Samsung yeni nesil ekran kartları için sektörün ilk 24Gb GDDR7 belleklerini üretti

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, hafıza teknolojileri alanındaki liderliğini pekiştirerek endüstrinin ilk 24 gigabit (Gb) GDDR7 DRAM’ini geliştirdiğini duyurdu. Yüksek kapasitesi ve inanılmaz hızıyla dikkat çeken bu yeni nesil DRAM, yalnızca grafik kartları ve oyun konsolları gibi geleneksel kullanım alanlarında değil, veri merkezleri ve yapay zeka (AI) iş istasyonları gibi yüksek performans gerektiren birçok sektörde de tercih edilmeyi hedefliyor.

Samsung, GDDR7'de sınırları zorluyor

Samsung Electronics’ten YongCheol Bae, “Geçen yıl sektörün ilk 16 Gb GDDR7'sini geliştiren Samsung, bu son başarısıyla grafik DRAM pazarındaki teknolojik liderliğini pekiştirdi” dedi. Yeni 24 Gb GDDR7 DRAM, beşinci nesil 10 nanometre (nm) sınıfı üretim süreci kullanılarak geliştirilmiş durumda. Bu sayede önceki modellerle aynı paket boyutunda yüzde 50 daha fazla hücre yoğunluğu sağlandığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni ürünü, sektör lideri hızlara ulaşmak için PAM3 sinyalizasyonunu kullanıyor. Bu sayede GDDR7, önceki sürümüne kıyasla yüzde 25’lik bir hız artışı sağlayarak 40 gigabit/saniyeye (Gbps) ulaşabiliyor. Kullanım koşullarına bağlı olarak bu hız, 42.5 Gbps'ye kadar çıkabiliyor.

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Samsung, GDDR7 DRAM’de mobil ürünlerde kullanılan bazı enerji tasarruf teknolojilerini ilk kez grafik DRAM’de uygulayarak güç verimliliğini artırıyor. Saat kontrol yönetimi ve çift VDD tasarımı gibi yöntemlerle gereksiz enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılmış ve bu da güç verimliliğinde yüzde 30’un üzerinde bir iyileşme sağlamış durumda.

Yeni bellek büyük GPU müşterilerinin yapay zeka hesaplama sistemlerinde bu yıl içerisinde doğrulama testlerine başlayacak. Ticari olarak kullanıma ise 2025 yılının başlarında geçecek.

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Samsung sektörün ilk 24Gb GDDR7 belleklerini üretti