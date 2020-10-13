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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir patenti ortaya çıktı. Şirket telefon, tablet ve aynı zamanda dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir katlanabilir cihaz piyasaya sürebilir.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor
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    Samsung, çok sıradışı bir katlanabilir tasarıma sahip akıllı telefon geliştirme aşamasında. LetsGoDigital'in haberine göre göre yeni patent, çeşitli kullanım modları ile bir tablete ve hatta dizüstü bilgisayara dönüştürülebilen bir cihaza işaret ediyor.

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    Cihazla ilgili bilgiler Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (KIPO) web sitesinde yayınlandı. İtalyan tasarımcı Snoreyn ile ortaklaşa LetsGoDigital tarafından oluşturulan patent çizimleri ve yüksek kaliteli görseller, bu benzersiz cihaz hakkında bir fikir veriyor.

    Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Z Dual Fold

    Gördüğünüz üzere akıllı telefon, esnek bir çift katlı ekrana sahip olacak ve iki yan parçası, cihazı çevreliyormuş gibi geri katlanacak. Böylelikle bu ekran her zaman dışarıda kalacak ve kullanıcı cihazın ön ve arka bölümleriyle etkileşime girebilecek.

    Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Cihazın katlanabilir ekranı, tek bir kamera için küçük bir deliğe sahip ve  teorik olarak, kasanın arkasına çok modüllü bir kamera takılabilir. Ne yazık ki, şimdilik böylesine inanılmaz bir akıllı telefon yalnızca kağıt üzerinde mevcut. Samsung'un, Galaxy Z Dual Fold olarak adlandırdığı bu ürünle ilgili olarak ticari bir sürüm oluşturma planları ise henüz açıklanmış değil.



    https://nl.letsgodigital.org/opvouwbare-telefoons/samsung-galaxy-z-dual-fold-5g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    trooe199 (Skinoski Sama) 1 hf.
    Bir holografik klavye çıkaramadılar gitti. Kocaman kocaman klavyelerle uğraşıp duruyorlar hala.
    Yanıtla
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bence mantıklı gibi
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