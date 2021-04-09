Samsung ezeli rakibi LG'den OLED ekran satın alacak: İşte tarihi anlaşmanın detayları

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Güney Koreli basın kuruluşu MTN tarafından servis edilen habere göre Samsung Electronics ve LG Display, OLED panel tedariği konusunda stratejik bir anlaşma imzaladı. İki dev şirket arasındaki anlaşma kapsamında LG, Samsung'a OLED panel tedarik etmekle yükümlü olacak.

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Samsung, akıllı TV'lerinde bugüne kadar hiç LG üretimi OLED panel kullanmamıştı. Ekran tasarımı ve üretiminde öncü olan şirket ilk defa rakibinden TV paneli satın alacak. Dolayısı ile tarihi bir anlaşma ile karşı karşıyayız. Bu arada sözleşme şartlarıyla ilgili ek bilgiler de basına sızdı.

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Bu yıl 1 milyon gelecek yıl 4 milyon OLED panel

LG, 2021'in ikinci yarısında Güney Koreli rakibinin akıllı TV'leri için 1 milyon OLED panel tedarik edecek. Önümüzdeki yıl ise bu rakam dört kat artacak. Yani 2022 yılında LG, Samsung'a sevk edilmek üzere 4 milyon OLED panel üretecek.

Analistler, Samsung'un bu hamlesini LCD panel fiyatlarındaki artışa ve şirketin QD-OLED üretiminde yaşadığı teknolojik zorluklara bağlıyor. Şirket, TV işinde kârlılığı sürdürebilmek için LG'den panel sipariş etmek zorunda kaldı.

https://www.sammobile.com/news/samsung-lg-historic-partnership-oled-panels/

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