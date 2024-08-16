Samsung'dan Galaxy S25 Note ve Galaxy S25 Pro mu geliyor?

Samsung, 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı amiral gemisi telefon serisinde isim değişikliğine gidebilir. Güney Koreli şirketin Galaxy S25 Ultra'nın ismini Galaxy S25 Note olarak değiştirebileceği bildiriliyor. Hepsi bununla da sınırlı değil.
İlgi çekici iddia mobil sektöre yakınlığıyla tanıdığımız Yogesh Brar tarafından ortaya atıldı. Brar ayrıca S25 Ultra'nın yanı sıra S25 Plus'ın da bir isim değişikliğine uğrayacağını ve cihazın Galaxy S25 Pro olarak karşımıza çıkabileceğini söylüyor.
Ultra ve Plus isimleri rafa kalkabilir
Aslına bakılırsa bu isim değişikliği, Samsung'un Note serisini sonlandırıp S-Pen'li Galaxy S22 Ultra'yı çıkardığı 2022'de daha mantıklı olurdu. Ancak görünüşe bakılırsa Güney Koreli şirket şimdi amiral gemisine benzersiz bir kimlik kazandırmak niyetinde. Zira Xiaomi ve VIVO gibi rakipler, premium cihazlarının isimlerinde genellikle "Ultra" ifadesini kullanıyor.
Galaxy S25 Plus’tan Galaxy S25 Pro’ya geçiş söylentisine gelince. Samsung bu değişikliği telefonu "Pro" özelliklerle donatıp, üst segmentte konumlandırmak amacıyla yapmak istiyor olabilir. Özellikle, mevcut iPhone 15 serisinde iPhone 15 Pro'nun, iPhone 15 Plus'tan daha fazla özelliğe sahip olduğu dikkate alındığında, bu olasılık öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.