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Samsung, 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı amiral gemisi telefon serisinde isim değişikliğine gidebilir. Güney Koreli şirketin Galaxy S25 Ultra'nın ismini Galaxy S25 Note olarak değiştirebileceği bildiriliyor. Hepsi bununla da sınırlı değil.

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İlgi çekici iddia mobil sektöre yakınlığıyla tanıdığımız Yogesh Brar tarafından ortaya atıldı. Brar ayrıca S25 Ultra'nın yanı sıra S25 Plus'ın da bir isim değişikliğine uğrayacağını ve cihazın Galaxy S25 Pro olarak karşımıza çıkabileceğini söylüyor.

Ultra ve Plus isimleri rafa kalkabilir

Aslına bakılırsa bu isim değişikliği, Samsung'un Note serisini sonlandırıp S-Pen'li Galaxy S22 Ultra'yı çıkardığı 2022'de daha mantıklı olurdu. Ancak görünüşe bakılırsa Güney Koreli şirket şimdi amiral gemisine benzersiz bir kimlik kazandırmak niyetinde. Zira Xiaomi ve VIVO gibi rakipler, premium cihazlarının isimlerinde genellikle "Ultra" ifadesini kullanıyor.

Galaxy S25 Plus’tan Galaxy S25 Pro’ya geçiş söylentisine gelince. Samsung bu değişikliği telefonu "Pro" özelliklerle donatıp, üst segmentte konumlandırmak amacıyla yapmak istiyor olabilir. Özellikle, mevcut iPhone 15 serisinde iPhone 15 Pro'nun, iPhone 15 Plus'tan daha fazla özelliğe sahip olduğu dikkate alındığında, bu olasılık öne çıkıyor.

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Samsung'dan Galaxy S25 Note ve Galaxy S25 Pro mu geliyor?