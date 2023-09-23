Samsung Galaxy A05s Google Play Console'da listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung'un yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy A05s, Google Play Console'da listelendi. 2023 yılının 4. çeyreğinde yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanan şirketin yaklaşmakta olan bütçe dostu telefonunun teknik özellikleri ise liste sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy A05s'in beklenen özellikleri:

Galaxy A05s, Google Play Console'da a05ssnndxx kod adıyla listelendi ve listede cihazın ismi de belirtildi. Listeye göre yaklaşmakta olan cihaz 6GB RAM'e ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca cihaz, dört ARM Cortex A73 çekirdeği ve dört A53 çekirdeğine sahip Qualcomm Snapdragon 680 SoC'den güç alacak.

Tam Boyutta Gör 1080 x 2400, 6.6 inç Full-HD+ ekrana sahip olacak cihaz, Android 13 tabanlı OneUI 5.1 ile kutudan çıkacak. Son olarak 3,5 mm ses girişi ve alt tarafta Type-C şarj bağlantı noktası bulunduracak cihaz, 25W hızlı şarj özelliğine sahip 4.000mAh bataryadan güç alacak.

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