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    Samsung Galaxy A21'in teknik özellikleri ortaya çıktı

    Samsung çok yakında Galaxy A21 olarak adlandırılan orta sınıf bir telefon tanıtacak. Geekbench veritabanında görünen cihazın bazı temel özellikleri açığa çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A21'in teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Samsung'un yakında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy A21, Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Böylelikle cihazın işlemci, bellek ve işletim sistemi gibi bazı önemli özellikleri belli oldu.

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    SM-A215U model numarasına sahip akıllı telefon performans testlerinde 782 tek çekirdek, 3.996 çoklu çekirdek puanı elde etti.

    Geekbench'e konuk olan cihaz sekiz çekirdekli MediaTek MT6765V işlemciye sahip. Yani bir başka deyişle MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alyor.

    Samsung Galaxy A21'in teknik özellikleri ortaya çıktı

    Çıkış tarihi belli değil

    Akıllı telefon 3 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürülecek. Kısa süre önce internete sızdırılan bir görüntü Galaxy A21'in dörtlü kamera sistemi ile geleceğini göstermişti.

    Samsung Galaxy A21'in kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://www.gizchina.com/2020/03/12/samsung-galaxy-a21-appeared-on-geekbench-sporting-helio-p35 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    java (Tevfik Kaya) 1 hf.
    Samsung yılın hakkını verebilmek için 2020 değişik model çıkarmaya niyetli herhalde... Her hafta birbirlerine benzeyen yeni bir model tanıtıyor...
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