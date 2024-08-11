Japon Rapidus, tam otomatik 2nm çip üretim tesisi kuruyor: Üçte bir sürede üretecek

2027'de seri üretime başlanacak
2nm süreciyle üretilmiş ilk prototip çiplerin gelecek yıl banttan çıkması, seri üretimin ise 2027'de başlaması planlanıyor. Otomasyonun üretimi hızlandıracağı ve şirketin rakiplerine kıyasla çipleri sadece üçte biri sürede teslim etmesini sağlayacağı söyleniyor. Fabrikanın ana inşaatının bu yılın Ekim ayına kadar bitmesi ve EUV litografi araçlarının Aralık ayında gelmesi planlanıyor.
Tamamen otomatik bir fabrika oluşturma girişimi, Rapidus'un yarı iletken üretim işinde halihazırda kurulmuş diğer şirketlere göre bir avantaj elde etmesine yardımcı olabilir. EUV litografiyi de içeren ön uç çip üretim süreçleri çoğu üretim tesisinde halihazırda oldukça otomatikleştirilmiş olsa da, bağlantı, paketleme ve test etme gibi arka uç süreçleri hala yoğun insan emeğine dayanıyor.
Rapidus'un hamlesi, daha yüksek verimlilik için tüm aşamaları tamamen otomatikleştirecek. Rapidus Corporation Başkanı Atsuyoshi Koike, bunun aynı 2nm ürünlerdeki diğer şirketlere göre daha yüksek performans ve daha hızlı geri dönüş süreleri sunacağını söylüyor.
Şirketin yapay zeka çiplerini çok daha hızlı üretebilme yeteneği, özellikle 2025'te üretime başlaması planlanan rakipleri TSMC ve Samsung'un iki yıl gerisinde olduğu için oldukça önemli. Rapidus, fiyat konusunda rekabetçi olup çipleri rakiplerinden çok daha hızlı teslim edebilirse, pazarda önemli bir yer edinebilir.
Ancak, bu olumlu görünüme rağmen, şirketin tam olarak faaliyete geçmeden önce birkaç engeli bulunuyor. Rapidus, 2025'te prototip üretime başlamak için 14 milyar dolara ve seri üretime başlamak için en az 20 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şirket, Japonya hükümetinden 6,3 milyar dolar bekliyor ancak Rapidus'un geçmiş performansı iyi olmadığı için özel sektör henüz bu açığı kapatmak konusunda isteksiz davranıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.