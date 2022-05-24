HarmonyOS'un baş geliştiricisi Huawei'den ayrıldı

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Çin basınında yer alan haberlere göre, Huawei'nin HarmonyOS işletim sisteminin baş geliştiricisi Dr. Wang Chenglu şirketten ayrıldı. Kendisi aynı zamanda Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Yazılım Mühendisliği Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Chenglu ayrılığı, kişisel Weibo hesabından yayınladığı hatıra anlamındaki fotoğrafla bir anlamda doğrulamış oldu. Kararın arkasındaki neden henüz bilinmiyor. Harbin Teknoloji Enstitüsü'nden Mühendislik Doktorası ile mezun olan Chenglu, 1998'de Huawei'ye katılmıştı.

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HarmonyOS'un geliştirilmesine öncülük etti

Dr. Wang Chenglu, Çinli firmada uzun yıllar birçok farklı pozisyonda görev yaptı. Kendisi HarmonyOS'un geliştirilmesine öncülük etmiş bir isim. Şirkete büyük emeği geçen deneyimli mühendis son olarak geçen Ekim ayında Huawei Geliştiriciler Konferansı'nda kamuoyu önüne çıkmıştı.

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Gelen bilgiler Chenglu'nun Nesnelerin İnterneti (IoT) işletim sistemleri alanında uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji şirketi olan Shenzhen Kaihong Digital Industry Development'a katılacağı yönünde. Söz konusu firmada Huawei'nin bir yan kuruluşu olan Hubble Investments'ın da hisseleri bulunuyor.

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