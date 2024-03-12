2024 iPad Pro yakında tanıtılacak: İşte yeni iPad Pro hakkında tüm bilinenler

- Yenilenmiş, daha ince tasarım
- Gelişmiş performans için M3 çip
- 4 TB depolama seçeneği
- OLED ekran teknolojisi
- Geliştirilmiş kameralar
- MagSafe kablosuz şarj
- Yeniden tasarlanmış Magic Keyboard
- Yeni iPad Pro ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
2022 iPad Pro, M2 çip, Apple Pencil’ı üzerinde tutma özelliğinin eklendiği, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısı gibi donanımsal yükseltmeler içeren ufak bir güncellemeydi. Yeni nesil iPad Pro’nun 2018’den bu yana en büyük değişiklikleri içeren model olacağı söyleniyor. İşte, iPad Pro 2024 modeli hakkında tüm bilinenler:
Yenilenmiş, daha ince tasarım
iPad Pro, 2018’den bu yana art arda dört nesil boyunca aynı tasarımı benimsedi. Yeni iPad Pro’daki en büyük tasarım değişikliği tabletin kalınlığına ilişkin olacak. 11 inç modelde 5.9 mm’den 5.1mm’ye, 12.9 inç modelde de 6.4 mm’den 5.0 mm’ye düşecek. CAD görüntüleri, başka büyük bir tasarım değişikliği olmayacağını gösteriyor ancak tabletin 10. nesil iPad gibi ön kameranın yatay düzende olacağına dair söylentiler var. Böyle bir değişiklik muhtemelen Apple Pencil’ın şarj sistemi ve konumunda da değişiklik yapılmasını gerektirecek çünkü kalemin kablosuz şarj bileşenleri şu anda kameranın taşınacağı yerde bulunuyor.
Gelişmiş performans için M3 çip
4 TB depolama seçeneği
Apple’ın OLED iPad Pro modellerini 4TB depolama seçeneğiyle sunması bekleniyor. 2021’den beri iPad Pro, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama alanıyla satışa sunuluyor. Apple, OLED ekranlı iPad Pro modelleriyle maksimum depolama alanını 4TB’a çıkarırsa muhtemelen baz model 256GB ile başlayacak.
iPad Pro’larda RAM miktarı depolama kapasitesine göre değişkenlik gösteriyor. 128GB, 256GB ve 512GB depolama alanlı iPad Pro modelleri 8GB RAM ile gelirken, 1TB ve 2TB depolama alanına sahip iPad Pro modelleri ise 16GB RAM ile geliyor. Bu bağlamda 4TB depolama alanlı yeni iPad Pro daha yüksek bellekle gelebilir.
OLED ekran teknolojisi
Geliştirilmiş kameralar
iPad Pro, 2017’den bu yana f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12MP ana kamera kullanıyor. 2021 iPad Pro modelinden beri de 12MP ultra geniş açılı kamera ve daha parlak True Tone flaş kamera kullanılıyor. Ayrıca 12MP, f/1.4 diyafram açıklığına sahip ön kamera da değişmedi. Apple, iPhone 14 modelleriyle birlikte f/1.9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip yükseltilmiş 12 megapiksel ön kamerayı tanıttı. Bu donanımın iPad Pro’nun yeni versiyonuna da eklenmesi bekleniyor. Mevcut iPad Pro’lar Smart HDR 4’ü destekliyor; bu nedenle Smart HDR 5’e yükseltme yapılması muhtemel. Photonic Engine ve diğer iPhone’a özel fotoğraf ve video özellikleri bir sonraki iPad Pro’ya gelebilir.
MagSafe kablosuz şarj
Prototiplerden birinin kazara hasarları önlemek için iPhone’dakinden daha güçlü mıknatıslara sahip MagSafe özelliği sunduğu, ayrıca iPhone’daki MagSafe’e kıyasla daha hızlı kablosuz şarj hızlarını desteklediği söylendi. Arka cam veya Apple logolu iPad Pro çıkmayabilir ancak söylentiler Apple’ın iPad Pro için bir tür kablosuz şarj çözümünü kapsamlı bir şekilde araştırdığı konusunda hemfikir. Aralık ayında yeni iPad Pro modellerinin MagSafe şarj desteğine sahip olabileceğini ilişkin söylentiler ortaya çıktı. Apple’ın 2024 iPad Pro için kablosuz şarj dışında kullanıcıların iPhone, AirPods, Apple Watch’u şarj etmesine olanak tanıyacak ters kablosuz şarj üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple’ın bu özellikle ilgili çok sayıda patent başvurusu bulunuyor.
Yeniden tasarlanmış Magic Keyboard
Apple, iPad Pro için Magic Keyboard aksesuarını tamamen yenileyerek tablette dizüstü bilgisayar deneyim yaşatmayı planlıyor. iPad için Magic Keyboard’un güncellenmiş sürümü, daha büyük trackpad dışında laptop klavyesi görünümünde olacak. Ayrıca sağlamlık açısından MacBook’ların üst kasasına benzer alüminyumdan olacağı söyleniyor. Klavyenin geriye kalan detayları değişmeyecek. Daha kaliteli malzemelerin kullanıldığı yeni tasarım dolayısıyla Apple’ın Magic Keyboard fiyatını artırması olası. Yeni tasarım ve farklı malzemelerin kullanılması sayesinde yeni nesil Magic Keyboard, %100 karbon nötr olabilir.
Yeni iPad Pro ne zaman çıkacak?
Apple, 2024 iPad Pro modelleri dahil olmak üzere yeni iPad’leri Mart sonu ya da Nisan’da tanıtacak. Muhtemelen bir etkinlik düzenlenmeyecek; yeni M3 çipli MacBook Air modeli gibi Apple basın bülteni sayfası üzerinden tanıtılacak.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/03/11/2024-ipad-pro-key-rumors/ https://www.macrumors.com/2024/03/11/new-ipads-end-of-march-or-april-gurman/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.