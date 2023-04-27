Samsung, 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini paylaştı. Firma zaten zorlu bir çeyrek beklediğini birkaç hafta önce açıklamıştı ve beklenenler gerçekleşti. Teknoloji devi, 47,5 milyar dolar gelir elde ederken yalnızca 477 milyon dolar faaliyet kârı bildirdi. Bunun nedeni ise yarı iletken işindeki rekor kayıplar. Samsung'un yarı iletken ve ekran işlerini yürüten DS bölümü, 10,2 milyar dolar konsolide gelir bildirdi. Bu bölüm ilk çeyrekte 3,4 milyar dolar işletme zararı oluşturdu.
Teşekkürler Galaxy S23
Samsung, son 14 yılın herhangi bir çeyreğindeki en düşük kârını elde ederken gelecekten ise umutlu. Samsung, SK Hynix gibi daha küçük rakiplerinin arasına katılarak bu ayın başlarında çip üretimini azaltacağını duyurdu. Samsung, ikinci çeyrekte hafif bir toparlanma beklese de düşüşün devam edeceğini söylüyor. Yılın ikinci yarısında, stokların da eriyip talebin tekrardan canlanmasıyla birlikte okların tekrar yükseleceği ifade ediliyor.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”
Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”