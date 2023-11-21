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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan bir modele daha One UI 6.0 sürprizi: Galaxy A54 için hazır

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak One UI 6.0 bir model için daha erişime açıldı. İşte detaylar 
    Samsung'dan bir modele daha One UI 6.0 sürprizi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, Android 14 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde giriş ve orta segment cihazlara ağırlık veren Koreli dev, bir model için daha hazırlıklarını tamamladı. Önce Galaxy S23, ardından Galaxy S22 için yayınlanan Android 14 tabanlı One UI 6.0, son olarak Galaxy A54 5G modeline geliyor.

    Android 14 Galaxy A54 5G için hazır

    Hatırlayacak olursak Galaxy A54 5G, ön yüzünde 6,4 inç 120 Hz Süper AMOLED ekran, 5nm Exynos 1380 yonga seti, 32MP ön kamera, 50MP+12MP+5MP arka kamera, 5.000mAh pil ve Android 13 ile bu yılın başlarında tanıtıldı. Bunun ardından geçtiğimiz Eylül ayında One UI 6.0 beta programına dahil edilmişti.

    Son olarak kararlı One UI 6.0 güncellemesi Galaxy A54 5G'ye ulaşmaya başladı. Halihazırda Ekim ayı güvenlik yamasını da içeren bu sürüm, ABD'deki bazı kullanıcılar için erişime açıldı. Bu bağlamda önümüzdeki birkaç gün içinde diğer bölgelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

    One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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