Samsung'dan bir modele daha One UI 6.0 sürprizi: Galaxy A54 için hazır

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, Android 14 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde giriş ve orta segment cihazlara ağırlık veren Koreli dev, bir model için daha hazırlıklarını tamamladı. Önce Galaxy S23, ardından Galaxy S22 için yayınlanan Android 14 tabanlı One UI 6.0, son olarak Galaxy A54 5G modeline geliyor.

Android 14 Galaxy A54 5G için hazır

Hatırlayacak olursak Galaxy A54 5G, ön yüzünde 6,4 inç 120 Hz Süper AMOLED ekran, 5nm Exynos 1380 yonga seti, 32MP ön kamera, 50MP+12MP+5MP arka kamera, 5.000mAh pil ve Android 13 ile bu yılın başlarında tanıtıldı. Bunun ardından geçtiğimiz Eylül ayında One UI 6.0 beta programına dahil edilmişti.

Son olarak kararlı One UI 6.0 güncellemesi Galaxy A54 5G'ye ulaşmaya başladı. Halihazırda Ekim ayı güvenlik yamasını da içeren bu sürüm, ABD'deki bazı kullanıcılar için erişime açıldı. Bu bağlamda önümüzdeki birkaç gün içinde diğer bölgelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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