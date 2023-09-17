Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 serisini ve yeni Apple Watch'ları piyasaya sürmüştü. iPhone 15 serisinin siparişleriyle rekor kıran Apple, önümüzdeki yıl iPhone 16 serisini piyasaya sürecek ve ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple, iPhone 15 serisi ile yapamadığını iPhone 16 serisi ile yapabilir.

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iPhone 16 serisi ile birlikte ekran yenileme hızı 90Hz veya 120Hz'e yükselebilir

Tipster Digital Chat Station'ın yaptığı paylaşım sayesinde Apple'ın geçmişte 13, 14 ve 15 serisi gibi modellerde 60Hz yenileme hızına sahip olan standart iPhone modelleri için ekran yenileme hızlarını yükseltmeyi düşündüğü ortaya çıktı. iPhone 16, potansiyel olarak 90Hz veya 120Hz yenileme hızlarına sahip olarak bu trendi kırabilir.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisinin 48MP yığılmış süper büyük ana kamera sensörüne ve 5X periskop telefoto lense sahip olacağını işaret eden paylaşıma göre iPhone 16 serisi ayrıca sanal tuşlara da sahip olabilir.

Paylaşımda iPhone 16 serisinin tasarımına da değinilmekte.Paylaşıma göre Dynamic Island ve cihazın genel tasarımının değişmeden kalması bekleniyor. Son olarak gelecek seride Wi-Fi 7'nin de yer alması bekleniyor.

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iPhone 16 serisi ile birlikte ekran yenileme hızı artıyor