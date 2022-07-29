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    iOS 16'nın son sürümü, mesajları düzenleme ve silmeyi sınırlıyor

    Apple, iOS 16 beta 4'ü yayınladı ve iMessage'ın mesajları düzenleme ve silme özelliğine sınır getirdi. Gönderilen bir mesaj en fazla beş defa düzenlenebilecek.  
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    iOS 16'nın son sürümü, mesajları düzenleme ve silmeyi sınırlıyor

    Apple, iOS 16, iPadOS 16 ve MacOS Ventura'nın dördüncü geliştirici beta sürümünü yayınladı. Cupertino merkezli şirket, yeni sürümde iOS 16'yla tanıttığı iMessage'ın düzenleme ve gönderme özelliklerine kısıtlamalar getirdi. Özellik, duyurulduğu tarihten sonra güvenlik gerekçeleriyle birçok kişi tarafından eleştirinin odağı oldu.

    iOS 16 beta 4, iMessage'ı düzenliyor

    Apple'ın WWDC 2022 konferansında duyurduğu iOS 16'yla iMessage'a getirmeyi planladığı yeni özellikleri de tanıttı. Yeni sürümle kullanıcılar, gönderdikten sonra bir mesajı 15 dakikaya kadar geri alabilecekti. Ayrıca mesajlar düzeltilebilecekti. Bununla birlikte yeni özellikler, birçok güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

    Birçok kullanıcının kötü niyetli kişiler tarafından bu özelliği kötüye kullanabileceğinden endişelenmesi üzerine teknoloji devi, iOS 16'nın dördüncü geliştirici beta sürümüyle belirli kısıtlamalar getirdi. Yeni sürümle kullanıcıların bir mesajı geri alma süresi 15 dakikadan 2 dakikaya düşürüldü.

    Güncelleme ayrıca bir mesajın düzenlenmesi için sunulan 15 dakikayı koruyor ancak kullanıcılar, her mesajı en fazla beş kez düzenleyebilecek.

    Apple, bunlarla birlikte mesaj gönderilen kişiye yapılan düzenlemeleri görme yeteneği veren bir düzenleme geçmişi günlüğü de ekliyor. İşletim sisteminin yeni sürümü henüz beta aşamasında olduğu için mevcut özelliklerin kararlı sürümle yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda bir netlik bulunmuyor.

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