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    Bütçe dostu Galaxy A24 serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler

    Uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan Samsung Galaxy A24 serisinin tasarımı belli oldu. Yaklaşan telefonlar, 5G ve 4G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olabilir. İşte detaylar
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    Samsung Galaxy A24 serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında hem amiral gemisi hem de bütçe odaklı Galaxy A serisi telefonlar ile varlık gösteren Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Galaxy A24 serisinin, ilk görüntüleri paylaşıldı. Yaklaşan cihaz neler sunacak? İşte detaylar

    Galaxy A24 tasarımı belli oldu

    Tasarıma gelirsek, arka panelinde bir adet LED flaş ve çıkıntılı üç adet kamera sensörüne sahip olan Galaxy A24, ön panelinde su damlası çentikli bir ekran ve muhtemelen entegre parmak izi tarayıcısıyla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte cihazın sol tarafında SIM yuvası, sağ tarafında ise ses açma kapama ve güç tuşu bulunuyor.

    Samsung Galaxy A24 serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Galaxy A24 serisi, selefine benzer şekilde 4G ve 5G olarak iki farklı sürüme sahip olabilir. Sızdırılan görseller ise, cihazın 4G versiyonuna ait gibi görünüyor. Sızıntılara göre söz konusu model, 6,4 inç boyutlarında FHD+ AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 4GB RAM, 8 veya 13MP selfie sensörü ile donatılacak. Bu tasarıma ise 50MP ana, 5MP ultra geniş ve 2MP makro kamera kurulumu ve 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil eşlik edecek.

    Samsung, Galaxy A24 serisinin lansman tarihini henüz açıklamadı. Ancak sızıntılar yoğunluğu düşünüldüğünde, yakın bir tarihte tanıtılacağını söyleyebiliriz.

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    ChelseaNy 23 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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