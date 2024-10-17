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    Samsung yeni nesil ekran kartları için sektörün ilk 24Gb GDDR7 belleklerini üretti

    Bellek teknolojileri alanında dünyanın bir numaralı ismi olan Samsung Electronics, kısa bir süre önce yeni nesil ekran kartları için sektörün ilk 24Gb GDDR7 belleklerini üretti.
    Samsung sektörün ilk 24Gb GDDR7 belleklerini üretti Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, hafıza teknolojileri alanındaki liderliğini pekiştirerek endüstrinin ilk 24 gigabit (Gb) GDDR7 DRAM’ini geliştirdiğini duyurdu. Yüksek kapasitesi ve inanılmaz hızıyla dikkat çeken bu yeni nesil DRAM, yalnızca grafik kartları ve oyun konsolları gibi geleneksel kullanım alanlarında değil, veri merkezleri ve yapay zeka (AI) iş istasyonları gibi yüksek performans gerektiren birçok sektörde de tercih edilmeyi hedefliyor.

    Samsung, GDDR7'de sınırları zorluyor

    Samsung Electronics’ten YongCheol Bae, “Geçen yıl sektörün ilk 16 Gb GDDR7'sini geliştiren Samsung, bu son başarısıyla grafik DRAM pazarındaki teknolojik liderliğini pekiştirdi” dedi. Yeni 24 Gb GDDR7 DRAM, beşinci nesil 10 nanometre (nm) sınıfı üretim süreci kullanılarak geliştirilmiş durumda. Bu sayede önceki modellerle aynı paket boyutunda yüzde 50 daha fazla hücre yoğunluğu sağlandığı belirtiliyor.

    Samsung sektörün ilk 24Gb GDDR7 belleklerini üretti Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni ürünü, sektör lideri hızlara ulaşmak için PAM3 sinyalizasyonunu kullanıyor. Bu sayede GDDR7, önceki sürümüne kıyasla yüzde 25’lik bir hız artışı sağlayarak 40 gigabit/saniyeye (Gbps) ulaşabiliyor. Kullanım koşullarına bağlı olarak bu hız, 42.5 Gbps'ye kadar çıkabiliyor.

    Samsung, GDDR7 DRAM’de mobil ürünlerde kullanılan bazı enerji tasarruf teknolojilerini ilk kez grafik DRAM’de uygulayarak güç verimliliğini artırıyor. Saat kontrol yönetimi ve çift VDD tasarımı gibi yöntemlerle gereksiz enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılmış ve bu da güç verimliliğinde yüzde 30’un üzerinde bir iyileşme sağlamış durumda.

    Yeni bellek büyük GPU müşterilerinin yapay zeka hesaplama sistemlerinde bu yıl içerisinde doğrulama testlerine başlayacak. Ticari olarak kullanıma ise 2025 yılının başlarında geçecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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