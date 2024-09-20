Samsung bugüne kadarki en hızlı SSD'sinin üretimine başladı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz ayın sonunda duyurduğu PM9E1 NVMe Gen 5 SSD'sinin seri üretimine başladığını açıkladı. PM9E1 SSD, Nisan 2021'de piyasaya sürülen NVMe Gen 4 Samsung PM9A1'in halefi olarak piyasaya adım atmaya hazırlanıyor. Yeni SSD ile birlikte okuma ile yazma hızları iki kat artarak ciddi bir performans kazanımı elde ediliyor.

Samsung'un en hızlı SSD'si

Bir önceki nesil NVMe Gen 4 Samsung PM9A1, 7 GB/s okuma ve 5.2 GB/s yazma hızı ile sınırlıyken, yeni Gen 5 Samsung PM9E1 ise 14.5 GB/s okuma ve 13 GB/s yazma hızına ulaşıyor. Ayrıca dayanıklılık derecesi de iki katına çıkarılarak 2.400 TBW'ye yükseltilmiş durumda. Bu, özellikle uzun ömürlü bir depolama çözümü arayan kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Samsung'un bellek ürün planlamasından sorumlu başkan yardımcısı YongCheol Bae, “PM9E1, 5nm kontrolcüsü ile endüstri lideri güç verimliliği ve üstün performans sunuyor. Hızla büyüyen cihaz için yapay zeka çağında PM9E1 küresel müşterilerin yapay zeka portföylerini etkili bir şekilde planlamaları için sağlam bir temel sunacak,” şeklinde açıklamalarda bulundu. SSD’nin hem tüketicilere hem de kurumsal pazara yönelik olduğu belirtilse de, özellikle yapay zeka ve büyük veri uygulamaları için kurumsal taleplere daha fazla odaklandığı dikkat çekiyor.

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Samsung PM9E1 NVMe Gen 5 SSD, 512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile piyasaya sürülüyor. Özellikle 4 TB modeli, yapay zeka tarafından üretilen materyaller, oyunlar, yüksek çözünürlüklü videolar ve diğer büyük dosyalar için geniş bir depolama alanı sunarak profesyonel PC kullanıcılarını hedef alıyor. Ayrıca, bu yeni sürümün güç verimliliği de bir önceki nesle kıyasla yüzde 50 oranında artmış durumda.

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