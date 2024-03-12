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    2024 iPad Pro yakında tanıtılacak: İşte yeni iPad Pro hakkında tüm bilinenler

    Apple'ın Mart ayı sonunda ya da Nisan'da yeni tabletlerini tanıtması bekleniyor. Özellikle yeni nesil iPad Pro'lar merakla bekleniyor. Peki, 2024 iPad Pro hakkında neler biliyoruz?
    2024 ipad pro beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini Mart ayı sonu veya Nisan’da tanıtması bekleniyor. 2024 iPad modelleriyle birlikte yeni Magic Keyboard, Apple Pencil gibi aksesuarların da tanıtılacağı söyleniyor. Yeni Apple ürünleri arasında muhtemelen en çok bekleneni iPad Pro.

    2022 iPad Pro, M2 çip, Apple Pencil’ı üzerinde tutma özelliğinin eklendiği, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısı gibi donanımsal yükseltmeler içeren ufak bir güncellemeydi. Yeni nesil iPad Pro’nun 2018’den bu yana en büyük değişiklikleri içeren model olacağı söyleniyor. İşte, iPad Pro 2024 modeli hakkında tüm bilinenler:

    Yenilenmiş, daha ince tasarım

    iPad Pro, 2018’den bu yana art arda dört nesil boyunca aynı tasarımı benimsedi. Yeni iPad Pro’daki en büyük tasarım değişikliği tabletin kalınlığına ilişkin olacak. 11 inç modelde 5.9 mm’den 5.1mm’ye, 12.9 inç modelde de 6.4 mm’den 5.0 mm’ye düşecek. CAD görüntüleri, başka büyük bir tasarım değişikliği olmayacağını gösteriyor ancak tabletin 10. nesil iPad gibi ön kameranın yatay düzende olacağına dair söylentiler var. Böyle bir değişiklik muhtemelen Apple Pencil’ın şarj sistemi ve konumunda da değişiklik yapılmasını gerektirecek çünkü kalemin kablosuz şarj bileşenleri şu anda kameranın taşınacağı yerde bulunuyor.

    Gelişmiş performans için M3 çip

    2024 iPad Pro işlemcisi Apple M3 Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil iPad Pro’nun gelişmiş performans ve verimlilik sunmak için Apple M3 çipten güç alması bekleniyor. M3 işlemci, TSMC’nin 3nm üretim sürecinden geçen A17 Pro çipini temel alıyor. Benchmark testlerinde M3 çip, M2’ye kıyasla tek çekirdekli görevlerde yaklaşık %17, çok çekirdekli görevlerde yaklaşık %21 oranında daha iyi performans gösteriyor. M3, donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğine sahip tamamen yeniden tasarlanmış bir GPU içeriyor. GPU performansı açısından, M3, önceki nesle göre yaklaşık %15 oranında bir iyileşme sunuyor.

    4 TB depolama seçeneği

    Apple’ın OLED iPad Pro modellerini 4TB depolama seçeneğiyle sunması bekleniyor. 2021’den beri iPad Pro, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama alanıyla satışa sunuluyor. Apple, OLED ekranlı iPad Pro modelleriyle maksimum depolama alanını 4TB’a çıkarırsa muhtemelen baz model 256GB ile başlayacak.

    iPad Pro’larda RAM miktarı depolama kapasitesine göre değişkenlik gösteriyor. 128GB, 256GB ve 512GB depolama alanlı iPad Pro modelleri 8GB RAM ile gelirken, 1TB ve 2TB depolama alanına sahip iPad Pro modelleri ise 16GB RAM ile geliyor. Bu bağlamda 4TB depolama alanlı yeni iPad Pro daha yüksek bellekle gelebilir.

    OLED ekran teknolojisi

    iPad Pro 2024 OLED ekran Tam Boyutta Gör
    OLED ekran, yeni nesil iPad Pro modellerine gelmesi en çok beklenen yükseltme, Mevcut 11 inç iPad Pro’da LCD ekran bulunurken, 12.9 inçlik modelde mini LED ekran bulunuyor. Apple, Apple Watch ve iPhone’da zaten OLED ekranı kullanıyor ancak bu teknolojiyi henüz daha büyük cihazlara getirmedi. Daha az güç tüketimi, daha fazla renk doğruluğu, LCD ekranlara göre çok daha iyi ve tutarlı kontrast sağlamasıyla öne çıkan OLED ekran, yeni iPad Pro’nun tanıtımında dikkat çekilecek özelliklerden biri olacak.

    Geliştirilmiş kameralar

    iPad Pro, 2017’den bu yana f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12MP ana kamera kullanıyor. 2021 iPad Pro modelinden beri de 12MP ultra geniş açılı kamera ve daha parlak True Tone flaş kamera kullanılıyor. Ayrıca 12MP, f/1.4 diyafram açıklığına sahip ön kamera da değişmedi. Apple, iPhone 14 modelleriyle birlikte f/1.9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip yükseltilmiş 12 megapiksel ön kamerayı tanıttı. Bu donanımın iPad Pro’nun yeni versiyonuna da eklenmesi bekleniyor. Mevcut iPad Pro’lar Smart HDR 4’ü destekliyor; bu nedenle Smart HDR 5’e yükseltme yapılması muhtemel. Photonic Engine ve diğer iPhone’a özel fotoğraf ve video özellikleri bir sonraki iPad Pro’ya gelebilir.

    MagSafe kablosuz şarj

    Yeni iPad Pro Magsafe kablosuz şarj Tam Boyutta Gör
    2022’de Apple’ın kablosuz şarj özelliğini sunmak için cam arkalı iPad Pro’yu test ettiğini dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Daha sonra yayınlanan bir rapor, Apple’ın kırılabilir endişesiyle test sonrasında cam arka tasarımdan vazgeçmiş olabileceği öne sürüldü. Bir raporda Apple’ın camdan yapılmış daha büyük bir Apple logosuna sahip olup kablosuz şarja izin verecek iPad Pro prototipleri geliştirdiği iddia edildi.

    Prototiplerden birinin kazara hasarları önlemek için iPhone’dakinden daha güçlü mıknatıslara sahip MagSafe özelliği sunduğu, ayrıca iPhone’daki MagSafe’e kıyasla daha hızlı kablosuz şarj hızlarını desteklediği söylendi. Arka cam veya Apple logolu iPad Pro çıkmayabilir ancak söylentiler Apple’ın iPad Pro için bir tür kablosuz şarj çözümünü kapsamlı bir şekilde araştırdığı konusunda hemfikir. Aralık ayında yeni iPad Pro modellerinin MagSafe şarj desteğine sahip olabileceğini ilişkin söylentiler ortaya çıktı. Apple’ın 2024 iPad Pro için kablosuz şarj dışında kullanıcıların iPhone, AirPods, Apple Watch’u şarj etmesine olanak tanıyacak ters kablosuz şarj üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple’ın bu özellikle ilgili çok sayıda patent başvurusu bulunuyor.

    Yeniden tasarlanmış Magic Keyboard

    Apple, iPad Pro için Magic Keyboard aksesuarını tamamen yenileyerek tablette dizüstü bilgisayar deneyim yaşatmayı planlıyor. iPad için Magic Keyboard’un güncellenmiş sürümü, daha büyük trackpad dışında laptop klavyesi görünümünde olacak. Ayrıca sağlamlık açısından MacBook’ların üst kasasına benzer alüminyumdan olacağı söyleniyor. Klavyenin geriye kalan detayları değişmeyecek. Daha kaliteli malzemelerin kullanıldığı yeni tasarım dolayısıyla Apple’ın Magic Keyboard fiyatını artırması olası. Yeni tasarım ve farklı malzemelerin kullanılması sayesinde yeni nesil Magic Keyboard, %100 karbon nötr olabilir.

    Yeni iPad Pro ne zaman çıkacak?

    Apple, 2024 iPad Pro modelleri dahil olmak üzere yeni iPad’leri Mart sonu ya da Nisan’da tanıtacak. Muhtemelen bir etkinlik düzenlenmeyecek; yeni M3 çipli MacBook Air modeli gibi Apple basın bülteni sayfası üzerinden tanıtılacak.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/03/11/2024-ipad-pro-key-rumors/ https://www.macrumors.com/2024/03/11/new-ipads-end-of-march-or-april-gurman/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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