iPhone 16 serisi ile birlikte ekran yenileme hızı artıyor

iPhone 16 serisi ile birlikte ekran yenileme hızı 90Hz veya 120Hz'e yükselebilir
Tipster Digital Chat Station'ın yaptığı paylaşım sayesinde Apple'ın geçmişte 13, 14 ve 15 serisi gibi modellerde 60Hz yenileme hızına sahip olan standart iPhone modelleri için ekran yenileme hızlarını yükseltmeyi düşündüğü ortaya çıktı. iPhone 16, potansiyel olarak 90Hz veya 120Hz yenileme hızlarına sahip olarak bu trendi kırabilir.
Paylaşımda iPhone 16 serisinin tasarımına da değinilmekte.Paylaşıma göre Dynamic Island ve cihazın genel tasarımının değişmeden kalması bekleniyor. Son olarak gelecek seride Wi-Fi 7'nin de yer alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.