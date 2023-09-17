Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 serisi ile birlikte ekran yenileme hızı artıyor

    Apple'ın iPhone 15 serisi ile yapamadığını iPhone 16 ile yapabileceği ortaya çıktı. Paylaşıma göre iPhone 16 serisi ile birlikte ekran yenileme hızı artacak. İşte detaylar:
    iPhone 16 serisi ile birlikte ekran yenileme hızı artıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 serisini ve yeni Apple Watch'ları piyasaya sürmüştü. iPhone 15 serisinin siparişleriyle rekor kıran Apple, önümüzdeki yıl iPhone 16 serisini piyasaya sürecek ve ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple, iPhone 15 serisi ile yapamadığını iPhone 16 serisi ile yapabilir.

    iPhone 16 serisi ile birlikte ekran yenileme hızı 90Hz veya 120Hz'e yükselebilir

    Tipster Digital Chat Station'ın yaptığı paylaşım sayesinde Apple'ın geçmişte 13, 14 ve 15 serisi gibi modellerde 60Hz yenileme hızına sahip olan standart iPhone modelleri için ekran yenileme hızlarını yükseltmeyi düşündüğü ortaya çıktı. iPhone 16, potansiyel olarak 90Hz veya 120Hz yenileme hızlarına sahip olarak bu trendi kırabilir.

    iPhone 16 serisi ile birlikte ekran yenileme hızı artıyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisinin 48MP yığılmış süper büyük ana kamera sensörüne ve 5X periskop telefoto lense sahip olacağını işaret eden paylaşıma göre iPhone 16 serisi ayrıca sanal tuşlara da sahip olabilir.

    Paylaşımda iPhone 16 serisinin tasarımına da değinilmekte.Paylaşıma göre Dynamic Island ve cihazın genel tasarımının değişmeden kalması bekleniyor. Son olarak gelecek seride Wi-Fi 7'nin de yer alması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs go sınırsız smoke lisede hazırlık okumak zeytinburnu araba sürme alanı a101 işten ayrılma şartları minoxil sakal çıkarır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U06
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U06
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız