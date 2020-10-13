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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün Galaxy A serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon çıkardı. Galaxy A42 5G olarak adlandırılan cihaz şirketin 5G'yi destekleyen en ucuz telefonu oldu.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G
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    Samsung, uygun fiyatlı A serisi akıllı telefonlarının arasına bir yenisini ekledi. Bugün resmiyet kazanan Galaxy A42 5G, Güney Koreli şirketin 5G teknolojisini destekleyen en ucuz telefonu oldu.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor"

    Cihaz HD+ çözünürlüğe sahip 6.6 inç Süper AMOLED ekran taşıyor. Ekranın üst kısmında, selfie kamerasına ev sahipliği yapan su damlası şeklinde bir çentik var. Parmak izi tarayıcısı da ekrana gömülü olarak geliyor.

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    Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G
    Tam Boyutta Gör

    Teknik Özellikleri

    Samsung Galaxy A42 5G gücünü Adreno 619 GPU içeren sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Akıllı telefon 4/6/8 GB LPDDR4X RAM seçenekleri ile sunulacak.

    Cihazda 128 GB kapasiteli UFS 2.1 depolama birimine yer verilmiş. Ancak hafızasını microSD kart desteğiyle 1 TB'a kadar genişletmek mümkün. Akıllı telefon hızlı şarj destekli 5.000 mah pile sahip.

    Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G
    Tam Boyutta Gör

    Kamera konfigürasyonu

    Samsung Galaxy A42 5G'nin arka panelinde dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası var. Ana kamera dizilimi ise şöyle:

    • 48 megapiksel ana kamera (f/1.8)
    • 8 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)
    • 5 megapiksel makro kamera (f/2.4)
    • 5 megapiksel derinlik sensörü (f/2.4)

    Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ve çıkış tarihi

    Cihazda USB Type-C bağlantı noktasına yer verilmiş. 164.3 × 75.8 × 8.6 mm ebatlarındaki telefonun ağırlığı ise 193 gram.

    Samsung Galaxy A42 5G, 6 Kasım'da İngiltere'de satışa çıkacak. Siyah, gri ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunan akıllı telefonun fiyat etiketi 455 dolar.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    pasa king (A A) 1 hf.
    15 watt gece yatmadan şarja takmak gerek yoksa batarya fullenmez :(
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 1 hf.
    Tam 320 Euro ya Poco F2 Pro aldım Belsimpelden. Cumartesi elime ulaşacak hollandadan. Bi onun donanımına bakın bir de 455 Dolarlık Samsung un donanımına. Samsung bundan böyle az ötede oynasın.
    Yanıtla +1
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    zero fear 1 hf.
    Telefon değil artık bunlar phablet.
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