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    Samsung Galaxy A23 5G’nin Avrupa fiyatı sızdırıldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakında 5G destekli yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkaracak. Galaxy A23 5G adı altında piyasaya sürülecek modelin Avrupa fiyatı ortaya çıktı.
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    Samsung Galaxy A23 5G’nin Avrupa fiyatı sızdırıldı
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    Samsung uluslararası pazarda Galaxy A23 5G adlı orta sınıf bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce FCC, BIS ve Geekbench veritabanlarında görünen cihazın lansman tarihinin yaklaşması ile birlikte Avrupa fiyatı da ortaya çıktı.

    Gizpie internet sitesinin haberine göre Samsung Galaxy A23 5G'nin 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimine sahip versiyonu 300 euro karşılığında satışa sunulacak. Akıllı telefonun beyaz, siyah ve açık mavi renk seçenekleriyle geleceğini de belirtelim.

    Samsung Galaxy A23 5G’nin Avrupa fiyatı sızdırıldı
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    Galaxy A23 5G hakkında bilinenler

    Galaxy A23 5G'nin 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.6 inç LCD ekran taşıyacağı bildiriliyor. Cihaz gücünü Snapdragon 695 yonga setinden alacak. Kutudan ise Android 12 tabanlı OneUI 4.1 yüklü şekilde çıkacak.

    Samsung Galaxy A23 5G’nin Avrupa fiyatı sızdırıldı
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    İnternete sızdırılan detaylar arasında 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve OIS özellikli 50 megapiksel SK Hynix ana kameradan da bahsediliyor. Akıllı telefon tek hoparlör, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi standart özellikler de sunacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/07/28/samsung-galaxy-a23-5g-european-price-tag-revealed-ahead-of-launch/ https://gizpie.com/samsung-galaxy-a23-5g/
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