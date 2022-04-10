Samsung kullanıcıları Android 13 tabanlı One UI 5.0'a beklenenden erken kavuşabilir

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Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncelmesi üzerinde çalışıyor. Gelen bilgiler şirketin önümüzdeki üç ila dört ay içinde açık beta testlerine başlayacağı yönünde. Güney Koreli teknoloji devine yakın kaynaklar beta sürümün Temmuz ayına kadar geleceğini söylüyor.

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Görünüşe bakılırsa Samsung geçen yılki programın önünde ilerleyecek. Hatırlayacağınız üzere 2021'de testler Ağustos'ta başlamıştı. Bu kez yeni One UI'nin beta sürümü daha erken kullanıma sunulacak. Takvimin öne çekilmesi arayüzün beta testi için şirkete daha fazla zaman tanıyacak.

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Önce yeni amiral gemileri yükseltilecek

Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncelmesi her zaman olduğu gibi kademeli olarak dağıtılacak. Önce yeni amiral gemileri, sonra ise eski amiral gemileri yeni sürüme yükseltilecek. Güncelleme daha sonrasında yeni Galaxy A modelleri ve ardından diğer cihazlar için yayınlanacak.

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Android 13 tabanlı One UI 5.0 beklenenden erken gelebilir