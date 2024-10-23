Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar için kötü haber

    Samsung, bir süredir gündemde olan orta seviye katlanabilir telefon iddialarına açıklık getirdi. Uygun fiyatlı Galaxy Z telefonlar şimdilik planı yok. İşte detaylar...
    Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar için kötü haber Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 modelleri üzerinde hazırlıklarını sürdüren Samsung, bir yandan ürün yelpazesini genişletmeye de devam ediyor. Öyle ki yakın tarihte Galaxy Z Fold SE modelini duyuran şirketin, 400 ila 500 dolar arasında uygun fiyatlı bir model daha hazırladığı paylaşılmıştı. Bugün ise mevcut söylentiler netlik kazandı.

    Uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar için kötü haber

    Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihte bütçe odaklı Galaxy Z modelinden ilk detaylar paylaşılmıştı ve Samsung'un harici ekranı bulunmayan ve daha küçük harici ekrana sahip iki prototip hazırlandığı gümdeme geldi. Ayrıca çıkış tarihi olarak Galaxy Fold 6 ve sonrasına işaret edildi. Ancak bunun yerine 2.038 dolar fiyat etiketiyle Galaxy Z Fold SE modeli karşılaştık. Şimdi Samsung'dan gelen yeni bir açıklama ise, şirketin uygun fiyatlı bir model planlamadığını gösteriyor;

    (Galaxy Z Fold Special Edition) premium bir ürün olarak düşünmekten ziyade, seçeneklerinizi genişletmek için piyasaya sürülen bir üründür. Zevkinize göre seçim yapabilirsiniz. Şimdilik, daha düşük fiyatlı ayrı bir ürün piyasaya sürmeyi planlamıyoruz.

    Kısaca Koreli dev, fiyat etiketini olduğu gibi tutmayı ve yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold SE'ye benzer şekilde daha yeni ve daha iyi teknolojiler sunmayı amaçlıyor. Ancak her geçen gün, satışların durgunlaştığını belirtelim. Bu nedenle Samsung'un önünde iki seçenek var. Şirketin ya katlanabilir telefonlar benzersiz özellikler sunması ya da daha ucuz katlanabilir telefonlar piyasaya sürmesi gerekiyor.

    Üstelik Honor, Huawei ve OPPO gibi Çinli firmaların da bu alandaki rekabete dahil olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Samsung'un gelecekte neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yıllardır xanax kullanıyorum elektrik mühendisliği ile elektrik elektronik mühendisliği farkı zindan adası konusu bekunis ile zayıflayanların yorumları en çok tutulan otomatik vites arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Samsung Galaxy S24 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız