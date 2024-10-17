Samsung yeni nesil ekran kartları için sektörün ilk 24Gb GDDR7 belleklerini üretti

Samsung, GDDR7'de sınırları zorluyor
Samsung Electronics’ten YongCheol Bae, “Geçen yıl sektörün ilk 16 Gb GDDR7'sini geliştiren Samsung, bu son başarısıyla grafik DRAM pazarındaki teknolojik liderliğini pekiştirdi” dedi. Yeni 24 Gb GDDR7 DRAM, beşinci nesil 10 nanometre (nm) sınıfı üretim süreci kullanılarak geliştirilmiş durumda. Bu sayede önceki modellerle aynı paket boyutunda yüzde 50 daha fazla hücre yoğunluğu sağlandığı belirtiliyor.
Samsung, GDDR7 DRAM’de mobil ürünlerde kullanılan bazı enerji tasarruf teknolojilerini ilk kez grafik DRAM’de uygulayarak güç verimliliğini artırıyor. Saat kontrol yönetimi ve çift VDD tasarımı gibi yöntemlerle gereksiz enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılmış ve bu da güç verimliliğinde yüzde 30’un üzerinde bir iyileşme sağlamış durumda.
Yeni bellek büyük GPU müşterilerinin yapay zeka hesaplama sistemlerinde bu yıl içerisinde doğrulama testlerine başlayacak. Ticari olarak kullanıma ise 2025 yılının başlarında geçecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.