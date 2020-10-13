Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G

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Samsung, uygun fiyatlı A serisi akıllı telefonlarının arasına bir yenisini ekledi. Bugün resmiyet kazanan Galaxy A42 5G, Güney Koreli şirketin 5G teknolojisini destekleyen en ucuz telefonu oldu.

Ayrıca Bkz. "Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor"

Cihaz HD+ çözünürlüğe sahip 6.6 inç Süper AMOLED ekran taşıyor. Ekranın üst kısmında, selfie kamerasına ev sahipliği yapan su damlası şeklinde bir çentik var. Parmak izi tarayıcısı da ekrana gömülü olarak geliyor.

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Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A42 5G gücünü Adreno 619 GPU içeren sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Akıllı telefon 4/6/8 GB LPDDR4X RAM seçenekleri ile sunulacak.

Cihazda 128 GB kapasiteli UFS 2.1 depolama birimine yer verilmiş. Ancak hafızasını microSD kart desteğiyle 1 TB'a kadar genişletmek mümkün. Akıllı telefon hızlı şarj destekli 5.000 mah pile sahip.

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Kamera konfigürasyonu

Samsung Galaxy A42 5G'nin arka panelinde dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası var. Ana kamera dizilimi ise şöyle:

48 megapiksel ana kamera (f/1.8)

8 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)

5 megapiksel makro kamera (f/2.4)

5 megapiksel derinlik sensörü (f/2.4)

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Fiyatı ve çıkış tarihi

Cihazda USB Type-C bağlantı noktasına yer verilmiş. 164.3 × 75.8 × 8.6 mm ebatlarındaki telefonun ağırlığı ise 193 gram.

Samsung Galaxy A42 5G, 6 Kasım'da İngiltere'de satışa çıkacak. Siyah, gri ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunan akıllı telefonun fiyat etiketi 455 dolar.

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