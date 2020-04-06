Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip

Samsung’un amiral gemi serisinde Exynos ve Snapdragon yonga setlerini bölgeye göre kullanması son dönemde kullanıcıyı iyice rahatsız etmiş durumda. Özellikle Exynos 990 ve Snapdragon 865 yonga seti arasındaki farklılıklar eleştiri konusu olmuştu.
Eleştiriler bitmiyor
Samsung ve Qualcomm’un özelleştirilmiş çekirdekler temelinde tasarladığı amiral gemisi yonga setleri elbette piyasanın en güçlüleri ancak ikisi arasında fark olduğu bir süredir dile getiriliyor. Exynos 990 yonga setinin bir süre sonra ısınmaya başladığı ve buna bağlı olarak performansta darboğaz yaşandığı bazı incelemelere de konu olmuştu. Haliyle aynı fiyata daha düşük performanslı telefon kullanmak tüketiciyi üzmüştü.İlginizi Çekebilir Galaxy S20 serisinin Güney Kore’de Snapdragon ile gelmesi firmayı karıştırdı
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Samsung’un Exynos tarafında biraz geride kaldığı aslında hissedarların da gündeminde ve yatırımların arttırılması talep edilmişti. Samsung ise gerçek hayat testlerinde Galaxy S20 versiyonları arasında herhangi bir fark olmadığını tespit ettiklerini ısrarla dile getirmişti.
Geçtiğimiz hafta se Snapdragon yonga setli Galaxy S20 versiyonunun Güney Kore’de satışa sunulmasının firma içerisinde deprem etkisi yarattığı ve yarı iletken bölümünün bunu aşağılama olarak algıladığı gündeme gelmişti.
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Samsung amiral gemilerinde artık Exynos yonga setlerine yer verilmeyebileceği ve Snapdragon ile yola devam edileceği iddiaları basında yer almaya başladı. Son olarak yine Samsung tarafından bir açıklama geldi. Bu kez doğrudan teknoloji yayınlarına mail gönderen firma Exynos 990 ve Snapdragon 865 yonga setlerinin aynı performansı gösterdiğini bildirdi. Bu açıklama kullanıcıların yüreğine su serpecek mi bilinmez ancak Exynos ve Snapdragon yonga setleri arasında performans farkının uzunca bir süre daha gündemde kalacağı kesin gibi.
https://www.gizmochina.com/2020/04/04/samsung-exynos-990-is-as-powerful-as-snapdragon-865/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çıkıp deseydi ki ufak farklar var ama sebebi şu bu falan filan, direk Utanmadan insanları gerizekalı yerine koymak??? Yerin dibine batsın ürettikleri telefon.. Sd'li samsung, çöpxynoslu telefona göre bi çok açıdan Daha iyi fotoğraf çekiyor daha iyi performans veriyor daha uzun batarya süresi sağlıyor ve daha az ısınıp oyunlarda daha yüksek fps ve akıcılık sağlıyor, YouTube orda gidin karşilaştirmalari izleyin..
Çöpxynoslu telefon almayın paranızla rezil olmayın. Samsung illa ürettiği çöpxynoslari kullanmak istiyosa kendi ülkesinde kullansın işte kendi ürettiğini kendi halkına kullandirtsin.. Adamlar demek mi kendileri bile biliyor çöpxynosdan bi halt olmayacağını.
Bundan sonra zaten asla bir samsunga para vermeyi düşünmüyorum, telefon serüvenime OnePlusla veya gelirse Sony Xperia mark 2 ile devam edeceğim ama çöpxynoslu Note 10 un bende dahil binlerce insana yaşattığı salakça gerizekalıca sorunlardan sonra olur da bir daha samsung telefon alirsam Note 20 s30 v.b.v.b. bundan sonra önceliklerim arasında işlemcinin Snapdragonlu olması var.. Asla çöpxynoslu bir telefon almam, Asla..
İşlemcilerin derdi performans değil aslında. Performans olarak iyiler ancak, bunu çok fazla güç tüketerek yapıyorlar. Aynı kodda SD665'in iki katı enerji harcayarak performans sağlayabiliyor. Böyle olunca da anlamı yok. Telefon biraz kullanıldığında aşırı ısıdan frekansını düşürmeye başlıyor zaten. Gelecek yıl ARM çekirdekli işlemcilere geçecekler. Üretim verimlilikleri nasıl etki eder bilmiyorum ama TSMC'ye göre daha verimsizler fikrimce. Yine de enerji tüketiminde bir toparlanma olacaktır sanırım.
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