    Samsung'dan kendi kendini onaran ekranlar geliyor

    Samsung, katlanabilir telefonların dayanıklılığını artıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. "Self-Healing Display" adlı sistem, ekran üzerindeki mikro çizikleri kendi kendine onarabilecek.

    Samsung'dan kendi kendini onaran ekranlar geliyor Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon pazarının öncüsü Samsung, bu alanda yenilikçi fikirler üretmeye devam ediyor. Bu kez teknoloji devi, kendi kendini onarabilen ekranlar için yeni bir patent aldı. "Self-Repair" adı verilen bu sistem, gelecekteki Galaxy Z serisi cihazlarda ekranın üzerindeki çizikleri ve mikro çatlakları otomatik olarak onarabilecek bir yapıya sahip.

    Hasarı kendi kendine tamir edecek

    Patent detaylarına göre Samsung, bu teknolojiyi yalnızca ekranlarda değil, parmak izi sensörleri ve kamera alanlarında da kullanmayı planlıyor. Katlanabilir ekranlarda yer alan kesikler, cihazın yapısal bütünlüğünü zayıflatabiliyor ve zamanla nem veya mikro hasarlar nedeniyle sorunlara yol açabiliyor. Yeni sistem, bu alanları algılayarak mikro düzeyde bir onarım sürecini başlatıyor.

    Samsung'dan kendi kendini onaran ekranlar geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji, ekranın çevresine yerleştirilen mikroskobik kablolar ve sensörlerden oluşan bir "algılama döngüsü" kullanıyor. Bu sensörler, ekran yüzeyinde meydana gelen en küçük çizikleri bile tespit edebiliyor. Ardından devreye giren "dummy metal pattern" adı verilen destek yapıları, hasarlı bölgeyi güçlendiriyor ve özel bir sızdırmaz tabaka ile OLED katmanlarını oksijen ve nemden koruyor.

    Samsung'un yeni teknolojisi, özellikle katlanabilir ekranlı cihazlarda sık karşılaşılan çizik, kırılma ve esneme kaynaklı hasarların önüne geçmeyi hedefliyor. Bu sayede kullanıcıların hem ekran onarım maliyetleri azalacak hem de cihaz ömrü uzayacak. Her patentte olduğu gibi, bu teknolojinin ticari bir üründe ne zaman kullanılacağı henüz bilinmiyor. Keza günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor.

