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    Samsung'dan çiplere, biyoteknolojiye ve yapay zekaya 356 milyar dolarlık yatırım

    Samsung, yarı iletkenlerden biyolojik ürünlere kadar çeşitli sektörlerde uzun vadeli büyüme sağlamak için önümüzdeki beş yıl içinde 356 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
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    Samsung'dan 356 milyar dolarlık dev yatırım
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    Samsung bugün yaptığı açıklamada, 356 milyar dolarlık bu yatırımın şirketin üç ana büyüme alanını genişletmek için kullanılacağını belirtiyor: Yarı iletken üretimi, biyofarmasötik ve diğer yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi.

    TSMC ile rekabete hazırlanıyor

    Gelen bilgilere göre bu, şirket tarihindeki en büyük yatırım paketi. Önceki beş yıllık paketin bütçesi %30 daha azdı. Şirket tarafından belirtilen miktarın 285 milyar doları Güney Kore'de iş geliştirmeye yatırılacak. Özellikle, şu anda dünyanın en büyük ikinci sözleşmeli çip üreticisi olan Samsung Electronics, sektör lideri Tayvanlı TSMC ile arasındaki farkı kapatmayı planlıyor.

    Samsung'dan 356 milyar dolarlık dev yatırım
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    Samsung Electronics, yılın ilk yarısında 3nm yongaların ve yıl sonuna kadar daha da ince yongaların seri üretimine başlamayı planlıyor. Ayrıca yapay zeka kullanan süper bilgisayarlar, robotlar ve diğer cihazlar için yeni nesil çiplerin geliştirilmesi de şirket planları dahilinde. Öte yandan, açıklanan bu dev yatırımın Samsung Group ve tedarikçileri için de toplamda 1 milyon iş fırsatı yaratması bekleniyor.

    19 Mayıs 2022'de açıklanan verilere göre Samsung'un Güney Kore'deki 500 şirket arasında ilk sırada yer aldığını hatırlatalım. Güney Koreli dev üst üste üçüncü kez lider oldu.

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