Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Google'ın yeni nesil mobil işletim sistemiyle ilgili yol haritasını açıkladı. Şirket, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alacak Galaxy telefonları ve bu cihazların ne zaman güncelleneceğini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak?"
Samsung zaten Galaxy S20, Note 20, S10, Note 10, Z Flip ve Z Fold 2 modelleri için Android 11'in beta versiyonu yayınlanmıştı. Final sürümünün dağıtımı bu ay başlayacak. Yayınlanan takvime göre şirket önümüzdeki aylarda bütçe dostu modeller de dahil olmak üzere 40'tan fazla akıllı telefon ve tablet modelini güncellemeyi planlıyor.
İlk olarak Galaxy S20 serisine gelecek
Android 11'in final sürümünü ilk alan amiral gemileri Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra olacak. Bu cihazlar işletim sisteminin yeni versiyonuna Aralık ayı itibarıyla yükseltilecekler. Samsung Members uygulamasında yayınlanan listenin tamamı şu şekilde:
Aralık 2020:
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
Ocak 2021:İlginizi Çekebilir Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Fold 2
Şubat 2021:
- Galaxy Fold
Mart 2021:
- Galaxy M21
- Galaxy M30s
- Galaxy M31
- Galaxy A51
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Tab S7
Nisan 2021:
- Galaxy A50
- Galaxy M51
Mayıs 2021:
- Galaxy A21s
- Galaxy A31
- Galaxy A70
- Galaxy A71
- Galaxy A80
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
Haziran 2021:
- Galaxy A01-Core
- Galaxy A01
- Galaxy A11
- Galaxy M11
- Galaxy Tab A
Temmuz 2021:
- Galaxy A30
- Galaxy Tab S5e
Ağustos 2021:
- Galaxy A10
- Galaxy A10s
- Galaxy A20
- Galaxy A20s
- Galaxy A30s
- Galaxy Tab A 10.1
- Galaxy Tab Active Pro
Eylül 2021:
- Galaxy Tab A8 (2019)
https://www.tizenhelp.com/samsung-released-android-11-schedule-for-galaxy-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telefon çıktığı zaman android 9 tanıtılmıştı, Note 9 android 8 ile piyasaya çıktı 4-5 ay sonra ancak android 9 güncellemesi verildi. işin aslına baksan sadece 1 büyük güncelleme veriliyor. Güncelleme sorunu yüzünden bir daha ne zamzung ne de başka android telefon kullanırım.
Son Android telefonum olacak maalesef.
Apple firması bu konuda kesinlikle en iyi bu doğru ama iş android cephesine gelince pek seçenek yok güncelleme konusunda.
Aynen böyle devam edin kuş beyinliler, bütçenizi apple'la dalga geçmek için çektiğiniz reklamlara harcayın ardından 1 yıl geçmeden dalga geçtiğiniz şeyleri yapın. Ne desem boş.
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