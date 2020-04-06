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    Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip

    Exynos 990 yonga seti ve Snapdragon 865 arasında performans farkı olduğuna yönelik eleştirilere Samsung yine aynı cevabı verdi: Herhangi bir performans farkı yok.
    2 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip
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    Samsung’un amiral gemi serisinde Exynos ve Snapdragon yonga setlerini bölgeye göre kullanması son dönemde kullanıcıyı iyice rahatsız etmiş durumda. Özellikle Exynos 990 ve Snapdragon 865 yonga seti arasındaki farklılıklar eleştiri konusu olmuştu.

    Eleştiriler bitmiyor

    Samsung ve Qualcomm’un özelleştirilmiş çekirdekler temelinde tasarladığı amiral gemisi yonga setleri elbette piyasanın en güçlüleri ancak ikisi arasında fark olduğu bir süredir dile getiriliyor. Exynos 990 yonga setinin bir süre sonra ısınmaya başladığı ve buna bağlı olarak performansta darboğaz yaşandığı bazı incelemelere de konu olmuştu. Haliyle aynı fiyata daha düşük performanslı telefon kullanmak tüketiciyi üzmüştü.

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    Samsung’un Exynos tarafında biraz geride kaldığı aslında hissedarların da gündeminde ve yatırımların arttırılması talep edilmişti. Samsung ise gerçek hayat testlerinde Galaxy S20 versiyonları arasında herhangi bir fark olmadığını tespit ettiklerini ısrarla dile getirmişti.

    Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip
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    Geçtiğimiz hafta se Snapdragon yonga setli Galaxy S20 versiyonunun Güney Kore’de satışa sunulmasının firma içerisinde deprem etkisi yarattığı ve yarı iletken bölümünün bunu aşağılama olarak algıladığı gündeme gelmişti.

    Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Samsung amiral gemilerinde artık Exynos yonga setlerine yer verilmeyebileceği ve Snapdragon ile yola devam edileceği iddiaları basında yer almaya başladı. Son olarak yine Samsung tarafından bir açıklama geldi. Bu kez doğrudan teknoloji yayınlarına mail gönderen firma Exynos 990 ve Snapdragon 865 yonga setlerinin aynı performansı gösterdiğini bildirdi. Bu açıklama kullanıcıların yüreğine su serpecek mi bilinmez ancak Exynos ve Snapdragon yonga setleri arasında performans farkının uzunca bir süre daha gündemde kalacağı kesin gibi.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/04/samsung-exynos-990-is-as-powerful-as-snapdragon-865/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kemomando (Kemo Mando) 2 gün en beğenilen
    Kağıt üzerinde aynı olabilir. Ancak bir çok inceleme testinde bariz şekilde Exynos geride. Ben niye aynı parayı vererek daha sorunlu bir chipsete sahip bir telefonu alayım. O zaman Exynos'lu telefonları daha ucuz olsun.?
    Kağıt üzerinde aynı olabilir. Ancak bir çok inceleme testinde bariz şekilde Exynos geride. Ben niye aynı parayı vererek daha sorunlu bir chipsete sahip bir tele...
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    Jon_Kar 2 gün
    Exynos tam bir çöp
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 gün
    Koyamaz. Amerikada satis yapamaz yoksa. Samsung enayi mi kendi islemcileri dururken en buyuk rakibinden islemci alsin. Amerikadaki patent sorunlari yuzunden quallcomm dan baska islemci kullanamiyorlar. Quallcomm izin vermiyor Exynos lara Amerikada.
    Koyamaz. Amerikada satis yapamaz yoksa. Samsung enayi mi kendi islemcileri dururken en buyuk rakibinden islemci alsin. Amerikadaki patent sorunlari yuzunden qu...
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    ReaLGz 2 gün
    Yav ne boş yapıyorsunuz snapdragonlu alıp geçin o zaman, yok probleminiz başka bişeyse o zaman tüm modellerinde snapdragon kullanan marka alın. Madem müşterisini enayi yerine koyuyor samsung, o zaman cezalandırın başka marka alarak. Paşa paşa snapdragona geçerler zaten. Sanki hiç muadili yokmuş gibi yine boş linç konuları açılmış. Sanki hepiniz mobil yazılım yapıyorsunuz, altı üstü pubg mobile oynayan adamlarsınız zaten.
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    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    herkes ürünüm en iyisi der tabiki de
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    Sedat. (S. Y.) 2 gün
    Onca canlı kanlı inceleme videosuna rağmen, onca teste onca videoya onca incelemeye karşılaştirmaya rağmen Müşterinin gözünün içine baka baka utanmadan yalan söylemek, insanlara yalan söyleyip Salak yerine koymak????? İşte ben buna ayar olurum uyuz olurum arkadaş..

    Çıkıp deseydi ki ufak farklar var ama sebebi şu bu falan filan, direk Utanmadan insanları gerizekalı yerine koymak??? Yerin dibine batsın ürettikleri telefon.. Sd'li samsung, çöpxynoslu telefona göre bi çok açıdan Daha iyi fotoğraf çekiyor daha iyi performans veriyor daha uzun batarya süresi sağlıyor ve daha az ısınıp oyunlarda daha yüksek fps ve akıcılık sağlıyor, YouTube orda gidin karşilaştirmalari izleyin..

    Çöpxynoslu telefon almayın paranızla rezil olmayın. Samsung illa ürettiği çöpxynoslari kullanmak istiyosa kendi ülkesinde kullansın işte kendi ürettiğini kendi halkına kullandirtsin.. Adamlar demek mi kendileri bile biliyor çöpxynosdan bi halt olmayacağını.

    Bundan sonra zaten asla bir samsunga para vermeyi düşünmüyorum, telefon serüvenime OnePlusla veya gelirse Sony Xperia mark 2 ile devam edeceğim ama çöpxynoslu Note 10 un bende dahil binlerce insana yaşattığı salakça gerizekalıca sorunlardan sonra olur da bir daha samsung telefon alirsam Note 20 s30 v.b.v.b. bundan sonra önceliklerim arasında işlemcinin Snapdragonlu olması var.. Asla çöpxynoslu bir telefon almam, Asla..
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    eren1can 2 gün yeni yorumcu
    Exynos tam bir çöp
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    babapars (murat ) 2 gün
    990 ın bundan haberi var mı hayır yani bilelim de ona göre hareket edelim şaka bir yana her pazara iki işlemci ile de girmesi lazım tüketici kendi iradesiyle seçim yapmalı dayatma ile değil
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    Sphygmus 2 gün
    Pil performansları da aynı mıymış? Kafana göre iş yapmayacaksin ikisini de getireceksin hangisi daha iyiymiş ona biz karar veririz
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    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    kim yoğurdum ekşi derki
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    yorumculuklar 2 gün
    Exynos konusunda Samsung'a inancım vardı. Tee S3 zamanlarında, ki o zamanlar Snapdragon'lar pek iyi durumda değillerdi fakat Samsung pek ilerleme gösteremedi, özel tasarıma geçtikleri zaman büyük atılım beklerken pek de öyle olmadı. Şimdi görünen o ki benchmarklarda falan Snapdragon dağıtıyor Exynos'u, şirket tabii ki de böyle bir açıklama yapacak ama baya kötü halt ettiler gizlemeye çalışıyorlar. Apple'ın işlemci tasarımına Android tarafında kimler yetişecek çok merak ediyorum, eskiden olsa derdim ki her şey parasına göre iPhone çok pahalı vs. vs. fakat Android tarafı da almış başını gitmiş. Belki iPhone'dan daha iyi ekran/kamera koyuyorlar fiyatı onunla aynı noktaya dengeliyorlar işlemciden kısarak falan ama uzun kullanımda Android memnuniyeti kötü. Hep Android telefon kullandım, Bada ile akıllı telefon dünyasına giriş yaptım sonra S3 aldım ve 5-6 yıl civarı kullandım gayet memnundum sonra Xiaomi aldım bin pişman oldum ve 2. yılı dolduğu gibi iPhone 11 aldım. Android rahatlığından sonra zorlanırım sanmıştı ama iOS baya aşmış kendini, evde iPhone 5 ve iPhone 4 kullanıldı yıllarca, iPad 2 ile iOS 5'den beri ben de kullanırdım ve hep kısıtlıydı, Safari indirmeleri, dosya yöneticisi ve Siri Kestirmeleri ile işletim sistemi tam oturmuş durumda. Tek yapılamayan varsayılan uygulamayı değiştirmek, varsın o da kalsın kendi uygulamaları gayet güzel ve entegre çalışıyor zaten.
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    sis651 2 gün yorumculuklar
    Eskiden Exynos tepe modeller çok iyiydi. Hâlâ iyi ama rakiplerin işlemciler çok daha iyi. Qualcomm Snapdragon 810'da 64 bit olayında geride kaldığından pazara rastgele ARM çekirdekli bir şey sürerek yaptığı hatadan ders alıp çok iyi işlemcilerle devam etti hep, kendisini sürekli geliştirdi. Qualcomm kendi çekirdeklerini bırakıp ARM çekirdeklere geçerken Samsung ise kendi çekirdeklerini tasarlamaya başladı. Ama tüm tasarımların temelinde de bir sene ARM'ın gerisinden gitti hep. Yol haritası da uzundu, yapmayı planladıkları temel şeyleri haritada ilerletirken çok geride kaldılar. Artık piyasada herkes ARM çekirdeklerini kullanıyor. ARM kendisini Apple'la yarışacak kadar geliştirirse o zaman tüm Android üreticilerinde öyle bir performans görebiliriz. Samsung özelleştirmesi ile bunu yapabilecek bir şirketti ama bitti artık. Tekil çekirdekleri tekil işleri iyi yapabiliyorlardı ama bunun dengesi iyi olmayınca sağladıkları deneyim iPhone'da sağladıklarının tersine dönebiliyor.

    İşlemcilerin derdi performans değil aslında. Performans olarak iyiler ancak, bunu çok fazla güç tüketerek yapıyorlar. Aynı kodda SD665'in iki katı enerji harcayarak performans sağlayabiliyor. Böyle olunca da anlamı yok. Telefon biraz kullanıldığında aşırı ısıdan frekansını düşürmeye başlıyor zaten. Gelecek yıl ARM çekirdekli işlemcilere geçecekler. Üretim verimlilikleri nasıl etki eder bilmiyorum ama TSMC'ye göre daha verimsizler fikrimce. Yine de enerji tüketiminde bir toparlanma olacaktır sanırım.
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    exclbr (Anıl ) 2 gün
    Kendi ülkesinde Snapdragon kullanıp hala aynı performansta diye açıklama yapması.

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    DH Misafiri 2 gün
    kim malım kötü der ki :D
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    samsung, Galaxy S20 ve
    3 etiket daha snapdragon 865 exynos 990 Mobil Teknolojiler
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