Samsung dünyanın ilk UDR sertifikalı OLED ekranını sergiledi: HDR'nin yerini alacak

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2023'te birçok ilgi çekici duyuru yaptı. Bunlarda biri de akıllı telefonlara yönelik yeni bir OLED ekrandı. Güney Koreli şirket tüketici elektroniği fuarında maksimum 2.000 nit parlaklığa sahip yeni panelini görücüye çıkardı.

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Şirketin geliştirdiği OLED ekran uluslararası bir test kuruluşu olan UL (Underwriters Laboratories) tarafından onaylanmış durumda. UDR (Ultra Dynamic Range) etiketi içeren teknolojinin ileride HDR'nin yerini alması bekleniyor.

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İki ekran arasındaki fark gösterildi

Son teknoloji ürünü bir OLED ekran ve UDR 2000 sertifikalı en yeni ekran şirketin standında yan yana sergilendi. Yeni ekranın parlaklık ve renk üretimi açısından mevcut çözümü geride bıraktığı açık bir şekilde görülüyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Display, internetteki yüksek kaliteli video içeriğinin artmasıyla dinamik aralığın giderek daha önemli hale geldiğini söylüyor. Şirket ayrıca mühendislerin güç tüketimi özelliklerini korurken ekran parlaklığını iyileştirmeyi başardıklarını belirtti.

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Samsung dünyanın ilk UDR sertifikalı OLED ekranını sergiledi