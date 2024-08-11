Honor 300 Pro’nun şaşırtıcı tasarımı sızdırıldı: Bu nasıl bir kamera modülü?

Honor'un Mayıs ayının sonunda tanıttığı Honor 200 Pro, Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile piyasaya sürülmüştü. Ancak üzerinden sadece birkaç ay geçmiş olmasına rağmen, bu modelin halefi hakkında konuşulmaya başlandı bile. İnternette ortaya çıkan bir render, Honor 300 Pro'nun tasarımı ve olası özellikleri hakkında bazı ipuçları veriyor.
Görsellere bakıldığında, Honor 300 Pro'nun dikkat çekici bir kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Bu modül, üç lens ve bir flaş ünitesi içeriyor. Ön tarafta ise kavisli bir ekran yer alıyor. Ekranın üzerinde çift ön kamera kurulumu dikkat çekiyor; bu özellik, selefiyle büyük benzerlik gösteriyor. Ayrıca, ön panelin neredeyse simetrik ve ince çerçevelere sahip olması da önceki modelin tasarımını andırıyor.
Donanım tarafında ise bazı tahminler dolaşıyor. Ana kamera kurulumunun 50MP bir ana sensörle gelmesi ve 50X zoom kapasitesine sahip bir periskop telefoto lensle desteklenmesi bekleniyor. Performans tarafında ise cihazın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağı ve içinde 5300mAh kapasiteli bir batarya barındıracağı tahmin ediliyor. Bu batarya, 100W kablolu ve 66W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.
Ön tarafta ise cihaz, ikinci nesil Honor Oasis göz koruma ekranına sahip olacak. Bu ekran, sıfır riskli çift ultra yüksek frekanslı karartma özelliği sunacak. Ek olarak, telefonun IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunacağı ve NFC ile IR blaster gibi işlevler için destek vereceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.