Dünyanın en hızlı LPDDR5X belleği Dimensity 9400’de olacak

Dimensity 9400'e Samsung dokunuşu
En yeni işlem süreciyle üretilmesi beklenen Dimensity 9400, MediaTek'in en büyük silikonu olmakla kalmayacak aynı zamanda dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini bünyesinde barındıracak. Zira Samsung kısa süre önce bellek için doğrulama süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.
Yüksek bant genişliği artık akıllı telefonlarda hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor. Zira üretken yapay zekanın gelişiyle birlikte telefonlardaki bellek kapasitesi ve genişliğine ihtiyaç duyuluyor. 10,7 Gbps LPDDR5X belleklerinde 12 nanometre (nm) sınıfı işlem teknolojisinden yararlanan Samsung, yeni çipin daha iyi yapay zeka çıkarımı için optimize edildiğini belirtiyor. Bununla birlikte yeni belleklerin önceki nesle göre yüzde 25 daha fazla performans, yüzde 30 daha yüksek kapasite ve yüzde 25 daha fazla enerji verimliliği sunduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.