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    Anlık Bildirim

    Samsung, en gelişmiş OLED üretim hattını kuruyor: iPad'de kullanılacak

    Samsung, şimdiye kadarki en gelişmiş OLED ekran üretim hattı olacak olan 8.6. nesil OLED üretim hattında çalışmaların başladığını açıkladı. Tam ölçekli üretime 2026'da geçilmesi planlanıyor.
    Samsung, en gelişmiş OLED üretim hattını kuruyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, Çinli ekran üreticilerinin rekabetine rağmen pazardaki hakimiyetini korumak amacıyla OLED ekranlar için yeni bir üretim hattı geliştirmek için büyük miktarda yatırım yapıyor. Şirket, şimdiye kadarki en gelişmiş OLED ekran üretim hattı olacak olan 8.6. nesil OLED üretim hattında çalışmaların başladığını açıkladı. 2026'da başlaması beklenen tam ölçekli seri üretim öncesinde ana ekipmanlar bu yıl kurulacak.

    Geçtiğimiz yıl Samsung'un, her biri 2.620 x 2.200 mm ölçülerinde olan 8.6 nesil OLED alt katmanlar (substrat) için yeni bir OLED üretim hattı geliştirmek üzere 3 milyar doların üzerinde yatırım yapacağı ortaya çıkmıştı. Bu alt katmanlar daha sonra akıllı telefonlarda, tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere farklı boyutlarda OLED panellere dönüştürülecek.

    Yılda 10 milyon panel üretilecek

    Samsung, Güney Kore, Asan'daki mevcut L8 hattını 8.6. nesil OLED üretimi için yeni A6 hattına dönüştürüyor. Şirket, Apple'ın ilk OLED iPad'inin panellerini sağlamak için 2026 yılına kadar seri üretime başlamayı planlıyor. Üretim kapasitesinin yılda 10 milyon panel olduğu söyleniyor.

    Samsung Display, Apple'dan OLED siparişleri almaya çalışan tek şirket değil. Çinli BOE de, 8.6. nesil yeni OLED üretim tesisine 9 milyar dolar yatırım yapıyor. Dolayısıyla BOE, Apple'ın OLED MacBook ve iPad siparişlerini kazanma yarışında Samsung'un karşısına çıkacak.

    Küresel OLED pazarında hala önemli bir büyüme öngörülüyor. Bu nedenle, Çin'den gelen artan rekabete ve Çinli üreticilerin kar marjlarından ödün verip fiyat kırmasına rağmen Samsung, yeterli talebin ve kârın olacağını umuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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