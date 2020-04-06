Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip

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Samsung’un amiral gemi serisinde Exynos ve Snapdragon yonga setlerini bölgeye göre kullanması son dönemde kullanıcıyı iyice rahatsız etmiş durumda. Özellikle Exynos 990 ve Snapdragon 865 yonga seti arasındaki farklılıklar eleştiri konusu olmuştu.

Eleştiriler bitmiyor

Samsung ve Qualcomm’un özelleştirilmiş çekirdekler temelinde tasarladığı amiral gemisi yonga setleri elbette piyasanın en güçlüleri ancak ikisi arasında fark olduğu bir süredir dile getiriliyor. Exynos 990 yonga setinin bir süre sonra ısınmaya başladığı ve buna bağlı olarak performansta darboğaz yaşandığı bazı incelemelere de konu olmuştu. Haliyle aynı fiyata daha düşük performanslı telefon kullanmak tüketiciyi üzmüştü.

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Samsung’un Exynos tarafında biraz geride kaldığı aslında hissedarların da gündeminde ve yatırımların arttırılması talep edilmişti. Samsung ise gerçek hayat testlerinde Galaxy S20 versiyonları arasında herhangi bir fark olmadığını tespit ettiklerini ısrarla dile getirmişti.

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Geçtiğimiz hafta se Snapdragon yonga setli Galaxy S20 versiyonunun Güney Kore’de satışa sunulmasının firma içerisinde deprem etkisi yarattığı ve yarı iletken bölümünün bunu aşağılama olarak algıladığı gündeme gelmişti.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Samsung amiral gemilerinde artık Exynos yonga setlerine yer verilmeyebileceği ve Snapdragon ile yola devam edileceği iddiaları basında yer almaya başladı. Son olarak yine Samsung tarafından bir açıklama geldi. Bu kez doğrudan teknoloji yayınlarına mail gönderen firma Exynos 990 ve Snapdragon 865 yonga setlerinin aynı performansı gösterdiğini bildirdi. Bu açıklama kullanıcıların yüreğine su serpecek mi bilinmez ancak Exynos ve Snapdragon yonga setleri arasında performans farkının uzunca bir süre daha gündemde kalacağı kesin gibi.

https://www.gizmochina.com/2020/04/04/samsung-exynos-990-is-as-powerful-as-snapdragon-865/

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