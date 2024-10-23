Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar için kötü haber

Uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar için kötü haber
Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihte bütçe odaklı Galaxy Z modelinden ilk detaylar paylaşılmıştı ve Samsung'un harici ekranı bulunmayan ve daha küçük harici ekrana sahip iki prototip hazırlandığı gümdeme geldi. Ayrıca çıkış tarihi olarak Galaxy Fold 6 ve sonrasına işaret edildi. Ancak bunun yerine 2.038 dolar fiyat etiketiyle Galaxy Z Fold SE modeli karşılaştık. Şimdi Samsung'dan gelen yeni bir açıklama ise, şirketin uygun fiyatlı bir model planlamadığını gösteriyor;
(Galaxy Z Fold Special Edition) premium bir ürün olarak düşünmekten ziyade, seçeneklerinizi genişletmek için piyasaya sürülen bir üründür. Zevkinize göre seçim yapabilirsiniz. Şimdilik, daha düşük fiyatlı ayrı bir ürün piyasaya sürmeyi planlamıyoruz.
Kısaca Koreli dev, fiyat etiketini olduğu gibi tutmayı ve yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold SE'ye benzer şekilde daha yeni ve daha iyi teknolojiler sunmayı amaçlıyor. Ancak her geçen gün, satışların durgunlaştığını belirtelim. Bu nedenle Samsung'un önünde iki seçenek var. Şirketin ya katlanabilir telefonlar benzersiz özellikler sunması ya da daha ucuz katlanabilir telefonlar piyasaya sürmesi gerekiyor.
Üstelik Honor, Huawei ve OPPO gibi Çinli firmaların da bu alandaki rekabete dahil olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Samsung'un gelecekte neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)