Google Pixel telefonlara 4K/60 FPS video kayıt modu geliyor

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Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirilmiş en yeni akıllı telefonlar 8K video kaydı yapabilirken Google'ın mevcut telefonları hala saniyede 60 kare hızında 4K video çekemiyor.

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Şirket daha önce yaptığı bir açıklamada, bunun yerine Full HD kayıt modunu mükemmelleştirmeye odaklandığını söylemiş olsa da hala Pixel akıllı telefonlara 4K/60 FPS modunu eklemek için çalışmalar yapıyor.

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Kamera uygulaması açığa çıkardı

Google Kamera uygulamasının 7.4 sürümünde bununla ilgili bazı ipuçları ortaya çıktı. Şirket bu özelliği ne zaman kullanıma sunar bilinmez ancak 4K/60 FPS modunun ilk kez Pixel 5 serisinde karşımıza çıkma ihtimali son derece yüksek.

https://www.xda-developers.com/google-camera-7-4-leak-4k-60fps-video-recording

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