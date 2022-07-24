Vivo Y30 5G tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı

Vivo, yeni bir Y serisi akıllı telefonu piyasaya sürdü. Vivo Y30 5G, çift arka kamerasıyla ve Dimensityyonga setiyle şirketin uygun fiyatlı 5G telefonları arasına girdi. Cihazın küresel kullanılabilirliğine dair bir bilgi henüz bulunmuyor.
Dimensity 700'den güç alacak
Damla çentik tasarımıyla Vivo Y30 5G, HD+(720 x 1600 piksel) çözünürlüğe sahip 6.51 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip. 8MP ön kameraya yer verilen cihazda, f/1.8 diyafram açıklığıyla 50 MP birincil lens ve 2 MP makro sensörden oluşan ikili arka kamera kurulumu bulunuyor.
2,2 GHz'e kadar saat hızına sahip MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alan akıllı telefon, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla geliyor. Vivo Y30 5G, yana entegre bir parmak izi tarayıcısına ve AI yüz kilidi açma desteğine sahip.
Vivo Y30 5G özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 720 x 1600 piksel HD+, 6.51 inç, LCD
- İşlemci: Dimensity 700
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- İşletim sistemi: Android 12
- Ön kamera: 8 MP
- Arka kamera: 50 MP + 2 MP
- Batarya: 10W, 5.000 mAh
- Fiyat: 237 dolar
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