Samsung'dan 74 dolarlık telefon: Galaxy A01 Core

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung en uygun fiyatlı akıllı telefonunu tanıttı. Endonezya'da resmiyet kazanan Galaxy A01 Core'un fiyat etiketi sadece 74 dolar.

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Giriş seviyesi cihazla ilgili bilgiler daha önce internete düşmüştü. Akıllı telefon 1480 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 5.3 inç LCD ekran taşıyor.

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Gücünü 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Mediatek MT6739 yonga setinden alan Galaxy A01 Core'da 1 GB RAM ve 16 GB dahilli depolama alanı mevcut. Hafızası microSD kart ile 512 GB'a kadar genişletilebiliyor.

Üç renk seçeneği var

Akıllı telefonun arka tarafında 8 megapiksel, ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip kameralara yer verilmiş. LED flaşla desteklenen ana kamera saniyede 30 kare hızında Full HD video kaydı yapabiliyor.

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Galaxy A01 Core'un diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi ve GPS modülü olarak sıralayabiliriz. Cihaz Android 10 Go işletim sistemiyle çalışıyor. Aynı zamanda 3.000 mAh kapasiteli çıkarılabilir bataryası var.

141.7 x 67.5 x 8.6 boyutlardaki akıllı telefon 150 gram ağırlığında. Mavi, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

https://www.samsung.com/id/smartphones/galaxy-a01core-a013/SM-A013GZBDXID

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