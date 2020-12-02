Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Google'ın yeni nesil mobil işletim sistemiyle ilgili yol haritasını açıkladı. Şirket, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alacak Galaxy telefonları ve bu cihazların ne zaman güncelleneceğini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak?"

Samsung zaten Galaxy S20, Note 20, S10, Note 10, Z Flip ve Z Fold 2 modelleri için Android 11'in beta versiyonu yayınlanmıştı. Final sürümünün dağıtımı bu ay başlayacak. Yayınlanan takvime göre şirket önümüzdeki aylarda bütçe dostu modeller de dahil olmak üzere 40'tan fazla akıllı telefon ve tablet modelini güncellemeyi planlıyor.

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İlk olarak Galaxy S20 serisine gelecek

Android 11'in final sürümünü ilk alan amiral gemileri Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra olacak. Bu cihazlar işletim sisteminin yeni versiyonuna Aralık ayı itibarıyla yükseltilecekler. Samsung Members uygulamasında yayınlanan listenin tamamı şu şekilde:

Aralık 2020:

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Ocak 2021:

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Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Şubat 2021:

Galaxy Fold

Mart 2021:

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy A51

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Nisan 2021:

Galaxy A50

Galaxy M51

Mayıs 2021:

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Haziran 2021:

Galaxy A01-Core

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

Temmuz 2021:

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

Ağustos 2021:

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

Eylül 2021:

Galaxy Tab A8 (2019)

https://www.tizenhelp.com/samsung-released-android-11-schedule-for-galaxy-devices/

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