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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alacak Galaxy telefonlarının listesini yayınladı. Güney Koreli şirket tam 43 cihazını işletim sisteminin en son sürümüne yükseltmeyi planlıyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Google'ın yeni nesil mobil işletim sistemiyle ilgili yol haritasını açıkladı. Şirket, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alacak Galaxy telefonları ve bu cihazların ne zaman güncelleneceğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak?"

    Samsung zaten Galaxy S20, Note 20, S10, Note 10, Z Flip ve Z Fold 2 modelleri için Android 11'in beta versiyonu yayınlanmıştı. Final sürümünün dağıtımı bu ay başlayacak. Yayınlanan takvime göre şirket önümüzdeki aylarda bütçe dostu modeller de dahil olmak üzere 40'tan fazla akıllı telefon ve tablet modelini güncellemeyi planlıyor.

    Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler
    Tam Boyutta Gör

    İlk olarak Galaxy S20 serisine gelecek

    Android 11'in final sürümünü ilk alan amiral gemileri Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra olacak. Bu cihazlar işletim sisteminin yeni versiyonuna Aralık ayı itibarıyla yükseltilecekler. Samsung Members uygulamasında yayınlanan listenin tamamı şu şekilde:

    Aralık 2020:

    • Galaxy S20
    • Galaxy S20+
    • Galaxy S20 Ultra

    Ocak 2021:

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar
    • Galaxy S10
    • Galaxy S10+
    • Galaxy S10 Lite
    • Galaxy Note 10
    • Galaxy Note 10+
    • Galaxy Note 20
    • Galaxy Note 20 Ultra
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy Z Fold 2

    Şubat 2021:

    • Galaxy Fold

    Mart 2021:

    • Galaxy M21
    • Galaxy M30s
    • Galaxy M31
    • Galaxy A51
    • Galaxy Note 10 Lite
    • Galaxy Tab S7

    Nisan 2021:

    • Galaxy A50
    • Galaxy M51

    Mayıs 2021:

    • Galaxy A21s
    • Galaxy A31
    • Galaxy A70
    • Galaxy A71
    • Galaxy A80
    • Galaxy Tab S6
    • Galaxy Tab S6 Lite

    Haziran 2021:

    • Galaxy A01-Core
    • Galaxy A01
    • Galaxy A11
    • Galaxy M11
    • Galaxy Tab A

    Temmuz 2021:

    • Galaxy A30
    • Galaxy Tab S5e

    Ağustos 2021:

    • Galaxy A10
    • Galaxy A10s
    • Galaxy A20
    • Galaxy A20s
    • Galaxy A30s
    • Galaxy Tab A 10.1
    • Galaxy Tab Active Pro

    Eylül 2021:

    • Galaxy Tab A8 (2019)


    https://www.tizenhelp.com/samsung-released-android-11-schedule-for-galaxy-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Barni Moloztaş (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güncellemeyi 1 yıla dağıtmışlar şaka gibi
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    overactive (yiğit ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Note 9?
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    S10E nerede
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Redshift (İbrahim ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    S20 plus kasmaya başladı
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şuan Samsung Note 9 8 gb ram kullanıcısıyım.

    Telefon çıktığı zaman android 9 tanıtılmıştı, Note 9 android 8 ile piyasaya çıktı 4-5 ay sonra ancak android 9 güncellemesi verildi. işin aslına baksan sadece 1 büyük güncelleme veriliyor. Güncelleme sorunu yüzünden bir daha ne zamzung ne de başka android telefon kullanırım.

    Son Android telefonum olacak maalesef.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Piyasada satışı aktif olarak devam eden samsung s20 FE neden listede yok. Ben mi kör oldum yoksa?
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    Lexco (E. Y.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Galaxy S9'a da android 11 verin ne olacak sanki verseniz...
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Galaxy S9+ niye güncelleme gelmiyor daha 2.5 yıllık telefon
    Yanıtla +1
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    RaptorFX 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsungtan nefret ederdim ama diğer firmalara bakınca android üzerinde en fazla güncellemeyi veren firma Samsung oldu. Ayrıca 3 büyük güncelleme sözü ikili sayılar başlayan seri çıktıktan sonra verildi ve sözlerini tutuyorlar. Daha önceki yıllarda çoğu üretici 1 büyük hadi en iyi ihtimal 2 büyük güncelleme veriyordu ki samsung da öyle.

    Apple firması bu konuda kesinlikle en iyi bu doğru ama iş android cephesine gelince pek seçenek yok güncelleme konusunda.
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    R0llingMan 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Note 8 - 9, S 8 - 9 hatta bu aralıklarda çıkan çoğu telefon rahatlıkla bu güncellemeyi alabilirken alamaması bir çok insanın son Samsung alışı demek :) Bende Samsun kullanıcısıyım (Note 5) aldıktan sonra sadece 1 büyük güncelleme geldi, bir daha Samsung almayacağım. Apple geçen seneye kadar İphone 5s'e güncelleme veriyordu :) Yeni telefona ihtiyacım var bütçesini hazırlıyorum zamanı geldiğinde gidip Apple şirketine basacağım.
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    Starrk35 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.change.org/p/samsung-give-android-11-oneui-3-0-to-galaxy-note9-s9-phones?utm_content=cl_sharecopy_24289636_en-US%3A5&amp;recruited_by_id=b0e70200-352a-11eb-92c3-05dab60dcb1f&amp;utm_source=share_petition&amp;utm_medium=copylink&amp;utm_campaign=psf_combo_share_initial
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    Androge0s (Atakan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ee samsung efendi yıl içinde yüzlerce birbirinden farklı, abidik gubidik telefon çıkarırsan yazılımda böyle tökezlersin. 2017'de çıktıktan birkaç ay sonra s8 aldım 2019'da Android güncellemesi kesildi.



    Aynen böyle devam edin kuş beyinliler, bütçenizi apple'la dalga geçmek için çektiğiniz reklamlara harcayın ardından 1 yıl geçmeden dalga geçtiğiniz şeyleri yapın. Ne desem boş.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2.5 yıllık Samsung tab s4 güncelleme almaz iken Apple iPad mini 1 hala güncelleme almaktadır
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    6967 kez okundu.
    15 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    samsung, android 11 ve
    5 etiket daha güncelleme takvim one UI 3.0 arayüz Mobil Teknolojiler
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