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Tam Boyutta Gör MediaTek’in Dimensity 9400 yonga seti akıllı telefonlarda gördüğümüz en iddialı çiplerden birisi olacak. Apple'ın en yeni M4 çipi için kullanılan TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecinde üretileceği belirtilen yonga aynı zamanda bellek tarafında da çok güçlü olacak. Zira Dimensity 9400, Samsung tarafından üretilen dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini kullanacak.

Dimensity 9400'e Samsung dokunuşu

En yeni işlem süreciyle üretilmesi beklenen Dimensity 9400, MediaTek'in en büyük silikonu olmakla kalmayacak aynı zamanda dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini bünyesinde barındıracak. Zira Samsung kısa süre önce bellek için doğrulama süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Samsung'un LPDDR5X ile elde ettiği 10.7Gbps bant genişliği, SK hynix'in LPDDR5T standardında elde ettiği 9.6Gbps'lik rekorunu önemli ölçüde geride bırakmayı başarmıştı. Firma tarafından belirtilenlere göre Dimensity 9400 için 16Gb LPDDR5X paketlerinin kullanıldığı ve işlemcinin beklendiği gibi yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceği söylendi.

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Yüksek bant genişliği artık akıllı telefonlarda hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor. Zira üretken yapay zekanın gelişiyle birlikte telefonlardaki bellek kapasitesi ve genişliğine ihtiyaç duyuluyor. 10,7 Gbps LPDDR5X belleklerinde 12 nanometre (nm) sınıfı işlem teknolojisinden yararlanan Samsung, yeni çipin daha iyi yapay zeka çıkarımı için optimize edildiğini belirtiyor. Bununla birlikte yeni belleklerin önceki nesle göre yüzde 25 daha fazla performans, yüzde 30 daha yüksek kapasite ve yüzde 25 daha fazla enerji verimliliği sunduğunu belirtelim.

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Dünyanın en hızlı LPDDR5X belleği Dimensity 9400’de olacak