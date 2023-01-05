Samsung dünyanın ilk UDR sertifikalı OLED ekranını sergiledi: HDR'nin yerini alacak

Şirketin geliştirdiği OLED ekran uluslararası bir test kuruluşu olan UL (Underwriters Laboratories) tarafından onaylanmış durumda. UDR (Ultra Dynamic Range) etiketi içeren teknolojinin ileride HDR'nin yerini alması bekleniyor.
İki ekran arasındaki fark gösterildi
Son teknoloji ürünü bir OLED ekran ve UDR 2000 sertifikalı en yeni ekran şirketin standında yan yana sergilendi. Yeni ekranın parlaklık ve renk üretimi açısından mevcut çözümü geride bıraktığı açık bir şekilde görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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