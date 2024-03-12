Samsung, en gelişmiş OLED üretim hattını kuruyor: iPad'de kullanılacak

Tam Boyutta Gör Samsung Display, Çinli ekran üreticilerinin rekabetine rağmen pazardaki hakimiyetini korumak amacıyla OLED ekranlar için yeni bir üretim hattı geliştirmek için büyük miktarda yatırım yapıyor. Şirket, şimdiye kadarki en gelişmiş OLED ekran üretim hattı olacak olan 8.6. nesil OLED üretim hattında çalışmaların başladığını açıkladı. 2026'da başlaması beklenen tam ölçekli seri üretim öncesinde ana ekipmanlar bu yıl kurulacak.

Geçtiğimiz yıl Samsung'un, her biri 2.620 x 2.200 mm ölçülerinde olan 8.6 nesil OLED alt katmanlar (substrat) için yeni bir OLED üretim hattı geliştirmek üzere 3 milyar doların üzerinde yatırım yapacağı ortaya çıkmıştı. Bu alt katmanlar daha sonra akıllı telefonlarda, tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere farklı boyutlarda OLED panellere dönüştürülecek.

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Yılda 10 milyon panel üretilecek

Samsung, Güney Kore, Asan'daki mevcut L8 hattını 8.6. nesil OLED üretimi için yeni A6 hattına dönüştürüyor. Şirket, Apple'ın ilk OLED iPad'inin panellerini sağlamak için 2026 yılına kadar seri üretime başlamayı planlıyor. Üretim kapasitesinin yılda 10 milyon panel olduğu söyleniyor.

Samsung Display, Apple'dan OLED siparişleri almaya çalışan tek şirket değil. Çinli BOE de, 8.6. nesil yeni OLED üretim tesisine 9 milyar dolar yatırım yapıyor. Dolayısıyla BOE, Apple'ın OLED MacBook ve iPad siparişlerini kazanma yarışında Samsung'un karşısına çıkacak.

Küresel OLED pazarında hala önemli bir büyüme öngörülüyor. Bu nedenle, Çin'den gelen artan rekabete ve Çinli üreticilerin kar marjlarından ödün verip fiyat kırmasına rağmen Samsung, yeterli talebin ve kârın olacağını umuyor.

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