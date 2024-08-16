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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan Galaxy S25 Note ve Galaxy S25 Pro mu geliyor?

    Samsung'un amiral gemisi Galaxy S serisinde beklenmedik bir isim değişikliğine gidebileceği söyleniyor. Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25 Plus modelleri S25 Note ve S25 Pro olarak karşımıza çıkabilir.

    Samsung'dan Galaxy S25 Note ve Galaxy S25 Pro mu geliyor? Tam Boyutta Gör

    Samsung, 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı amiral gemisi telefon serisinde isim değişikliğine gidebilir. Güney Koreli şirketin Galaxy S25 Ultra'nın ismini Galaxy S25 Note olarak değiştirebileceği bildiriliyor. Hepsi bununla da sınırlı değil.

    İlgi çekici iddia mobil sektöre yakınlığıyla tanıdığımız Yogesh Brar tarafından ortaya atıldı. Brar ayrıca S25 Ultra'nın yanı sıra S25 Plus'ın da bir isim değişikliğine uğrayacağını ve cihazın Galaxy S25 Pro olarak karşımıza çıkabileceğini söylüyor.

    Ultra ve Plus isimleri rafa kalkabilir

    Aslına bakılırsa bu isim değişikliği, Samsung'un Note serisini sonlandırıp S-Pen'li Galaxy S22 Ultra'yı çıkardığı 2022'de daha mantıklı olurdu. Ancak görünüşe bakılırsa Güney Koreli şirket şimdi amiral gemisine benzersiz bir kimlik kazandırmak niyetinde. Zira Xiaomi ve VIVO gibi rakipler, premium cihazlarının isimlerinde genellikle "Ultra" ifadesini kullanıyor.

    Galaxy S25 Plus’tan Galaxy S25 Pro’ya geçiş söylentisine gelince. Samsung bu değişikliği telefonu "Pro" özelliklerle donatıp, üst segmentte konumlandırmak amacıyla yapmak istiyor olabilir. Özellikle, mevcut iPhone 15 serisinde iPhone 15 Pro'nun, iPhone 15 Plus'tan daha fazla özelliğe sahip olduğu dikkate alındığında, bu olasılık öne çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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