Bütçe dostu Galaxy A24 serisinin tasarımı belli oldu: İşte görüntüler

Tasarıma gelirsek, arka panelinde bir adet LED flaş ve çıkıntılı üç adet kamera sensörüne sahip olan Galaxy A24, ön panelinde su damlası çentikli bir ekran ve muhtemelen entegre parmak izi tarayıcısıyla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte cihazın sol tarafında SIM yuvası, sağ tarafında ise ses açma kapama ve güç tuşu bulunuyor.
Samsung, Galaxy A24 serisinin lansman tarihini henüz açıklamadı. Ancak sızıntılar yoğunluğu düşünüldüğünde, yakın bir tarihte tanıtılacağını söyleyebiliriz.
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....