Samsung’dan kullanıcılarına YouTube Premium hediyesi

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Akıllı telefon üreticilerinin kutu içerisinde müşterilerine sunduğu yazılım hediyeleri zaman zaman ilgi çekici olabiliyor. Samsung kullanıcıları için YouTube Premium üyelik kampanyası başlatmış durumda.

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Samsung telefonlara YouTube Premium

Samsung’un YouTube Premium kampanyası iki kategoride yapılıyor. İlk ketagoride Galaxy S20 serisi veya Galaxy Z Flip satın almış olanlara 4 aylık YTP üyeliği hediye ediliyor. İkinci kategoride ise bu telefonların dışında kalan Samsung telefonlarına 2 aylık YTP üyeliği söz konusu.

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Kampanya kapsamında 14 Şubat 2020 sonrasında telefonu satın almış olmak gerekiyor. 5 Mart 2021 tarihine kadar ise telefonlardan YTP hesabının aktifleştirilmesi gerekiyor. Kayıt olmak için ise son tarih 5 Nisan 2021.

Kampanya için diğer bir önemli detay ise herhangi bir şekilde hesabınızın YouTube Premium veya Google Play Music ile ilişkilendirilmemiş ve herhangi bir Premium kampanyasına katılmamış olması gerekiyor. Eğer 1 aylık Premium deneme sürecine katıldıysanız farklı bir Google hesabı kullanmanızda fayda var.

https://www.samsung.com/tr/offer/galaxy-youtube-premium/

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