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    Samsung dünyanın ilk UDR sertifikalı OLED ekranını sergiledi: HDR'nin yerini alacak

    İnternette yüksek kaliteli video içeriğinin artması ile birlikte dinamik aralığın daha önemli hale geldiğini vurgulayan Samsung Display, dünyanın ilk UDR sertifikalı OLED ekranını sergiledi.
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    Samsung dünyanın ilk UDR sertifikalı OLED ekranını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Samsung, CES 2023'te birçok ilgi çekici duyuru yaptı. Bunlarda biri de akıllı telefonlara yönelik yeni bir OLED ekrandı. Güney Koreli şirket tüketici elektroniği fuarında maksimum 2.000 nit parlaklığa sahip yeni panelini görücüye çıkardı.

    Şirketin geliştirdiği OLED ekran uluslararası bir test kuruluşu olan UL (Underwriters Laboratories) tarafından onaylanmış durumda. UDR (Ultra Dynamic Range) etiketi içeren teknolojinin ileride HDR'nin yerini alması bekleniyor.

    Samsung dünyanın ilk UDR sertifikalı OLED ekranını sergiledi Tam Boyutta Gör

    İki ekran arasındaki fark gösterildi

    Son teknoloji ürünü bir OLED ekran ve UDR 2000 sertifikalı en yeni ekran şirketin standında yan yana sergilendi. Yeni ekranın parlaklık ve renk üretimi açısından mevcut çözümü geride bıraktığı açık bir şekilde görülüyor.

    Samsung dünyanın ilk UDR sertifikalı OLED ekranını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, internetteki yüksek kaliteli video içeriğinin artmasıyla dinamik aralığın giderek daha önemli hale geldiğini söylüyor. Şirket ayrıca mühendislerin güç tüketimi özelliklerini korurken ekran parlaklığını iyileştirmeyi başardıklarını belirtti.
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