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    Dünyanın en hızlı LPDDR5X belleği Dimensity 9400’de olacak

    Samsung tarafından üretilen dünyanın en hızlı LPDDR5X belleği MediaTek’in Dimensity 9400 yongasında yer alacak. Yapılan açıklamada gerekli doğrulama süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.
    Dünyanın en hızlı LPDDR5X belleği Dimensity 9400’de olacak Tam Boyutta Gör
    MediaTek’in Dimensity 9400 yonga seti akıllı telefonlarda gördüğümüz en iddialı çiplerden birisi olacak. Apple'ın en yeni M4 çipi için kullanılan TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecinde üretileceği belirtilen yonga aynı zamanda bellek tarafında da çok güçlü olacak. Zira Dimensity 9400, Samsung tarafından üretilen dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini kullanacak.

    Dimensity 9400'e Samsung dokunuşu

    En yeni işlem süreciyle üretilmesi beklenen Dimensity 9400, MediaTek'in en büyük silikonu olmakla kalmayacak aynı zamanda dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini bünyesinde barındıracak. Zira Samsung kısa süre önce bellek için doğrulama süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.

    Dünyanın en hızlı LPDDR5X belleği Dimensity 9400’de olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un LPDDR5X ile elde ettiği 10.7Gbps bant genişliği, SK hynix'in LPDDR5T standardında elde ettiği 9.6Gbps'lik rekorunu önemli ölçüde geride bırakmayı başarmıştı. Firma tarafından belirtilenlere göre Dimensity 9400 için 16Gb LPDDR5X paketlerinin kullanıldığı ve işlemcinin beklendiği gibi yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceği söylendi.

    Yüksek bant genişliği artık akıllı telefonlarda hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor. Zira üretken yapay zekanın gelişiyle birlikte telefonlardaki bellek kapasitesi ve genişliğine ihtiyaç duyuluyor. 10,7 Gbps LPDDR5X belleklerinde 12 nanometre (nm) sınıfı işlem teknolojisinden yararlanan Samsung, yeni çipin daha iyi yapay zeka çıkarımı için optimize edildiğini belirtiyor. Bununla birlikte yeni belleklerin önceki nesle göre yüzde 25 daha fazla performans, yüzde 30 daha yüksek kapasite ve yüzde 25 daha fazla enerji verimliliği sunduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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