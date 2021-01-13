Oppo Find X3 Pro'nun render görüntüleri, kavisli ekranı ve kamera çıkıntısını ortaya koyuyor

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Oppo'nun Mart ayında tanıtacağını duyurduğu Find X3 serisi akıllı telefonlardan Find X3 Pro'nun görüntüleri Evan Blass tarafından paylaşıldı. Sızdırılan görüntüler, yaklaşmakta olan telefonun sahip olduğu kamera kurulumunun farklı tasarımını ortaya koyuyor.

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Görüntüler, Find X3 Pro'nun solda ses ayar düğmelerine, sağda güç düğmesine ve kavisli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Sızdırılan görsele bakıldığında telefon; siyah, beyaz, mavi ve turuncu renklere sahip olacak.

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Evan Blass'a göre telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde 1440p OLED ekrana sahip. Dörtlü arka kamera kurulumunda iki adet 50MP Sony kamera, 13MP telefoto kamera ve 25x yakınlaştırma sağlayan 3MP makro kamera bulunacak. Blass ayrıca telefonun hızlı kablolu şarj için SuperVOOC 2.0'ı desteklediğini ve hızlı kablosuz şarj özelliğine de sahip olduğunu söyledi.

Daha önce ortaya çıkan bir sızıntı, Find X3 Pro'nun 4500mAh batarya kapasitesi, 65W kablolu şarj, 30W kablosuz şarj ile geleceğini belirtiyor. Snapdragon 888 ile gelecek olan Oppo Find X3'ün Mart ayın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/oppo_find_x3_pro_leaks_in_officiallooking_renders_showcasing_unique_camera_hump-news-47175.php

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