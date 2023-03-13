Samsung Exynos 2300 işlemci geliyor: İşte özellikleri

Samsung Exynos 2300 beklenen özellikleri
Samsung'un daha güçlü bir yonga üretmek için Google ile birlikte çalıştığı düşünülüyor ve şimdi yeni bir sızıntı bize yeni nesil Exynos 2300 işlemcinin özelliklerini ortaya çıkarıyor.
Quadra kod adlı Exynos 2300 işlemci, 1+4+4 (4 verimlilik, 4 performans, 1 Cortex-X3) çekirdek konfigürasyonunu benimsiyor. Cortex-X3 süper çekirdek, maksimum 3.09GHz saat hızında çalışacak. Bunun dışında yine özel tasarım AMD RDNA 2 mimarisine sahip olacak. Performans çekirdekleri 2.65GHz hızda çalışan Cortex-A715, 2.1GHz hızda çalışan Cortex-A510’dan oluşuyor. GPU, Samsung Xclipse 930 olarak adlandırılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez