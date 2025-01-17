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    Honor Magic 7’den ilginç haberler var: Yenilenmiş bir versiyon mu geliyor?

    Honor tarafından geçtiğimiz senenin sonlarına doğru piyasaya sürülen Honor Magic 7 modelinden ilginç haberler gelmeye başladı. Eğer sızıntılar doğruysa önemli gelişmeler olabilir.

    Honor Magic 7’den ilginç haberler var Tam Boyutta Gör

    Honor, Magic 7 serisini geçtiğimiz Ekim ayında tanıttıktan sonra Aralık ayında bu seriyi daha da ileri taşıyarak Magic 7 RSR Porsche Design modelini kullanıcılarla buluşturmuştu. Şimdi ise markanın, bu seriye yeni bir soluk kazandıracak bir model üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Kimi kaynaklar yeni modelin farklı bir isimle geleceğini belirtirken, kimilerine göreyse bizleri “yenilenmiş” bir Honor Magic 7 bekliyor.

    Yeni modelin Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söylentilere göre, bu yenilenmiş cihaz 6.000mAh üzeri bir batarya kapasitesi ve periskop telefoto kamera gibi dikkat çekici özellikler sunacak. Diğer detaylar henüz tam olarak netleşmese de, mevcut modelin özelliklerinin büyük ölçüde korunacağı tahmin ediliyor.

    Mevcut Magic 7 modelinin öne çıkan özelliklerine baktığımızda, cihaz 5.650mAh batarya kapasitesiyle geliyor ve 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Kamera sistemi, 50 megapiksel ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açı lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel telefoto kameradan oluşuyor. Ayrıca, Magic 7 Pro modelinin aksine, standart sürümde periskop kamera bulunmuyor.

    6.78 inç büyüklüğünde OLED LTPO ekranla donatılan cihaz, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sağlıyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden alan Magic 7, 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, Android 15 tabanlı Magic OS 9.0 ile kutudan çıkıyor ve ön tarafında 50 megapiksel bir selfie kamerası barındırıyor. Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü, uydu bağlantısı desteği ve IP68/69 sertifikalı gövde gibi detaylar da modelin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

    Honor’un bu yeni modelle neler sunacağı ve kullanıcılara nasıl bir deneyim vaat edeceği merakla bekleniyor. Detayların ilerleyen günlerde netleşmesiyle birlikte, cihazın teknoloji tutkunları tarafından büyük ilgi göreceği öngörülüyor.

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