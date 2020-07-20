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    Samsung'un tüm yeni ürünleri sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live

    Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte yeni ürünlerini tanıtacak. Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live'ın basın görselleri internete düştü.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un tüm yeni ürünleri sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live

    Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini sahneye çıkaracak. Güney Koreli şirketin etkinlik kapsamında lanse edeceği yeni cihazlarının görüntüsü internete sızdırıldı.

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    Yayınlanan basın görselleri katlanabilir Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Note 20 Ultra akıllı telefon modellerinin yanı sıra Galaxy Watch serisi altında piyasaya sürülecek yeni akıllı saati ve Galaxy Buds Live isimli tam kablosuz kulaklığı gözler önüne seriyor.

    Samsung'un tüm yeni ürünleri sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live

    İnternete sızdırılan görsellerden en dikkat çekici olanı şüphesiz ki Galaxy Z Fold 2. Zira diğer cihazların render'ları daha önce paylaşılmıştı. Katlanabilir Galaxy Z Fold 2'yi ise ilk kez görüyoruz.

    Samsung'un tüm yeni ürünleri sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live

    Galaxy Z Fold 2 farklı olacak

    Görünüşe bakılırsa cihaz önceki modelden çok farklı görünecek. Katlanabilir telefonun ana ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan çentik olmayacak. Ayrıca dış ekran önemli ölçüde büyüyecek.

    Galaxy Z Fold 2'nin ana kamera ünitesi de yeni bir görünüme bürünecek. Cihazdaki kamera modülü Galaxy Note 20 Ultra ile aynı tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Samsung yeni ürünlerini 5 Ağustos'ta tanıtacak.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1285159826209697794 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    misterrium (Doruk Buğday) 1 sa. en beğenilen
    5 Ağustosta tanıtır, 10 ağustosta fiyatı yarıya iner
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    MERNEPTAH 16 dk.
    Bir para sizmadi bize
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    MUSAD42 (Musa Duran) 24 dk.
    Kopyalamada üstüne yok!!bir numara
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    erhankaygusuz1 1 sa. yeni yorumcu
    samsung yine iş başında
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    misterrium (Doruk Buğday) 1 sa. en beğenilen
    5 Ağustosta tanıtır, 10 ağustosta fiyatı yarıya iner
    Yanıtla +13
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