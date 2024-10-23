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Tam Boyutta Gör Galaxy S25 modelleri üzerinde hazırlıklarını sürdüren Samsung, bir yandan ürün yelpazesini genişletmeye de devam ediyor. Öyle ki yakın tarihte Galaxy Z Fold SE modelini duyuran şirketin, 400 ila 500 dolar arasında uygun fiyatlı bir model daha hazırladığı paylaşılmıştı. Bugün ise mevcut söylentiler netlik kazandı.

Uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar için kötü haber

Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihte bütçe odaklı Galaxy Z modelinden ilk detaylar paylaşılmıştı ve Samsung'un harici ekranı bulunmayan ve daha küçük harici ekrana sahip iki prototip hazırlandığı gümdeme geldi. Ayrıca çıkış tarihi olarak Galaxy Fold 6 ve sonrasına işaret edildi. Ancak bunun yerine 2.038 dolar fiyat etiketiyle Galaxy Z Fold SE modeli karşılaştık. Şimdi Samsung'dan gelen yeni bir açıklama ise, şirketin uygun fiyatlı bir model planlamadığını gösteriyor;

(Galaxy Z Fold Special Edition) premium bir ürün olarak düşünmekten ziyade, seçeneklerinizi genişletmek için piyasaya sürülen bir üründür. Zevkinize göre seçim yapabilirsiniz. Şimdilik, daha düşük fiyatlı ayrı bir ürün piyasaya sürmeyi planlamıyoruz.

Kısaca Koreli dev, fiyat etiketini olduğu gibi tutmayı ve yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold SE'ye benzer şekilde daha yeni ve daha iyi teknolojiler sunmayı amaçlıyor. Ancak her geçen gün, satışların durgunlaştığını belirtelim. Bu nedenle Samsung'un önünde iki seçenek var. Şirketin ya katlanabilir telefonlar benzersiz özellikler sunması ya da daha ucuz katlanabilir telefonlar piyasaya sürmesi gerekiyor.

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Üstelik Honor, Huawei ve OPPO gibi Çinli firmaların da bu alandaki rekabete dahil olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Samsung'un gelecekte neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar için kötü haber