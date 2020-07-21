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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'dan 74 dolarlık telefon: Galaxy A01 Core

    Samsung akıllı telefon portföyüne son derece uygun fiyatlı yeni bir model ekledi. Bugün resmiyet kazanan Galaxy A01 Core, dört çekirdekli işlemci ve 5.3 inç ekranla geliyor.
    2 sa.
    584
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'dan 74 dolarlık telefon: Galaxy A01 Core
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung en uygun fiyatlı akıllı telefonunu tanıttı. Endonezya'da resmiyet kazanan Galaxy A01 Core'un fiyat etiketi sadece 74 dolar.

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    Giriş seviyesi cihazla ilgili bilgiler daha önce internete düşmüştü. Akıllı telefon 1480 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 5.3 inç LCD ekran taşıyor.

    Samsung'dan 74 dolarlık telefon: Galaxy A01 Core
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    Gücünü 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Mediatek MT6739 yonga setinden alan Galaxy A01 Core'da 1 GB RAM ve 16 GB dahilli depolama alanı mevcut. Hafızası microSD kart ile 512 GB'a kadar genişletilebiliyor.

    Üç renk seçeneği var

    Akıllı telefonun arka tarafında 8 megapiksel, ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip kameralara yer verilmiş. LED flaşla desteklenen ana kamera saniyede 30 kare hızında Full HD video kaydı yapabiliyor.

    Samsung'dan 74 dolarlık telefon: Galaxy A01 Core
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    Galaxy A01 Core'un diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi ve GPS modülü olarak sıralayabiliriz. Cihaz Android 10 Go işletim sistemiyle çalışıyor. Aynı zamanda 3.000 mAh kapasiteli çıkarılabilir bataryası var.

    141.7 x 67.5 x 8.6 boyutlardaki akıllı telefon 150 gram ağırlığında. Mavi, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor.



    https://www.samsung.com/id/smartphones/galaxy-a01core-a013/SM-A013GZBDXID Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 2 sa. en beğenilen
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    kımyasal (ümit k) 2 sa.
    minimum 1500 TL
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    sekohuso33 (Serhat ERDEM) 41 dk.
    Samsung’un en ucuz telefon modeli deyince modeli Samsung A101 Core diye okudum. Algımızı ne hale getirmişler.. 😂
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    vedkum 53 dk.
    Bataryası iyiyse anne babaya alacağım birer tane.
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    Çılgın pilot 1 sa.
    Bir GB ram mi? Hiç koymasaydın
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa.
    Burda 1500 lira olur artık
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu
    74 dolara para kazanıyorlar varın gerisi siz düşünün ..1000-2000 dolara satılan ürünün maliyeti 100 dolar bile deildir ..resmen kan amiyorlar
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    Mugetsuga 1 sa.
    Bizde helalinden bir 1200-1300 tl eder.
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    selim oğlu (yavuz demir) 2 sa.
    1gb 16 gb hafıza bilmem. Almam , onu alana kadar xiaomi redmi note 4x falan alırım hem 500 tl hem 4/32 veya 4/64. Samsung almamak için bir sebep daha
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    kımyasal (ümit k) 2 sa.
    minimum 1500 TL
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    napolyon94 2 sa.
    Arka kapak tasarımı gayet güzel
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    khytr89 (Hakan ) 2 sa. en beğenilen
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    584 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    samsung, Galaxy A01 Core ve Mobil Teknolojiler
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