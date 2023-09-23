Samsung Galaxy A05s Google Play Console'da listelendi: İşte beklenen özellikler

İşte Samsung Galaxy A05s'in beklenen özellikleri:
Galaxy A05s, Google Play Console'da a05ssnndxx kod adıyla listelendi ve listede cihazın ismi de belirtildi. Listeye göre yaklaşmakta olan cihaz 6GB RAM'e ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca cihaz, dört ARM Cortex A73 çekirdeği ve dört A53 çekirdeğine sahip Qualcomm Snapdragon 680 SoC'den güç alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.