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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı

    Galaxy M11 akıllı telefon modelinde 6.4 inçlik Infinity-O ekran, Snapdragon 450 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, üçlü arka kamera gibi özelliklerle geliyor.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un ardı ardına alt seviyeye akıllı telefon hamlesi devam ediyor. Galaxy A11 akıllı telefon modelinden sonra Galaxy M11 modeline ait basın görselleri ve donanım bilgileri de internete sızdırıldı.

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    Galaxy M11 özellikleri

    Galaxy M11 modelinde 6.4 inçlik 1560x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Infinity-O çentik sayesinde çerçevesiz bir tasarıma imza atan Galaxy M11 modeli Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S6 Lite görselleri sızdırıldı"

    Bellek tarafında 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri sunacak olan modelin 5000mAh kapasiteli bataryası 15W hızlı şarj ile destekleniyor. Şarj USB Tip-C üzerinden sağlanıyor.

    Arka kısımda üçlü kamera paketi kullanılmış. 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Galaxy M11 önümüzdeki ay piyasaya çıkacak.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-m11-design-specs-leak_id123365 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuruwa (hasan uçar) 3 sa.
    Çöpün modern şekli.
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    khytr89 (Hakan ) 4 sa.
    Güzel bir anne baba ya da şirket telefonu
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    yolyordam35 (yol yordam) 4 sa.
    abi işlemciyi 439 yapaydınız da pil 6.000mah. ekran da amoled kalsaydı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    cand. 4 sa.
    Geçen senenin a30 u falan gibi olmuş
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