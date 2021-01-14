Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı: Şirketin en uygun 5G telefonu

Yakın zamanda basın görselleri de dahil olmak üzere birçok özelliği sızdırılan Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı. Yeni akıllı telefon, şirketin en uygun 5G özellikli telefonu özelliğini ele geçirdi. Arka kamera kurulumunun tasarımında alışılmışın dışına çıkan Samsung, en uygun 5G telefonunu, 4 farklı renk, 3 farklı RAM ve 2 farklı dahili depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunacak.

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Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy A32 5G teknik özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A32 5G'de, 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüklü Infinity-V TFT LCD ekran bulunuyor. Cihazın ekranı ön kamera için damla çentik tasarıma sahip.

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Güney Koreli teknoloji devi, cihazın hangi yonga setinden güç aldığını telefonun tanıtımı sırasında açıklamadı. Açıklanan diğer bilgiler telefonun, MediaTek'in giriş seviye 5G özellikli yonga seti Dimensity 720 ile geleceğini gösteriyor. 4GB/6GB/8GB RAM seçeneklerine sahip telefonda 64GB/128GB dahili depolama bulunuyor. Depolama alanı microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

Dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Galaxy A32 5G'de, f/1.8 diyafram açıklığıyla 48MP birincil lens, f/2.2 diyafram açıklığıyla 8MP ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığıyla 5MP makro sensör ve f/2.4 diyafram açıklığıyla 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Önde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera bulunuyor.

164 x 76 x 9 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olan telefon, 15W kablolu hızlı şarj özellikli 5.000mAh bataryaya sahip. Parmak izi sensörünün yana entegre edildiği telefonun alt kısmında 3.5mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Almanya'da tanıtılan ve Şubat ayından önce piyasaya sürülmeyecek olan telefonun başlangıç fiyatı 280 euro olacak.

https://www.gizchina.com/2021/01/14/samsung-galaxy-a32-5g-launched-with-mediocre-display/

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