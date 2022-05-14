Samsung'un çip üretim maliyetleri artıyor: Fiyatları etkileyebilir

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Geçtiğimiz haftalarda çip üretim fiyatlarının yükseleceğini duyuran TSMC'ye, Qualcomm, Nvidia gibi şirketlere yonga tedariği sağlayan Samsung da katılıyor. Bloomberg tarafından bildirilenlere göre, yapılacak değişiklik konusunda müşterileri ile görüşmelere başlayan şirket, yongaların gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak üretim fiyatlarını yüzde 15 ila 20 oranında arttırmayı planlıyor.

Ürün fiyatlarına yansıyabilir

Birçok kaynak yonga üretiminde gereken kimyasallardan gazlara hatta makinelere kadar birçok malzemede yüzde 20 ila 30 oranında maliyetlerin yükseldiğini belirtiyor. Ayrıca Samsung, tüm bunlara ek olarak Çin'de yaşanan kapanmalar, enflasyon ve lojistik sorunlarıyla da karşı karşıya kalmış durumda.

Samsung 6G hazırlıklarına başladı 3 gün önce eklendi

Üreticilerin yüksek kaliteli çiplere ağırlık vererek kârlılık oranlarınını arttırmayı planladıklarını söyleyen Bloomberg Intelligence analisti Masahiro Wakasugi, fiyat artışının ''Samsung için kaçınılmaz bir hareket'' olduğunu dile getirdi. Ayrıca Wakasugi, bazı müşterilerin üretim önceliği için daha yüksek fiyatları kabul edebileceğini düşünüyor. Yeni kararın bu yılın ikinci yarısından itibaren uygulanması beklenirken, akılı telefon, otomobil ve oyun konsolu gibi birçok üründe fiyat artışları yaşanabilir.

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