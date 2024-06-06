TSMC, ASML'nin High-NA EUV litografi makinesini bu sene teslim alacak

ASML Mali İşler Direktörü Roger Dassen, yakın zamanda yapılan bir konferans görüşmesinde şirketin 380 milyon dolar değerindeki yüksek sayısal açıklıklı (high-NA) ekstrem ultraviyole (EUV) litografi makinesini 2024 yılında TSMC'ye teslim edeceğini açıkladı. TSMC'nın bu gelişmiş çip üretim cihazını tam olarak hangi tarihte edineceği henüz belli değil.
Bugüne kadarki en gelişmiş litografi makinesi
High-NA litografi teknolojisinin transistör boyutunu %66 oranında azaltması bekleniyor. Böylece çip üreticileri çok daha düşük (2nm ve altı) üretim süreçlerinde çipler üretebilecek. High-NA EUV sistemi 0,55'lik sayısal bir açıklığa ulaşarak, 0,33 sayısal açıklığa sahip merceklerle donatılmış önceki EUV sistemlerinden çok daha yüksek doğrulukta ve daha yoğun desenler desenler oluşturabilecek.
Çip üretiminde sektör lideri olan TSMC, 2nm üretim sürecinde sorunsuz şekilde ilerlediğini belirtiyor. Şirket, N3X ve N2 süreçlerinde üretime 2025'in ikinci çeyreğinde başlamayı planlıyor. N2P ve A16 (1.6nm) teknolojilerinin seri üretimi için ise 2026'nın ikinci çeyreğini işaret ediyor. High-NA EUV cihazlarının hangi üretim sürecinde kullanılacağı şuan için belli değil. TSMC, 2nm ve 3nm süreçlerinde Low-NA EUV makineleriyle üretim yapıyor.
Tayvanlı dev, 2nm sürecinden itibaren FinFet transistörlerden Gate-all-around FET (GAAFET) transistörlere geçmeyi planlıyor. TSMC, 2nm sürecinin %10 ila %15 performans artışının yanı sıra %25 ila %30 daha düşük güç tüketimi sağlayacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.