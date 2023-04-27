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    Samsung resmen çakıldı: Kaybedilen paranın haddi hesabı yok!

    Kötüleşen küresel ekonomik şartlar özellikle yüksek teknoloji ağırlıklı firmaların belini büküyor. Samsung, yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre rekor seviyede kayıplar yaşadığını bildirdi.
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    Samsung dibi gördü: Kaybedilen paranın haddi hesabı yok! Tam Boyutta Gör
    Ekonomik yavaşlama ve kurumsal kemer sıkma ortamında yarı iletken alımlarında yaşanan küresel gerileme, ilk çeyrekte çip fiyatlarının düşmesine yol açarak sektör genelinde üretim kesintilerini tetikledi. Gelirinin büyük kısmı yarı iletkenlerden gelen Samsung, radikal bir şekilde durumdan etkilendi. Firmanın ilk çeyrekteki faaliyet kârı yüzde 95 oranında düştü.

    Kâr yüzde 95 düştü

    Samsung, 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini paylaştı. Firma zaten zorlu bir çeyrek beklediğini birkaç hafta önce açıklamıştı ve beklenenler gerçekleşti. Teknoloji devi, 47,5 milyar dolar gelir elde ederken yalnızca 477 milyon dolar faaliyet kârı bildirdi. Bunun nedeni ise yarı iletken işindeki rekor kayıplar. Samsung'un yarı iletken ve ekran işlerini yürüten DS bölümü, 10,2 milyar dolar konsolide gelir bildirdi. Bu bölüm ilk çeyrekte 3,4 milyar dolar işletme zararı oluşturdu.

    Samsung dibi gördü: Kaybedilen paranın haddi hesabı yok! Tam Boyutta Gör
    Genel olarak kar kaybına rağmen, Samsung'un mobil bölümü ilk çeyrekte iyi performans gösterdi. Şirketin hem mobil cihazları hem de telekomünikasyon ağ ekipmanını kapsayan MX and Networks bölümlerinde 23,7 milyar dolar gelir ve 2,9 milyar dolar faaliyet kârı elde etti. Bu değer bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında bir artış anlamına geliyor, ki zaten gelirlerini artıran tek bölüm MX tarafı oldu.

    Teşekkürler Galaxy S23

    Samsung dibi gördü: Kaybedilen paranın haddi hesabı yok! Tam Boyutta Gör
    Samsung, genel olarak akıllı telefonlara olan talebin düşük olmasına rağmen, premium cihaz pazarının yıldan yıla büyüdüğünü açıkladı. Bölümün olumlu performansı, görünüşe göre Galaxy S23 serisinden, özellikle de Galaxy S23 Ultra'nın güçlü satışlarından kaynaklandı. Gelecekte, şirketin MX bölümü Galaxy S23 satışlarını desteklemeye odaklanırken, katlanabilir telefonlarının pazarlamasını da artıracak. Samsung'un bir sonraki katlanabilir cihazlarını yılın ikinci yarısında, muhtemelen Ağustos ayında tanıtması bekleniyor.

    Samsung, son 14 yılın herhangi bir çeyreğindeki en düşük kârını elde ederken gelecekten ise umutlu. Samsung, SK Hynix gibi daha küçük rakiplerinin arasına katılarak bu ayın başlarında çip üretimini azaltacağını duyurdu. Samsung, ikinci çeyrekte hafif bir toparlanma beklese de düşüşün devam edeceğini söylüyor. Yılın ikinci yarısında, stokların da eriyip talebin tekrardan canlanmasıyla birlikte okların tekrar yükseleceği ifade ediliyor.

    Kaynakça https://static.seekingalpha.com/uploads/sa_presentations/824/92824/original.pdf https://www.engadget.com/samsung-warns-of-lower-profits-amid-falling-demand-for-memory-chips-113551159.html https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-first-quarter-2023-results
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    David Attenborough 1 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 12 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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