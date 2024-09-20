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    Samsung bugüne kadarki en hızlı SSD'sinin üretimine başladı

    Samsung, geçtiğimiz ayın sonlarında duyurulan PM9E1 NVMe Gen 5 SSD'sinin seri üretime başladığını açıkladı. Samsung PM9E1'in 14,5 GB/s okuma ve 13 GB/s yazma hızına ulaştığı belirtiliyor.
    Samsung bugüne kadarki en hızlı SSD'sinin üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz ayın sonunda duyurduğu PM9E1 NVMe Gen 5 SSD'sinin seri üretimine başladığını açıkladı. PM9E1 SSD, Nisan 2021'de piyasaya sürülen NVMe Gen 4 Samsung PM9A1'in halefi olarak piyasaya adım atmaya hazırlanıyor. Yeni SSD ile birlikte okuma ile yazma hızları iki kat artarak ciddi bir performans kazanımı elde ediliyor.

    Samsung'un en hızlı SSD'si

    Bir önceki nesil NVMe Gen 4 Samsung PM9A1, 7 GB/s okuma ve 5.2 GB/s yazma hızı ile sınırlıyken, yeni Gen 5 Samsung PM9E1 ise 14.5 GB/s okuma ve 13 GB/s yazma hızına ulaşıyor. Ayrıca dayanıklılık derecesi de iki katına çıkarılarak 2.400 TBW'ye yükseltilmiş durumda. Bu, özellikle uzun ömürlü bir depolama çözümü arayan kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

    Samsung'un bellek ürün planlamasından sorumlu başkan yardımcısı YongCheol Bae, “PM9E1, 5nm kontrolcüsü ile endüstri lideri güç verimliliği ve üstün performans sunuyor. Hızla büyüyen cihaz için yapay zeka çağında PM9E1 küresel müşterilerin yapay zeka portföylerini etkili bir şekilde planlamaları için sağlam bir temel sunacak,” şeklinde açıklamalarda bulundu. SSD’nin hem tüketicilere hem de kurumsal pazara yönelik olduğu belirtilse de, özellikle yapay zeka ve büyük veri uygulamaları için kurumsal taleplere daha fazla odaklandığı dikkat çekiyor.

    Samsung PM9E1 NVMe Gen 5 SSD, 512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile piyasaya sürülüyor. Özellikle 4 TB modeli, yapay zeka tarafından üretilen materyaller, oyunlar, yüksek çözünürlüklü videolar ve diğer büyük dosyalar için geniş bir depolama alanı sunarak profesyonel PC kullanıcılarını hedef alıyor. Ayrıca, bu yeni sürümün güç verimliliği de bir önceki nesle kıyasla yüzde 50 oranında artmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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