Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı: Şirketin en uygun 5G telefonu

Yakın zamanda basın görselleri de dahil olmak üzere birçok özelliği sızdırılan Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı. Yeni akıllı telefon, şirketin en uygun 5G özellikli telefonu özelliğini ele geçirdi. Arka kamera kurulumunun tasarımında alışılmışın dışına çıkan Samsung, en uygun 5G telefonunu, 4 farklı renk, 3 farklı RAM ve 2 farklı dahili depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunacak.
Ayrıca Bkz. "Oppo Find X3 Pro'nun render görüntüleri, kavisli ekranı ve kamera çıkıntısını ortaya koyuyor"İlginizi Çekebilir Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı
Samsung Galaxy A32 5G teknik özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy A32 5G'de, 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüklü Infinity-V TFT LCD ekran bulunuyor. Cihazın ekranı ön kamera için damla çentik tasarıma sahip.
Güney Koreli teknoloji devi, cihazın hangi yonga setinden güç aldığını telefonun tanıtımı sırasında açıklamadı. Açıklanan diğer bilgiler telefonun, MediaTek'in giriş seviye 5G özellikli yonga seti Dimensity 720 ile geleceğini gösteriyor. 4GB/6GB/8GB RAM seçeneklerine sahip telefonda 64GB/128GB dahili depolama bulunuyor. Depolama alanı microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.
Dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Galaxy A32 5G'de, f/1.8 diyafram açıklığıyla 48MP birincil lens, f/2.2 diyafram açıklığıyla 8MP ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığıyla 5MP makro sensör ve f/2.4 diyafram açıklığıyla 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Önde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera bulunuyor.
164 x 76 x 9 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olan telefon, 15W kablolu hızlı şarj özellikli 5.000mAh bataryaya sahip. Parmak izi sensörünün yana entegre edildiği telefonun alt kısmında 3.5mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.
Almanya'da tanıtılan ve Şubat ayından önce piyasaya sürülmeyecek olan telefonun başlangıç fiyatı 280 euro olacak.
https://www.gizchina.com/2021/01/14/samsung-galaxy-a32-5g-launched-with-mediocre-display/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))