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    Japon Rapidus, tam otomatik 2nm çip üretim tesisi kuruyor: Üçte bir sürede üretecek

    8 Japon şirketinin bir araya gelerek kurduğu Rapidus isimli girişim, Japonya'da tam otonom 2nm çip üretim tesisi inşa ediyor. Şirket, rakiplerinin üçte biri sürede üretim yapacağını iddia ediyor.
    Japon Rapidus, tam otomatik 2nm çip üretim tesisi kuruyor Tam Boyutta Gör
    Japonya'nın, geride kaldığı gelişmiş çip üretim teknolojilerinde, Tayvan ve Güney Kore'yi yakalamak amacıyla 8 Japon şirketinin bir araya gelerek kurduğu Rapidus isimli girişim, ülkenin kuzeyinde 2nm çip üretim tesisi inşa ediyor. Şirket, tesisin robotlar ve yapay zekadan yararlanarak tamamen otomatik hatta sahip olacağını belirtiyor.

    2027'de seri üretime başlanacak

    2nm süreciyle üretilmiş ilk prototip çiplerin gelecek yıl banttan çıkması, seri üretimin ise 2027'de başlaması planlanıyor. Otomasyonun üretimi hızlandıracağı ve şirketin rakiplerine kıyasla çipleri sadece üçte biri sürede teslim etmesini sağlayacağı söyleniyor. Fabrikanın ana inşaatının bu yılın Ekim ayına kadar bitmesi ve EUV litografi araçlarının Aralık ayında gelmesi planlanıyor.

    Tamamen otomatik bir fabrika oluşturma girişimi, Rapidus'un yarı iletken üretim işinde halihazırda kurulmuş diğer şirketlere göre bir avantaj elde etmesine yardımcı olabilir. EUV litografiyi de içeren ön uç çip üretim süreçleri çoğu üretim tesisinde halihazırda oldukça otomatikleştirilmiş olsa da, bağlantı, paketleme ve test etme gibi arka uç süreçleri hala yoğun insan emeğine dayanıyor.

    Rapidus'un hamlesi, daha yüksek verimlilik için tüm aşamaları tamamen otomatikleştirecek. Rapidus Corporation Başkanı Atsuyoshi Koike, bunun aynı 2nm ürünlerdeki diğer şirketlere göre daha yüksek performans ve daha hızlı geri dönüş süreleri sunacağını söylüyor.

    Şirketin yapay zeka çiplerini çok daha hızlı üretebilme yeteneği, özellikle 2025'te üretime başlaması planlanan rakipleri TSMC ve Samsung'un iki yıl gerisinde olduğu için oldukça önemli. Rapidus, fiyat konusunda rekabetçi olup çipleri rakiplerinden çok daha hızlı teslim edebilirse, pazarda önemli bir yer edinebilir. 

    Ancak, bu olumlu görünüme rağmen, şirketin tam olarak faaliyete geçmeden önce birkaç engeli bulunuyor. Rapidus, 2025'te prototip üretime başlamak için 14 milyar dolara ve seri üretime başlamak için en az 20 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şirket, Japonya hükümetinden 6,3 milyar dolar bekliyor ancak Rapidus'un geçmiş performansı iyi olmadığı için özel sektör henüz bu açığı kapatmak konusunda isteksiz davranıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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