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    Samsung, ASML'nin High-NA EUV cihazını bu sene sonunda kuracak

    Samsung, ASML'nin en gelişmiş High-NA EUV litografi makinesini bu yılın son çeyreğinde kurmayı planlıyor. Böylece, Intel'den sonra bu cihazı kuran ikinci üretici olacak.
    Samsung, ASML'nin High-NA EUV cihazını bu sene sonunda kuracak Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli Seoul Economic Daily sitesinin haberine göre Samsung, ASML'nin en gelişmiş High-NA EUV litografi makinesini bu yılın son çeyreği ile 2025'in ilk çeyreği arasında kurmayı planlıyor. 

    Samsung, yeni aracı öncelikli olarak araştırma ve geliştirme amaçları için kullanacak. Şirket ayrıca,  Lasertec, JSR, Tokyo Electron ve Synopsys ile bir High-NA ekosistemi üzerinde çalışıyor.

    Samsung'un ilk ASML Twinscan EXE:5000 High-NA litografi sistemi, şirketin mantık ve DRAM üretimi için yeni nesil üretim teknolojilerini geliştireceği Hwaseong kampüsüne kurulacak. Ünitenin 2025 ortalarında faaliyete geçmesi öngörülüyor. Sonuç olarak Samsung, ilk High-NA EUV aracını Intel'den yaklaşık bir yıl sonra faaliyete geçirecek, ancak rakipleri TSMC ve SK hynix'in önünde yer alacak. Samsung'un seri üretim için High-NA EUV'yi ne zaman benimseyeceği henüz belli değil.

    High-NA EUV ekosistemi kuracak

    Samsung, High-NA EUV teknolojisi etrafında gelişmiş bir ekosistem kurmayı planlıyor. Güney Koreli dev, yeni ekipmanı edinmenin yanı sıra, özellikle High-NA fotomaskeler için denetim ekipmanı geliştirmek üzere Japon Lasertec şirketiyle iş birliği yapıyor. Bu kapsamda, Samsung'un Lasertec'in High-NA EUV maske denetim aracı olan Actis A300'ü satın aldığı bildiriliyor. Samsung ayrıca, 2027 yılına kadar High-NA EUV araçlarının ticari uygulamasına hazırlanmak için fotorezist üreticisi JSR ve aşındırma makineleri üreticisi Tokyo Electron ile de iş birliği yapıyor. 

    ASML'nin High-NA EUV Twinscan EXE aracı, tek bir pozlamayla maksimum 13 nm çözünürlüğe imkan tanıyan mevcut Low-NA EUV sistemlerinden önemli ölçüde yüksek olan 8 nm çözünürlüğe ulaşabiliyor. Bu gelişmeyle, transistörler yaklaşık 1,7 kat daha küçülerek, transistör yoğunluğu neredeyse üç katına çıkacak.

    Low-NA sistemleri de bu çözünürlük ve yoğunluk seviyesine ulaşabilse de, maliyetli ve karmaşık çift desenleme sürecini gerektiriyorlar. High-NA EUV teknolojisine geçiş ile çift desenleme ihtiyacı ortadan kalkarak üretimin basitleşmesi, verimin ve maliyetlerin düşmesi bekleniyor.

    Bu 8nm kritik boyutlara ulaşmak, 3nm altı üretim teknolojilerine sahip yongalar üretmek için büyük önem taşıyor. Yine de, 2nm sınıfı düğümlerde, hemen hemen tüm yonga üreticileri çift desenleme kullanacak. Intel ayrıca 20A düğümü için desen şekillendirme araçlarını benimsiyor. Intel, High-NA EUV'yi ilk olarak 14A sürecinde kullanmayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/samsung-may-start-installing-its-first-high-na-euv-litho-tool-in-late-2024 https://www.sedaily.com/NewsView/2DD033QDVI
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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