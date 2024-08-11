Japon Rapidus, tam otomatik 2nm çip üretim tesisi kuruyor: Üçte bir sürede üretecek

Tam Boyutta Gör Japonya'nın, geride kaldığı gelişmiş çip üretim teknolojilerinde, Tayvan ve Güney Kore'yi yakalamak amacıyla 8 Japon şirketinin bir araya gelerek kurduğu Rapidus isimli girişim, ülkenin kuzeyinde 2nm çip üretim tesisi inşa ediyor. Şirket, tesisin robotlar ve yapay zekadan yararlanarak tamamen otomatik hatta sahip olacağını belirtiyor.

2027'de seri üretime başlanacak

2nm süreciyle üretilmiş ilk prototip çiplerin gelecek yıl banttan çıkması, seri üretimin ise 2027'de başlaması planlanıyor. Otomasyonun üretimi hızlandıracağı ve şirketin rakiplerine kıyasla çipleri sadece üçte biri sürede teslim etmesini sağlayacağı söyleniyor. Fabrikanın ana inşaatının bu yılın Ekim ayına kadar bitmesi ve EUV litografi araçlarının Aralık ayında gelmesi planlanıyor.

Tamamen otomatik bir fabrika oluşturma girişimi, Rapidus'un yarı iletken üretim işinde halihazırda kurulmuş diğer şirketlere göre bir avantaj elde etmesine yardımcı olabilir. EUV litografiyi de içeren ön uç çip üretim süreçleri çoğu üretim tesisinde halihazırda oldukça otomatikleştirilmiş olsa da, bağlantı, paketleme ve test etme gibi arka uç süreçleri hala yoğun insan emeğine dayanıyor.

TSMC gelirini Temmuz ayında %45 artırdı 2 gün önce eklendi

Rapidus'un hamlesi, daha yüksek verimlilik için tüm aşamaları tamamen otomatikleştirecek. Rapidus Corporation Başkanı Atsuyoshi Koike, bunun aynı 2nm ürünlerdeki diğer şirketlere göre daha yüksek performans ve daha hızlı geri dönüş süreleri sunacağını söylüyor.

Şirketin yapay zeka çiplerini çok daha hızlı üretebilme yeteneği, özellikle 2025'te üretime başlaması planlanan rakipleri TSMC ve Samsung'un iki yıl gerisinde olduğu için oldukça önemli. Rapidus, fiyat konusunda rekabetçi olup çipleri rakiplerinden çok daha hızlı teslim edebilirse, pazarda önemli bir yer edinebilir.

Ancak, bu olumlu görünüme rağmen, şirketin tam olarak faaliyete geçmeden önce birkaç engeli bulunuyor. Rapidus, 2025'te prototip üretime başlamak için 14 milyar dolara ve seri üretime başlamak için en az 20 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şirket, Japonya hükümetinden 6,3 milyar dolar bekliyor ancak Rapidus'un geçmiş performansı iyi olmadığı için özel sektör henüz bu açığı kapatmak konusunda isteksiz davranıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Japon Rapidus, tam otomatik 2nm çip üretim tesisi kuruyor