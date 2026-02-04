Samsung Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro, ilk kez bu kadar net görüntülendi

Paylaşılan görseller, Galaxy Buds 4 serisinin şarj kutusunda dikkat çekici bir değişikliği gözler önüne seriyor. Samsung, bu kez dikdörtgene yakın hatlara sahip bir taşıma ve şarj kutusu tercih etmiş durumda. Kutunun en ayırt edici özelliği ise şeffaf kapak tasarımı. Bu yaklaşım, son yıllarda şeffaf elektronik tasarımlarda görülen nostaljik akımı hatırlatırken, kullanıcıya kulaklıkların kutu içindeki konumunu doğrudan görme imkânı sunuyor.
Kulaklıkların sap tasarımı ise her iki modelde büyük ölçüde benzer. Bağlantı noktaları sapın iç kısmında konumlandırılırken, mikrofon açıklıkları sapın alt bölümünde ve kulaklığın arka üst kısmında yer alıyor. Bu yerleşim, önceki Galaxy Buds nesillerine kıyasla daha dengeli bir mikrofon performansı hedeflendiğini düşündürüyor. Özellikle arama kalitesi ve aktif gürültü kontrolü gibi özelliklerde mikrofon konumlandırmasının kritik bir rol oynadığı biliniyor.