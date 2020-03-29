Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung’dan kullanıcılarına YouTube Premium hediyesi

    Yakın tarihlerde bir Samsung telefonu aldıysanız modeline göre 2 ay veya 4 ay YouTube Premium üyeliği kazanabilirsiniz. Kampanyaya katılım şartları ve tarihleri haberimizde.
    31 dk.
    376
    77
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung’dan kullanıcılarına YouTube Premium hediyesi
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon üreticilerinin kutu içerisinde müşterilerine sunduğu yazılım hediyeleri zaman zaman ilgi çekici olabiliyor. Samsung kullanıcıları için YouTube Premium üyelik kampanyası başlatmış durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı

    Samsung telefonlara YouTube Premium

    Samsung’un YouTube Premium kampanyası iki kategoride yapılıyor. İlk ketagoride Galaxy S20 serisi veya Galaxy Z Flip satın almış olanlara 4 aylık YTP üyeliği hediye ediliyor. İkinci kategoride ise bu telefonların dışında kalan Samsung telefonlarına 2 aylık YTP üyeliği söz konusu.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı"

    Kampanya kapsamında 14 Şubat 2020 sonrasında telefonu satın almış olmak gerekiyor. 5 Mart 2021 tarihine kadar ise telefonlardan YTP hesabının aktifleştirilmesi gerekiyor. Kayıt olmak için ise son tarih 5 Nisan 2021.

    Kampanya için diğer bir önemli detay ise herhangi bir şekilde hesabınızın YouTube Premium veya Google Play Music ile ilişkilendirilmemiş ve herhangi bir Premium kampanyasına katılmamış olması gerekiyor. Eğer 1 aylık Premium deneme sürecine katıldıysanız farklı bir Google hesabı kullanmanızda fayda var.



    https://www.samsung.com/tr/offer/galaxy-youtube-premium/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN Samsung’dan kullanıcılarına YouTube Premium hediyesi Sonraki Redmi 9 sızdı: 4 arka kamera, Helio G80 yonga seti 8 sa. PlayStation Türkiye, 'indirim skandalıyla' ilgili ilk kez açıklama yaptı 9 sa. Bill Gates, şimdi de hidroelektrik teknolojisine yatırım yaptı 10 sa. Mars'ta tırmanışa geçen Curiosity, Dünya'ya yeni bir selfie gönderdi 10 sa. İtalyan mimarlar, KOVİD-19’a karşı yük konteynerlerinden karantina koğuşu üretiyor 11 sa. Roku’dan 30 gün ücretsiz premium hesap 11 sa. Facebook ve Twitter'dan Türkiye'ye özel Koronavirüs bilgi merkezi 12 sa. iOS 13.4'te bir garip hata: Safari'de '+' koyup arama yapılamıyor 12 sa. Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı 12 sa. Razer Basilisk Ultimate oyuncu faresi | Video inceleme 13 sa. Google, Infowars uygulamasını Play Store’dan kaldırdı 14 sa. Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar 15 sa. Yeni Apple Watch modelleri ve watchOS 7'ye dair önemli bilgiler paylaşıldı 15 sa. Yeni bilek implantı geliştirildi 15 sa. 'Uzaydan internetin' ünlü şirketi OneWeb iflas etti! SpaceX rakipsiz kalıyor 16 sa. Kompakt tasarımlı OnePlus X geri dönüyor 17 sa. Google Play Store artık arama sonuçlarında uygulama indirme sayılarını gösteriyor 17 sa. Samsung’dan 65 yaş üzeri müşterilere özel teknik servis hizmeti 18 sa. Honor 30S'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı 18 sa. Teams’e geçen Brisa’nın iş süreçleri yüzde 80 güçlendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koron...
    DonanımHaber
    Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor
    DonanımHaber
    Konami, Silent Hill Söylentilerini Yalanladı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için Yeni İçerikler Yo...
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim