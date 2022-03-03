Samsung Galaxy A13 4G ve Galaxy M23 5G Samsung'un web sitesinde ve NBTC'de görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Samsung pazara birçok modelle girmeye hazırlanıyor. En çok satan serileri olan Galaxy A ve Galaxy M serisine yeni üyeler katmayı planlayan Samsung, yakında Galaxy A13 4G ve Galaxy M23 5G modelini tanıtacak. Ancak daha tanıtım olmadan cihazların geleceği doğrulandı.

Samsung Galaxy A13 4G'nin fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy A13 4G ve Galaxy M23 5G resmi olarak doğrulandı

Samsung yakında iki yeni modeli ile karşımıza çıkacak. Galaxy A13 ve Galaxy M23 isimli cihazlar daha öncesinde sızıntılar ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi Samsung ve NBTC cihazların geleceğini kesin olarak doğruluyor. Bugün Samsung'un web sitesinde SM-A135F/DS ve SM-M236B/DS model numaraları görünen iki cihaz artık kesin olarak geliyor. Model numaralarının sonundaki "DS" kalıpları ise iki cihazın da çift SIM ile geleceğini ortaya koyuyor. Ki NBTC'de bu bilgileri doğruluyor.

Tam Boyutta Gör

Daha önceden gelen bilgilere göz atmak gerekirse Galaxy A13 Exynos 850 yonga setine sahip olacaktı.3GB RAM ve Android 12 işletim sistemi ile geleceği söylenilen cihazın IPS LCD bir ekran taşıması da bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Galaxy M23 ise OIS özellikli 50MP kamera, Snapdragon 750G SoC ve Android 12 gibi özelliklere sahip olacak. Ancak şimdilik bu bilgilerle alakalı yeni bir gelişme yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A13 4G ve Galaxy M23 5G resmi olarak doğrulandı