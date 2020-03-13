Samsung Galaxy A21'in teknik özellikleri ortaya çıktı

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Samsung'un yakında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy A21, Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Böylelikle cihazın işlemci, bellek ve işletim sistemi gibi bazı önemli özellikleri belli oldu.

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Samsung Galaxy A21'in ilk görüntüsü ortaya çıktı

SM-A215U model numarasına sahip akıllı telefon performans testlerinde 782 tek çekirdek, 3.996 çoklu çekirdek puanı elde etti.

Geekbench'e konuk olan cihaz sekiz çekirdekli MediaTek MT6765V işlemciye sahip. Yani bir başka deyişle MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alyor.

Çıkış tarihi belli değil

Akıllı telefon 3 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürülecek. Kısa süre önce internete sızdırılan bir görüntü Galaxy A21'in dörtlü kamera sistemi ile geleceğini göstermişti.

Samsung Galaxy A21'in kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.gizchina.com/2020/03/12/samsung-galaxy-a21-appeared-on-geekbench-sporting-helio-p35

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