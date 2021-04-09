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    Samsung ezeli rakibi LG'den OLED ekran satın alacak: İşte tarihi anlaşmanın detayları

    Samsung, akıllı TV'lerinde bugüne kadar hiç LG üretimi OLED panel kullanmamıştı. İki şirket arasında imzalanan tarihi anlaşma ile birlikte artık Samsung TV'lerde LG'nin panellerini göreceğiz.
    09 Nisan 2021, 15:52 (5 gün)
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung ezeli rakibi LG'den OLED ekran satın alacak: İşte tarihi anlaşmanın detayları
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    Güney Koreli basın kuruluşu MTN tarafından servis edilen habere göre Samsung Electronics ve LG Display, OLED panel tedariği konusunda stratejik bir anlaşma imzaladı. İki dev şirket arasındaki anlaşma kapsamında LG, Samsung'a OLED panel tedarik etmekle yükümlü olacak.

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    Samsung, akıllı TV'lerinde bugüne kadar hiç LG üretimi OLED panel kullanmamıştı. Ekran tasarımı ve üretiminde öncü olan şirket ilk defa rakibinden TV paneli satın alacak. Dolayısı ile tarihi bir anlaşma ile karşı karşıyayız. Bu arada sözleşme şartlarıyla ilgili ek bilgiler de basına sızdı.

    Samsung ezeli rakibi LG'den OLED ekran satın alacak: İşte tarihi anlaşmanın detayları
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    Bu yıl 1 milyon gelecek yıl 4 milyon OLED panel

    LG, 2021'in ikinci yarısında Güney Koreli rakibinin akıllı TV'leri için 1 milyon OLED panel tedarik edecek. Önümüzdeki yıl ise bu rakam dört kat artacak. Yani 2022 yılında LG, Samsung'a sevk edilmek üzere 4 milyon OLED panel üretecek.

    Analistler, Samsung'un bu hamlesini LCD panel fiyatlarındaki artışa ve şirketin QD-OLED üretiminde yaşadığı teknolojik zorluklara bağlıyor. Şirket, TV işinde kârlılığı sürdürebilmek için LG'den panel sipariş etmek zorunda kaldı.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-lg-historic-partnership-oled-panels/
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kızlar güzelmiş
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    LG dünya lideri olduğununu böylece kanıtlamış oldu kos koca Samsung bile LG’nin eline bakıyor.
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    LG TV sektörünün lideri olduğunu kanıtlanmış oldu böylece.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Greylights (THE E ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung zamanında vazgeçmeyecekti oled işinden, şimdi düştüler başkalarının eline. Qled olduğu için elinde oled e laf attı elden çıkardı, artık mecbur kaldı almaya :) Lcd yi neye çevirirlerse çevirsinler Oled e yetişemezler zaten orası ayrı, ama şimdi fiyatlar arttı mecbur kaldılar. Yurtdışında yaşasam aynı paraya gidip qled almam oled varken (Lg hariç).

    Ama tabi statik görüntülü kullanımda LG Oled ler ne kadar vasat bu da ortada. Kaliteden taviz vermeyip keşke Sharp ile anlaşsaydılar ama sanırım qledlerin yerini alacağından lg yeterli olmuş. Seneye samsung tvlerde göreceğiz artık şikayetleri.
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun Samsung’a adamlar gurur, kibir ve inat gibi şeyleri hiç umursamıyorlar. Zamanında Android işletim sistemine döndüler ve eski devirden kalan tek marka olmayı başardılar.
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    O Onurmsq (--- ----) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman miniLED ya da microLED ekranlı TV çıkar. Ozaman alırım. Oled çöp. Yanan ekranlarla ve zamanla renkleri sönen olede para vermem. Ayrıca Oled 150-200nit anca parlaklik var. Tv'de. LCD ekranlar 500-1200nit
    QLEDler bile iyi durumda bence. Tüm ledlerden daha iyi.
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ve yine de Sony'i geçemeyecekler :D
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    N nuksws_99 (dasasd ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    la ikisi de kore firmasi zaten ne rakibi muhahah, ikisi de karli cikiyor firmalarin. Tahmin ettiginiz gibi satin alinca samsung kaybedip LG kazanmiyor. Apple de samsungdan ekran aliyor ama daha az urun satarak daha fazla kar ediyor. Son satici her zaman daha fazla kazanir. Kocaman firmalarin bakkal kafasiyla karar aldigini saniyo insanlar muhaha
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    P popturceyn 4 gün ( Mesaj Silindi )
    o degilde her oled konusunda kuduz köpek gibi saldiran forumdaki samsung elemanlarinin gözü yaşlı:))
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    joven ( joven) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Samsung deyim yerindeyse tükürdüğünü yaladı e bunu çokca yapıyor.

    Şahsım oled tv alma hususunda yinede çekincelerden dolayı almam LG oled paneller adeta kullanat paneller.
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    Omega Speedmaster 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Koreliler de, Japonlar gibi milliyetçi bir millet.



    Mobil tarafta niye birleşme sağlayamadılar acaba? LG mobil, Samsung'la birleşse fena olmazdı!
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    S sumerler19 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ezeli rakip mi ? Neyse yinede işbirliği çok güzel olmuş. Başarılı bir ürün çıkaracaklardır
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    TwinPowerTurbo (E. Coli) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten LG uzun zamandır daha başarılıydı panel konusunda. TV'den biliyorum. LG'nin çamaşır makineleri de rakipsiz.
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    Wol4onak 4 gün ( Mesaj Silindi ) TwinPowerTurbo
    Hocam ne gibi daha iyi mesela, bendede LG var
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    2693 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, lg ve
    6 etiket daha oled panel TV televizyon anlaşma tedarik Ev Elektroniği
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