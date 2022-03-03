Samsung Galaxy A13 4G ve Galaxy M23 5G Samsung'un web sitesinde ve NBTC'de görüntülendi

Samsung pazara birçok modelle girmeye hazırlanıyor. En çok satan serileri olan Galaxy A ve Galaxy M serisine yeni üyeler katmayı planlayan Samsung, yakında Galaxy A13 4G ve Galaxy M23 5G modelini tanıtacak. Ancak daha tanıtım olmadan cihazların geleceği doğrulandı.
Samsung Galaxy A13 4G ve Galaxy M23 5G resmi olarak doğrulandı
Samsung yakında iki yeni modeli ile karşımıza çıkacak. Galaxy A13 ve Galaxy M23 isimli cihazlar daha öncesinde sızıntılar ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi Samsung ve NBTC cihazların geleceğini kesin olarak doğruluyor. Bugün Samsung'un web sitesinde SM-A135F/DS ve SM-M236B/DS model numaraları görünen iki cihaz artık kesin olarak geliyor. Model numaralarının sonundaki "DS" kalıpları ise iki cihazın da çift SIM ile geleceğini ortaya koyuyor. Ki NBTC'de bu bilgileri doğruluyor.
Daha önceden gelen bilgilere göz atmak gerekirse Galaxy A13 Exynos 850 yonga setine sahip olacaktı.3GB RAM ve Android 12 işletim sistemi ile geleceği söylenilen cihazın IPS LCD bir ekran taşıması da bekleniyor.
Galaxy M23 ise OIS özellikli 50MP kamera, Snapdragon 750G SoC ve Android 12 gibi özelliklere sahip olacak. Ancak şimdilik bu bilgilerle alakalı yeni bir gelişme yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..