Bütçe dostu Galaxy A24 serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında hem amiral gemisi hem de bütçe odaklı Galaxy A serisi telefonlar ile varlık gösteren Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Galaxy A24 serisinin, ilk görüntüleri paylaşıldı. Yaklaşan cihaz neler sunacak? İşte detaylar

Galaxy A24 tasarımı belli oldu

Tasarıma gelirsek, arka panelinde bir adet LED flaş ve çıkıntılı üç adet kamera sensörüne sahip olan Galaxy A24, ön panelinde su damlası çentikli bir ekran ve muhtemelen entegre parmak izi tarayıcısıyla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte cihazın sol tarafında SIM yuvası, sağ tarafında ise ses açma kapama ve güç tuşu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy A24 serisi, selefine benzer şekilde 4G ve 5G olarak iki farklı sürüme sahip olabilir. Sızdırılan görseller ise, cihazın 4G versiyonuna ait gibi görünüyor. Sızıntılara göre söz konusu model, 6,4 inç boyutlarında FHD+ AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 4GB RAM, 8 veya 13MP selfie sensörü ile donatılacak. Bu tasarıma ise 50MP ana, 5MP ultra geniş ve 2MP makro kamera kurulumu ve 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil eşlik edecek.

Redmi Note 12 Turbo özellikleri belli oldu: İşte detaylar 22 sa. önce eklendi

Samsung, Galaxy A24 serisinin lansman tarihini henüz açıklamadı. Ancak sızıntılar yoğunluğu düşünüldüğünde, yakın bir tarihte tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A24 serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler