tabletler

    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra’nın Öne Çıkan Özellikleri

    Samsung tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı! Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S9 Ultra, Android dünyasının en dolu ve en yetenekli özelliklerine sahip tablet bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Ekran olarak 14.6 inç boyutunda, yüksek çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED 2X ekrana yer veriliyor. Dizi, film izlerken ve oyun oynarken kullanıcısını büyüleyen ekran deneyimi sunuyor.

    Cihaz gücünü Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setinden alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM’li iki modeli bulunuyor. 11.200mAh kapasiteli büyük bataryası sayesinde şarja takmadan uzun saatler kullanabilirsiniz. 45W hızlı şarj teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde şarjı tamamen doluyor. Bu tablet Samsung’un suya ve toza karşı dayanıklı ilk Galaxy S serisi tableti olarak dikkat çekiyor. Ayrıca S Pen kalem ile geliyor ve kalemle çizimler yapılabiliyor.

    Amazon'dan satın almak için tıklayın: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

    Samsung Galaxy Tab A9+ Öne Çıkan Özellikleri

    Samsung tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı! Tam Boyutta Gör
    Samsung’un uygun fiyatıyla dikkat çeken Galaxy Tab A9 Plus, 11 inç boyutunda ve 90 Hz yenileme hızına sahip TFT ekran bulunuyor. Snapdragon 695 yonga seti, 4GB RAM, 64GB ve 128 GB depolama, 8 MP arka kamera, 7.040 mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikler sunuyor.

    Samsung One UI 5.1 arayüzü ile gelen tablette ekranı üçe bölerek aynı anda birden fazla uygulama çalıştırma özelliği mevcut. Ayrıca Dolby Atmos desteği ve dört adet hoparlörü bulunuyor. Düşük fiyata akıcı performans ve akıcı ekran deneyimi isterseniz bu tableti tercih edebilirsiniz.

    Amazon'dan satın almak için tıklayın: Samsung Galaxy Tab A9+

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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