Samsung yeni DDR5 RAM teknolojisini tanıttı: Tek modülde 512 GB kapasite

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Günümüz bellek sektörünün dev isimlerinden Samsung, kullanıcılara tek bir DDR5 RAM modülünde 512 GB kapasite sunulmasını sağlayacak yeni bellek teknolojisini tanıttı.

Verimlilik yükseliyor

Paylaşılanlara göre kendi DDR4 belleklerinde kullanılan Katman İstifleme Bellek Paketleme Teknolojisini daha verimli bir hale getiren Samsung, yeni DDR5 modüllerinde kapasiteyi büyük oranda yükseltecek. Bununla birlikte DDR4 RAM’lerin sahip olduğu 4 katman sayısını DDR5 modüllerde 8’e kadar arttıran şirket, kalıpları yüzde 40 oranında daha ince hale getirmeyi başarmış.

Bunun yanı sıra ayrıca entegre yonga setini 1,2 mm’den 1.0 mm’e düşüren ve belleklerin katman aralığını azaltan şirket, birbirine bağlı 8 katman ile tek bir DDR5 512 GB RAM modülü üretecek. Yeni DDR5 teknolojisinin önceki nesle kıyasla iki kat daha hızlı olduğunu ve 6400 Mbps’den yüksek hızlar sunacağını söyleyen Samsung, performansta yaşanan artışa kıyasla yüzde 30 güç verimliliği sunmayı hedefliyor.

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Bununla birlikte ilk olarak veri merkezleri, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticileri tarafından kullanılması beklenen yeni teknolojinin tüketi tarafına ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

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Samsung DDR5 RAM'lerin kapasitelerini arttırıyor