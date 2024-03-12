Samsung, en gelişmiş OLED üretim hattını kuruyor: iPad'de kullanılacak

Geçtiğimiz yıl Samsung'un, her biri 2.620 x 2.200 mm ölçülerinde olan 8.6 nesil OLED alt katmanlar (substrat) için yeni bir OLED üretim hattı geliştirmek üzere 3 milyar doların üzerinde yatırım yapacağı ortaya çıkmıştı. Bu alt katmanlar daha sonra akıllı telefonlarda, tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere farklı boyutlarda OLED panellere dönüştürülecek.
Yılda 10 milyon panel üretilecek
Samsung, Güney Kore, Asan'daki mevcut L8 hattını 8.6. nesil OLED üretimi için yeni A6 hattına dönüştürüyor. Şirket, Apple'ın ilk OLED iPad'inin panellerini sağlamak için 2026 yılına kadar seri üretime başlamayı planlıyor. Üretim kapasitesinin yılda 10 milyon panel olduğu söyleniyor.
Samsung Display, Apple'dan OLED siparişleri almaya çalışan tek şirket değil. Çinli BOE de, 8.6. nesil yeni OLED üretim tesisine 9 milyar dolar yatırım yapıyor. Dolayısıyla BOE, Apple'ın OLED MacBook ve iPad siparişlerini kazanma yarışında Samsung'un karşısına çıkacak.
Küresel OLED pazarında hala önemli bir büyüme öngörülüyor. Bu nedenle, Çin'den gelen artan rekabete ve Çinli üreticilerin kar marjlarından ödün verip fiyat kırmasına rağmen Samsung, yeterli talebin ve kârın olacağını umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.