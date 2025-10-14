Samsung'dan kendi kendini onaran ekranlar geliyor

Hasarı kendi kendine tamir edecek
Patent detaylarına göre Samsung, bu teknolojiyi yalnızca ekranlarda değil, parmak izi sensörleri ve kamera alanlarında da kullanmayı planlıyor. Katlanabilir ekranlarda yer alan kesikler, cihazın yapısal bütünlüğünü zayıflatabiliyor ve zamanla nem veya mikro hasarlar nedeniyle sorunlara yol açabiliyor. Yeni sistem, bu alanları algılayarak mikro düzeyde bir onarım sürecini başlatıyor.
Samsung'un yeni teknolojisi, özellikle katlanabilir ekranlı cihazlarda sık karşılaşılan çizik, kırılma ve esneme kaynaklı hasarların önüne geçmeyi hedefliyor. Bu sayede kullanıcıların hem ekran onarım maliyetleri azalacak hem de cihaz ömrü uzayacak. Her patentte olduğu gibi, bu teknolojinin ticari bir üründe ne zaman kullanılacağı henüz bilinmiyor. Keza günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: