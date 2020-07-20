Samsung'un tüm yeni ürünleri sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live

Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini sahneye çıkaracak. Güney Koreli şirketin etkinlik kapsamında lanse edeceği yeni cihazlarının görüntüsü internete sızdırıldı.

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Yayınlanan basın görselleri katlanabilir Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Note 20 Ultra akıllı telefon modellerinin yanı sıra Galaxy Watch serisi altında piyasaya sürülecek yeni akıllı saati ve Galaxy Buds Live isimli tam kablosuz kulaklığı gözler önüne seriyor.

İnternete sızdırılan görsellerden en dikkat çekici olanı şüphesiz ki Galaxy Z Fold 2. Zira diğer cihazların render'ları daha önce paylaşılmıştı. Katlanabilir Galaxy Z Fold 2'yi ise ilk kez görüyoruz.

Galaxy Z Fold 2 farklı olacak

Görünüşe bakılırsa cihaz önceki modelden çok farklı görünecek. Katlanabilir telefonun ana ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan çentik olmayacak. Ayrıca dış ekran önemli ölçüde büyüyecek.

Galaxy Z Fold 2'nin ana kamera ünitesi de yeni bir görünüme bürünecek. Cihazdaki kamera modülü Galaxy Note 20 Ultra ile aynı tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Samsung yeni ürünlerini 5 Ağustos'ta tanıtacak.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1285159826209697794

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