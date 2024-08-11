Honor 300 Pro’nun şaşırtıcı tasarımı sızdırıldı: Bu nasıl bir kamera modülü?

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Honor'un Mayıs ayının sonunda tanıttığı Honor 200 Pro, Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile piyasaya sürülmüştü. Ancak üzerinden sadece birkaç ay geçmiş olmasına rağmen, bu modelin halefi hakkında konuşulmaya başlandı bile. İnternette ortaya çıkan bir render, Honor 300 Pro'nun tasarımı ve olası özellikleri hakkında bazı ipuçları veriyor.

Görsellere bakıldığında, Honor 300 Pro'nun dikkat çekici bir kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Bu modül, üç lens ve bir flaş ünitesi içeriyor. Ön tarafta ise kavisli bir ekran yer alıyor. Ekranın üzerinde çift ön kamera kurulumu dikkat çekiyor; bu özellik, selefiyle büyük benzerlik gösteriyor. Ayrıca, ön panelin neredeyse simetrik ve ince çerçevelere sahip olması da önceki modelin tasarımını andırıyor.

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Donanım tarafında ise bazı tahminler dolaşıyor. Ana kamera kurulumunun 50MP bir ana sensörle gelmesi ve 50X zoom kapasitesine sahip bir periskop telefoto lensle desteklenmesi bekleniyor. Performans tarafında ise cihazın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağı ve içinde 5300mAh kapasiteli bir batarya barındıracağı tahmin ediliyor. Bu batarya, 100W kablolu ve 66W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.

Ön tarafta ise cihaz, ikinci nesil Honor Oasis göz koruma ekranına sahip olacak. Bu ekran, sıfır riskli çift ultra yüksek frekanslı karartma özelliği sunacak. Ek olarak, telefonun IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunacağı ve NFC ile IR blaster gibi işlevler için destek vereceği düşünülüyor.

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