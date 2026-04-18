    Samsung, LPDDR4 bellek üretimini sonlandırıyor: Ucuz telefonlarda maliyet artacak

    Samsung, uzun yıllardır kullanılan LPDDR4 ve LPDDR4X bellek üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 8-10 yıldır üretimde olan bu eski nesil RAM’lerin yerini, daha kârlı ve yüksek performanslı LPDDR5 ve LPDDR5X çözümleri alacak.

    Bu karar, özellikle eski nesil bellek siparişi vermeyi planlayan üreticileri zor durumda bırakacak. Sektör kaynaklarına göre şirket, mevcut siparişleri karşılayacak ancak yeni talepler için müşterilerini doğrudan yeni nesil standartlara yönlendirecek.

    Telefon üreticileri için maliyetler aratacak

    Bu değişim, başta Qualcomm ve MediaTek olmak üzere birçok yonga üreticisini planlarını revize etmeye zorlayacak. Aynı model akıllı telefonların yeni üretim partilerinde daha hızlı RAM kullanılması beklenirken, bu durum maliyetlerin de artmasına yol açacak. Samsung’un kendi mobil birimi de bu değişimden kaçamayacak.

    Şirketin Exynos işlemcili cihazlarında da LPDDR4 yerine LPDDR5’e geçiş yapılması gündemde. Örneğin Samsung Galaxy A17 gibi LPDDR4X bellek kullanan modellerin yeni üretimlerinde LPDDR5’e geçilmesi bekleniyor. Bu da aynı modelin farklı üretim partilerinde performans farkı yaratacak. Ancak daha hızlı bellek, daha yüksek fiyat anlamına geliyor. Bu nedenle kullanıcılar, benzer özelliklere sahip bir cihaz için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilir.

    Sektördeki bu dönüşümün arkasında ise yapay zeka odaklı talep patlaması bulunuyor. Veri merkezleri ve yapay zeka sistemleri için artan bellek ihtiyacı, arzı daraltırken fiyatları yukarı çekiyor.

