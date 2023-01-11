Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy A serisi telefon modellerini azaltabilir

    Samsung’un hali hazırda oldukça geniş ve zengin miktarda Galaxy A serisi akıllı telefonu bulunuyor. Yeni gelen bir rapora göre Samsung, önümüzdeki yıl Galaxy A serisinde bir azaltmaya gidebilir.
    Oy Ver
    Samsung’dan Galaxy A serisi telefonlara kesik! Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A serisini giriş seviyesinden orta-üst seviyeye kadar geniş bir yelpazeye konumlandırmış durumda. Bu geniş yelpazenin sonucu olarak ürün miktarı da oldukça yüksek. Ancak görünen o ki Samsung, Galaxy A serisi telefon modellerini azaltmayı planlıyor.

    Galaxy A serisi küçültülebilir

    Yeni bir raporda söylenenlere göre gelecek yıl Galaxy A24'ün bir halefi olmayacak. Samsung'un 2024'te Galaxy A15, Galaxy A35 ve Galaxy A55'i piyasaya süreceği tahmin ediliyor ancak şirket Galaxy A2x serisini iptal edecek.

    Samsung'un sadece bir yıl içinde geliştirilen Galaxy A cihazlarının sayısını azaltarak geliştirme maliyetlerini düşürürken kârlılığı ise artırmak istediği bildiriliyor. Seriyi küçültme stratejisinin Galaxy A serisinde daha iyi orta sınıf telefonlara yol açıp açmayacağı tartışmaya açık. Teorik olarak, daha az modele odaklanmak, Samsung'un daha iyi telefonlar geliştirmesine ve daha iyi yazılım desteği sunmasına izin verebilir.

    Günün sonunda, Galaxy A serisinin gelecek yıl küçültüleceğinden pek emin olamayız. Ne de olsa 2023'e yeni girdik ve bu yılki Galaxy A modellerinin çoğu henüz piyasaya çıkmadı bile. Hatta gelecek yıl Galaxy S serisinde de Samsung’un değişikliğe gideceği ve S24+ modelinin olmayabileceği söylenmekte. Bununla birlikte Samsung’un 2023 yılı beklentileri de finansal anlamda çok parlak değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız