Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı

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Samsung’un ardı ardına alt seviyeye akıllı telefon hamlesi devam ediyor. Galaxy A11 akıllı telefon modelinden sonra Galaxy M11 modeline ait basın görselleri ve donanım bilgileri de internete sızdırıldı.

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Galaxy M11 özellikleri

Galaxy M11 modelinde 6.4 inçlik 1560x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Infinity-O çentik sayesinde çerçevesiz bir tasarıma imza atan Galaxy M11 modeli Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alıyor.

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Bellek tarafında 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri sunacak olan modelin 5000mAh kapasiteli bataryası 15W hızlı şarj ile destekleniyor. Şarj USB Tip-C üzerinden sağlanıyor.

Arka kısımda üçlü kamera paketi kullanılmış. 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Galaxy M11 önümüzdeki ay piyasaya çıkacak.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-m11-design-specs-leak_id123365

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