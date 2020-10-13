Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor

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Samsung, çok sıradışı bir katlanabilir tasarıma sahip akıllı telefon geliştirme aşamasında. LetsGoDigital'in haberine göre göre yeni patent, çeşitli kullanım modları ile bir tablete ve hatta dizüstü bilgisayara dönüştürülebilen bir cihaza işaret ediyor.

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Cihazla ilgili bilgiler Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (KIPO) web sitesinde yayınlandı. İtalyan tasarımcı Snoreyn ile ortaklaşa LetsGoDigital tarafından oluşturulan patent çizimleri ve yüksek kaliteli görseller, bu benzersiz cihaz hakkında bir fikir veriyor.

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Samsung Galaxy Z Dual Fold

Gördüğünüz üzere akıllı telefon, esnek bir çift katlı ekrana sahip olacak ve iki yan parçası, cihazı çevreliyormuş gibi geri katlanacak. Böylelikle bu ekran her zaman dışarıda kalacak ve kullanıcı cihazın ön ve arka bölümleriyle etkileşime girebilecek.

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Cihazın katlanabilir ekranı, tek bir kamera için küçük bir deliğe sahip ve teorik olarak, kasanın arkasına çok modüllü bir kamera takılabilir. Ne yazık ki, şimdilik böylesine inanılmaz bir akıllı telefon yalnızca kağıt üzerinde mevcut. Samsung'un, Galaxy Z Dual Fold olarak adlandırdığı bu ürünle ilgili olarak ticari bir sürüm oluşturma planları ise henüz açıklanmış değil.

https://nl.letsgodigital.org/opvouwbare-telefoons/samsung-galaxy-z-dual-fold-5g/

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