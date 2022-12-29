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    Samsung kalan tüm cihazları yıl sonuna kadar One UI 5'e güncelleyecek

    Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yıl sonundan önce tüm uyumlu telefon ve tabletlere dağıtıma sözü verdi.                                     
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    Samsung kalan tüm cihazları yıl sonuna kadar One UI 5'e geçirecek Tam Boyutta Gör

    Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesi almayı bekleyenlere yönelik bir açıklama yaptı. Güney Koreli şirket ürün yazılımını yıl sonundan önce tüm uyumlu akıllı telefon ve tabletlere ulaştırma sözü verdi.

    Samsung'un açıklamasına göre Android 13 tabanlı One UI 5 yazılımı önümüzdeki birkaç gün içinde, muhtemelen 2023'ten önce kalan tüm modellere dağıtılmış olacak. Hedef yıl sonuna kadar sunumu tamamlamak.

    Samsung kalan tüm cihazları yıl sonuna kadar One UI 5'e geçirecek Tam Boyutta Gör

    Şimdiye kadarki en hızlı işletim sistemi yükseltmesi

    Samsung ayrıca Android 13 tabanlı One UI 5'in şimdiye kadarki en hızlı işletim sistemi yükseltmesini temsil ettiğini açıkladı. Bir zamanlar Android'in yeni sürümlerini destekleme konusunda yavaş davranmakla eleştirilen şirket için bu oldukça iyi bir gelişme.

    Samsung son iki ay içinde 46'dan fazla Galaxy cihaza Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini sundu. Kalanlar da zaten birkaç gün içinde yükseltilecek. Şu ana kadar güncelleme alan Galaxy cihazların listesi şu şekilde:

    • Galaxy S22 serisi
    • Galaxy S21 serisi
    • Galaxy S20 serisi
    • Galaxy Note 20/Note 20 Ultra
    • Galaxy A53 5G
    • Galaxy A33 5G
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy A73 5G
    • Galaxy Tab S8 serisi
    • Galaxy Xcover 6 Pro
    • Galaxy M52 5G
    • Galaxy M32 5G
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy A52
    • Galaxy S20 FE
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy Note 10 Lite
    • Galaxy Tab S7
    • Galaxy A71
    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy Z Flip 5G
    • Galaxy S10 Lite
    • Galaxy M53 5G
    • Galaxy A52s 5G
    • Galaxy M33 5G
    • Galaxy A52 5G
    • Galaxy M62
    • Galaxy A22 5G
    • Galaxy F42 5G
    • Galaxy A51 5G
    • Galaxy Xcover 5
    • Galaxy A51
    • Galaxy A13 5G
    • Galaxy M22
    • Galaxy A23 LTE/5G
    • Galaxy A22
    • Galaxy A32 LTE/5G
    • Galaxy A72
    • Galaxy M32
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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