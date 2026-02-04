Samsung Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro, ilk kez bu kadar net görüntülendi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde fiyatlarıyla ortaya çıkan Samsung Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro, sızdırılan görselleriyle ilk kez bu kadar net bir şekilde gün yüzüne çıktı. Samsung’un yeni nesil kablosuz kulaklıkları, Galaxy S26 serisiyle birlikte 25 Şubat’ta tanıtılmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görseller, iki model arasındaki tasarım farklarını ve Samsung’un bu segmentte nasıl bir konumlandırma hedeflediğini net biçimde ortaya koyuyor.

İşte Samsung Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun muhtemel tasarımı:

Paylaşılan görseller, Galaxy Buds 4 serisinin şarj kutusunda dikkat çekici bir değişikliği gözler önüne seriyor. Samsung, bu kez dikdörtgene yakın hatlara sahip bir taşıma ve şarj kutusu tercih etmiş durumda. Kutunun en ayırt edici özelliği ise şeffaf kapak tasarımı. Bu yaklaşım, son yıllarda şeffaf elektronik tasarımlarda görülen nostaljik akımı hatırlatırken, kullanıcıya kulaklıkların kutu içindeki konumunu doğrudan görme imkânı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro arasındaki en önemli fiziksel fark, kulak içi tasarımda kendini gösteriyor. Standart Galaxy Buds 4 modeli silikon uç olmadan gelirken, Buds 4 Pro silikon uçlu yapısıyla daha yüksek izolasyon hedefliyor. Silikon uçsuz tasarım, kulakta daha hafif ve açık bir his sunarken, silikon uçlu Pro model dış sesleri daha etkili biçimde kesmeyi amaçlıyor.

Kulaklıkların sap tasarımı ise her iki modelde büyük ölçüde benzer. Bağlantı noktaları sapın iç kısmında konumlandırılırken, mikrofon açıklıkları sapın alt bölümünde ve kulaklığın arka üst kısmında yer alıyor. Bu yerleşim, önceki Galaxy Buds nesillerine kıyasla daha dengeli bir mikrofon performansı hedeflendiğini düşündürüyor. Özellikle arama kalitesi ve aktif gürültü kontrolü gibi özelliklerde mikrofon konumlandırmasının kritik bir rol oynadığı biliniyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında henüz doğrulanmamış bazı bilgiler de bulunuyor. Daha önce ortaya atılan iddialara göre Galaxy Buds 4’te 42 mAh, Galaxy Buds 4 Pro’da ise 57 mAh kapasiteli piller yer alabilir. Bu rakamlar resmiyet kazanmış olmasa da iki model arasındaki batarya kapasitesi farkının, Pro modelin daha gelişmiş gürültü yalıtımı ve ek özelliklerini desteklemek için planlandığı tahmin ediliyor. Ayrıca her iki modelde de sıkıştır ve basılı tut hareketiyle çalışacak bir Çevirmen Modu özelliğinin yer alabileceği konuşuluyor. Ancak bu işlevin kapsamı ve hangi dillerde destek sunacağı, tanıtım etkinliğinde netlik kazanacak.

