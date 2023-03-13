Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 telefonlarında Exynos serisi yongaları kullanmadı ancak bir sonraki üst seviye modellerde yen nesil Exynos işlemciyi kullanabilir. İşte Samsung'un beklenen Exynos 2300 özellikleri:

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Samsung Exynos 2300 beklenen özellikleri

Samsung'un daha güçlü bir yonga üretmek için Google ile birlikte çalıştığı düşünülüyor ve şimdi yeni bir sızıntı bize yeni nesil Exynos 2300 işlemcinin özelliklerini ortaya çıkarıyor.

Quadra kod adlı Exynos 2300 işlemci, 1+4+4 (4 verimlilik, 4 performans, 1 Cortex-X3) çekirdek konfigürasyonunu benimsiyor. Cortex-X3 süper çekirdek, maksimum 3.09GHz saat hızında çalışacak. Bunun dışında yine özel tasarım AMD RDNA 2 mimarisine sahip olacak. Performans çekirdekleri 2.65GHz hızda çalışan Cortex-A715, 2.1GHz hızda çalışan Cortex-A510’dan oluşuyor. GPU, Samsung Xclipse 930 olarak adlandırılıyor.

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Samsung Exynos 2300 işlemci geliyor: İşte özellikleri