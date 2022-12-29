Samsung kalan tüm cihazları yıl sonuna kadar One UI 5'e güncelleyecek

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Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesi almayı bekleyenlere yönelik bir açıklama yaptı. Güney Koreli şirket ürün yazılımını yıl sonundan önce tüm uyumlu akıllı telefon ve tabletlere ulaştırma sözü verdi.

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Samsung'un açıklamasına göre Android 13 tabanlı One UI 5 yazılımı önümüzdeki birkaç gün içinde, muhtemelen 2023'ten önce kalan tüm modellere dağıtılmış olacak. Hedef yıl sonuna kadar sunumu tamamlamak.

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Şimdiye kadarki en hızlı işletim sistemi yükseltmesi

Samsung ayrıca Android 13 tabanlı One UI 5'in şimdiye kadarki en hızlı işletim sistemi yükseltmesini temsil ettiğini açıkladı. Bir zamanlar Android'in yeni sürümlerini destekleme konusunda yavaş davranmakla eleştirilen şirket için bu oldukça iyi bir gelişme.

Samsung son iki ay içinde 46'dan fazla Galaxy cihaza Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini sundu. Kalanlar da zaten birkaç gün içinde yükseltilecek. Şu ana kadar güncelleme alan Galaxy cihazların listesi şu şekilde:

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 serisi

Galaxy S20 serisi

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy A73 5G

Galaxy Tab S8 serisi

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy M52 5G

Galaxy M32 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A52

Galaxy S20 FE

Galaxy S21 FE

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy A71

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy M53 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy M62

Galaxy A22 5G

Galaxy F42 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy Xcover 5

Galaxy A51

Galaxy A13 5G

Galaxy M22

Galaxy A23 LTE/5G

Galaxy A22

Galaxy A32 LTE/5G

Galaxy A72

Galaxy M32

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Samsung kalan tüm cihazları yıl sonuna kadar One UI 5'e geçirecek