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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel telefonlara 4K/60 FPS video kayıt modu geliyor

    Arama devi Google, Pixel telefonlara saniyede 60 kare hızında 4K video kayıt yeteneği kazandırmak için çalışmalar yapıyor. Şirketin planlarını Google Kamera uygulaması açığa çıkardı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel telefonlara 4K/60 FPS video kayıt modu geliyor
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    Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirilmiş en yeni akıllı telefonlar 8K video kaydı yapabilirken Google'ın mevcut telefonları hala saniyede 60 kare hızında 4K video çekemiyor.

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    Şirket daha önce yaptığı bir açıklamada, bunun yerine Full HD kayıt modunu mükemmelleştirmeye odaklandığını söylemiş olsa da hala Pixel akıllı telefonlara 4K/60 FPS modunu eklemek için çalışmalar yapıyor.

    Google Pixel telefonlara 4K/60 FPS video kayıt modu geliyor
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    Kamera uygulaması açığa çıkardı

    Google Kamera uygulamasının 7.4 sürümünde bununla ilgili bazı ipuçları ortaya çıktı. Şirket bu özelliği ne zaman kullanıma sunar bilinmez ancak 4K/60 FPS modunun ilk kez Pixel 5 serisinde karşımıza çıkma ihtimali son derece yüksek.



    https://www.xda-developers.com/google-camera-7-4-leak-4k-60fps-video-recording Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V4LKyR 1 hf. en beğenilen
    Portu çıksın da hemen telefonuma yükleyeyim. Android'de açık ara en iyi kamera yazılımı Google Camera.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Apple da kaç senelik İphone 7 den beri 4k 60fps var
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    V4LKyR 1 hf. en beğenilen
    Portu çıksın da hemen telefonuma yükleyeyim. Android'de açık ara en iyi kamera yazılımı Google Camera.
    Yanıtla +4
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