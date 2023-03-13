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    Samsung Exynos 2300 işlemci geliyor: İşte özellikleri

    Samsung, Galaxy S23 serisinde Exynos işlemci yerine Qualcomm'un özelleştirilen en yeni işlemcisini kullandı. Söylentilere göre, Exynos 2300 geliyor.             
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    Samsung Exynos 2300 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 telefonlarında Exynos serisi yongaları kullanmadı ancak bir sonraki üst seviye modellerde yen nesil Exynos işlemciyi kullanabilir. İşte Samsung'un beklenen Exynos 2300 özellikleri:

    Samsung Exynos 2300 beklenen özellikleri

    Samsung'un daha güçlü bir yonga üretmek için Google ile birlikte çalıştığı düşünülüyor ve şimdi yeni bir sızıntı bize yeni nesil Exynos 2300 işlemcinin özelliklerini ortaya çıkarıyor.

    Quadra kod adlı Exynos 2300 işlemci, 1+4+4 (4 verimlilik, 4 performans, 1 Cortex-X3) çekirdek konfigürasyonunu benimsiyor. Cortex-X3 süper çekirdek, maksimum 3.09GHz saat hızında çalışacak. Bunun dışında yine özel tasarım AMD RDNA 2 mimarisine sahip olacak. Performans çekirdekleri 2.65GHz hızda çalışan Cortex-A715, 2.1GHz hızda çalışan Cortex-A510’dan oluşuyor. GPU, Samsung Xclipse 930 olarak adlandırılıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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