Samsung Galaxy S24 FE’nin resmi kılıfları sızdırıldı: Hem de tam 4 tane

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Samsung'un Galaxy S24 FE modeli için tasarlanmış dört farklı kılıf tipi ve bu kılıflara ait renk seçenekleri internete sızdırıldı. Yeni sızıntılar, Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen telefon için tasarlanmış silikon, standlı tutacak, akıllı cüzdan ve Flipsuit olmak üzere dört farklı kılıf türünü gözler önüne serdi. Silikon kılıf, en çok tercih edilen tür olarak öne çıkıyor ve mavi, gri, yeşil, beyaz, sarı gibi çeşitli renk seçeneklerine sahip. Bu kılıflar, telefonun arka tasarımını korurken şıklığı da elden bırakmıyor.

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Standlı tutacak kılıf ise, arka yüzeyde yer alan kayışı sayesinde kullanıcıya ekstra bir tutuş kolaylığı sağlıyor. Bu kılıf, standart kılıflarla benzer özelliklere sahipken, kullanıcılara pratik bir kullanım sunuyor. Akıllı cüzdan kılıf, üzerinde bulunan küçük pencere ile kapak açılmadan tarih ve saati gösterme özelliğine sahip. Ayrıca, cüzdan bölümü de bulunuyor ki bu sayede kartlarınızı ve önemli notlarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz.

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Flipsuit kılıf ise, telefonunuzun batarya durumuna bağlı olarak rengini değiştirebiliyor. Bu özellik, Samsung'un son zamanlardaki bazı flip telefonları ve Galaxy S24 serisinde de karşımıza çıkmıştı. Ayrıca, Galaxy S24 FE için tasarlanmış anti-yansıtıcı film ekran koruyucu da sızdırılanlar arasında. Bu ekran koruyucu, telefon ekranını yansımalarla mücadele ederken koruma altına alıyor.

Samsung Galaxy S24 FE'nin çeşitli koruyucu kılıf ve ekran koruyucuları ile birlikte geleceği, kullanıcılara hem estetik hem de fonksiyonel bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Fiyatlandırma bilgisi ise daha önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı.

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