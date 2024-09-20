Samsung Galaxy S24 FE’nin resmi kılıfları sızdırıldı: Hem de tam 4 tane

Samsung'un Galaxy S24 FE modeli için tasarlanmış dört farklı kılıf tipi ve bu kılıflara ait renk seçenekleri internete sızdırıldı. Yeni sızıntılar, Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen telefon için tasarlanmış silikon, standlı tutacak, akıllı cüzdan ve Flipsuit olmak üzere dört farklı kılıf türünü gözler önüne serdi. Silikon kılıf, en çok tercih edilen tür olarak öne çıkıyor ve mavi, gri, yeşil, beyaz, sarı gibi çeşitli renk seçeneklerine sahip. Bu kılıflar, telefonun arka tasarımını korurken şıklığı da elden bırakmıyor.
Standlı tutacak kılıf ise, arka yüzeyde yer alan kayışı sayesinde kullanıcıya ekstra bir tutuş kolaylığı sağlıyor. Bu kılıf, standart kılıflarla benzer özelliklere sahipken, kullanıcılara pratik bir kullanım sunuyor. Akıllı cüzdan kılıf, üzerinde bulunan küçük pencere ile kapak açılmadan tarih ve saati gösterme özelliğine sahip. Ayrıca, cüzdan bölümü de bulunuyor ki bu sayede kartlarınızı ve önemli notlarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz.
Flipsuit kılıf ise, telefonunuzun batarya durumuna bağlı olarak rengini değiştirebiliyor. Bu özellik, Samsung'un son zamanlardaki bazı flip telefonları ve Galaxy S24 serisinde de karşımıza çıkmıştı. Ayrıca, Galaxy S24 FE için tasarlanmış anti-yansıtıcı film ekran koruyucu da sızdırılanlar arasında. Bu ekran koruyucu, telefon ekranını yansımalarla mücadele ederken koruma altına alıyor.
Samsung Galaxy S24 FE'nin çeşitli koruyucu kılıf ve ekran koruyucuları ile birlikte geleceği, kullanıcılara hem estetik hem de fonksiyonel bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Fiyatlandırma bilgisi ise daha önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...