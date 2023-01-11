Samsung, Galaxy A serisi telefon modellerini azaltabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A serisini giriş seviyesinden orta-üst seviyeye kadar geniş bir yelpazeye konumlandırmış durumda. Bu geniş yelpazenin sonucu olarak ürün miktarı da oldukça yüksek. Ancak görünen o ki Samsung, Galaxy A serisi telefon modellerini azaltmayı planlıyor.

Galaxy A serisi küçültülebilir

Yeni bir raporda söylenenlere göre gelecek yıl Galaxy A24'ün bir halefi olmayacak. Samsung'un 2024'te Galaxy A15, Galaxy A35 ve Galaxy A55'i piyasaya süreceği tahmin ediliyor ancak şirket Galaxy A2x serisini iptal edecek.

Samsung'un sadece bir yıl içinde geliştirilen Galaxy A cihazlarının sayısını azaltarak geliştirme maliyetlerini düşürürken kârlılığı ise artırmak istediği bildiriliyor. Seriyi küçültme stratejisinin Galaxy A serisinde daha iyi orta sınıf telefonlara yol açıp açmayacağı tartışmaya açık. Teorik olarak, daha az modele odaklanmak, Samsung'un daha iyi telefonlar geliştirmesine ve daha iyi yazılım desteği sunmasına izin verebilir.

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Günün sonunda, Galaxy A serisinin gelecek yıl küçültüleceğinden pek emin olamayız. Ne de olsa 2023'e yeni girdik ve bu yılki Galaxy A modellerinin çoğu henüz piyasaya çıkmadı bile. Hatta gelecek yıl Galaxy S serisinde de Samsung’un değişikliğe gideceği ve S24+ modelinin olmayabileceği söylenmekte. Bununla birlikte Samsung’un 2023 yılı beklentileri de finansal anlamda çok parlak değil.

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