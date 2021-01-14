Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı: Şirketin en uygun 5G telefonu

    Samsung, kullanıcılarının 5G telefonlarına erişimini kolaylaştırmak için giriş seviye bir telefonu tanıttı. Samsung'un Galaxy A32 5G, şirketin en uygun 5G destekli telefonu özelliğini taşıyor.
    5 sa.
    949
    22
    1
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı: Şirketin en uygun 5G telefonu

    Yakın zamanda basın görselleri de dahil olmak üzere birçok özelliği sızdırılan Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı. Yeni akıllı telefon, şirketin en uygun 5G özellikli telefonu özelliğini ele geçirdi. Arka kamera kurulumunun tasarımında alışılmışın dışına çıkan Samsung, en uygun 5G telefonunu, 4 farklı renk, 3 farklı RAM ve 2 farklı dahili depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunacak.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Find X3 Pro'nun render görüntüleri, kavisli ekranı ve kamera çıkıntısını ortaya koyuyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı

    Samsung Galaxy A32 5G teknik özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy A32 5G'de, 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüklü Infinity-V TFT LCD ekran bulunuyor. Cihazın ekranı ön kamera için damla çentik tasarıma sahip.

    Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı: Şirketin en uygun 5G telefonu
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi, cihazın hangi yonga setinden güç aldığını telefonun tanıtımı sırasında açıklamadı. Açıklanan diğer bilgiler telefonun, MediaTek'in giriş seviye 5G özellikli yonga seti Dimensity 720 ile geleceğini gösteriyor. 4GB/6GB/8GB RAM seçeneklerine sahip telefonda 64GB/128GB dahili depolama bulunuyor. Depolama alanı microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

    Dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Galaxy A32 5G'de, f/1.8 diyafram açıklığıyla 48MP birincil lens, f/2.2 diyafram açıklığıyla 8MP ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığıyla 5MP makro sensör ve f/2.4 diyafram açıklığıyla 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Önde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera bulunuyor.

    164 x 76 x 9 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olan telefon, 15W kablolu hızlı şarj özellikli 5.000mAh bataryaya sahip. Parmak izi sensörünün yana entegre edildiği telefonun alt kısmında 3.5mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

    Almanya'da tanıtılan ve Şubat ayından önce piyasaya sürülmeyecek olan telefonun başlangıç fiyatı 280 euro olacak.



    https://www.gizchina.com/2021/01/14/samsung-galaxy-a32-5g-launched-with-mediocre-display/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor
    11 sa.
    Dünyanın ilk Snapdragon 480'li cihazı Oppo A93 5G'nin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Holk (Holk Holk) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2021'in ilk çöpüne hayırlı uğurlu olsun.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holk (Holk Holk) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2021'in ilk çöpüne hayırlı uğurlu olsun.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak 31 dk. AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak 46 dk. AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek 1 sa. Galaxy S21 kutusundan şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücü çıkmıyor: İşte bu aksesuarların fiyatı 1 sa. Psikolojik korku oyunu The Medium'dan "rahatsız edici" bir sinematik fragman yayınlandı 2 sa. Asus ROG Flow X13 melez oyuncu dizüstü tanıtıldı 2 sa. Samsung takip cihazını tanıttı: Galaxy SmartTag 2 sa. 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz 3 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu 3 sa. Sızıntılar gerçek miydi?! "Tüm Samsung Galaxy S21 ailesini denedim!" 3 sa. Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri 3 sa. Galaxy Buds Pro karşınızda 3 sa. Sony yeni Bravia televizyonlarını Cognitive Processor XR ile destekliyor 3 sa. Galaxy S21 Ultra geliyor: S-Pen desteği de yanında 3 sa. Samsung Galaxy S21 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı 4 sa. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı 4 sa. İşte bu sefer büyük! "Corsair 5000D'ye sistem kurduk" 4 sa. Zhiyun Crane 2S gimbal CES 2021 fuarında tanıtıldı 5 sa. Yeni nesil Lada Niva için tarih verildi: İşte ilk görüntüsü 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı: Şirketin en uygun 5G telefonu Sonraki Black Widow, sinemayla aynı anda Disney+'ta da yayınlanabilir 6 sa. Bugün koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 175 bini geçti 7 sa. Renault 5 elektrikli olarak geri dönüyor: İşte konsept tasarımı 7 sa. Dacia'dan yeni SUV geliyor! İşte Dacia Bigster konsepti 7 sa. Casper VIA S30 inceleme - Bu fiyata bu performans? 8 sa. Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı 8 sa. PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı 9 sa. Disney; Daredevil, Punisher ve Jessica Jones gibi Netflix dizileri için plan yapıyor 9 sa. Uçuş Rehberim uygulaması 44 bin kişiye ulaştı 10 sa. Capcom'un hacklenmesinin ardından 16.000 kişinin kişisel bilgileri çalındı 10 sa. TCL TAB 10s uzun kullanım süreleri sunuyor 11 sa. Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor 11 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon sürmesi ve sezonların 8 ile 10 bölümden oluşması bekleniyor 11 sa. Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı 12 sa. Re-Pie Portföy TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor 13 sa. "2021 yılında birçok oyunun çıkış tarihi ertelenecek" 20 sa. CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı 21 sa. Odadan kaçış tarzındaki bulmaca oyunu The Pillar, iOS için yayınlandı 22 sa. PS Store'da 2020 yılının en çok indirilen oyunları açıklandı 22 sa. Steam, rekorlarla dolu 2020 yılına ait istatistikleri paylaştı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız