Samsung bugüne kadarki en hızlı SSD'sinin üretimine başladı

Samsung'un en hızlı SSD'si
Bir önceki nesil NVMe Gen 4 Samsung PM9A1, 7 GB/s okuma ve 5.2 GB/s yazma hızı ile sınırlıyken, yeni Gen 5 Samsung PM9E1 ise 14.5 GB/s okuma ve 13 GB/s yazma hızına ulaşıyor. Ayrıca dayanıklılık derecesi de iki katına çıkarılarak 2.400 TBW'ye yükseltilmiş durumda. Bu, özellikle uzun ömürlü bir depolama çözümü arayan kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Samsung'un bellek ürün planlamasından sorumlu başkan yardımcısı YongCheol Bae, “PM9E1, 5nm kontrolcüsü ile endüstri lideri güç verimliliği ve üstün performans sunuyor. Hızla büyüyen cihaz için yapay zeka çağında PM9E1 küresel müşterilerin yapay zeka portföylerini etkili bir şekilde planlamaları için sağlam bir temel sunacak,” şeklinde açıklamalarda bulundu. SSD’nin hem tüketicilere hem de kurumsal pazara yönelik olduğu belirtilse de, özellikle yapay zeka ve büyük veri uygulamaları için kurumsal taleplere daha fazla odaklandığı dikkat çekiyor.
Samsung PM9E1 NVMe Gen 5 SSD, 512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile piyasaya sürülüyor. Özellikle 4 TB modeli, yapay zeka tarafından üretilen materyaller, oyunlar, yüksek çözünürlüklü videolar ve diğer büyük dosyalar için geniş bir depolama alanı sunarak profesyonel PC kullanıcılarını hedef alıyor. Ayrıca, bu yeni sürümün güç verimliliği de bir önceki nesle kıyasla yüzde 50 oranında artmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...