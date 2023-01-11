Huawei P60 ve P60 Pro, Mart'ta tanıtılacak: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei'nin Mart ayında tanıtması beklenen P60 serisinin özellikleri ortaya çıktı. İşte Huawei P60 Pro teknik özellikleri:

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Huawei P60 Pro beklenen özellikleri

Huawei P60 Pro, 6.6 inç, 120Hz OLED ekrana sahip olacak. Yüksek frekanslı PWM karartma (1920Hz) kullanan ekranın çözünürlüğü P50 Pro’ya kıyasla daha yüksek (1440x3200) olacak. Delik çentik, 32MP selfie kamera barındıracak. Paneli BOE’nin ürettiği söyleniyor. Arkada 50MP ana (yeni Sony IMX888 sensörü), 50MP ultra geniş (IMX858), 64MP telefoto (OmniVision OV64B) kameradan oluşan bir kurulum göreceğiz.

Huawei P60 Pro özellikleri

Huawei P60 modelinde farklı kamera kurulumu göreceğiz. 52MP IMX789 sensörünü kullanan ana kameraya 50MP ultra geniş kamera (IMX858), 16MP telefoto kamera eşlik edecek. Düz ve Pro modeldeki kameralar, Huawei’nin XMAGE görüntüleme sistemini temel alacak. Mate 50 Pro’da gördüğümüz değişken diyafram, P60’da da P60 Pro’da da olacak.

Huawei P60 Pro’nun Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle gelmesi bekleniyor. 5500 mAh batarya, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek. Kıyaslama açısından, Snapdragon 888 işlemcili P50 Pro’da 66W kablolu/50W kablosuz şarjı destekleyen 4360 mAh batarya bulunuyor.

Huawei P60 serisinin ekranı Mate 50 gibi Kunlun sertleştirilmiş cam ile korunacak. Yeni modeller de BeiDou’nun uydu iletişimini destekleyecek ancak uydu bağlantısı Mate 50 veya iPhone 14 serisinde olduğu gibi her ülkede kullanılabilir olmayacak.

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