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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Find X3 Pro'nun render görüntüleri, kavisli ekranı ve kamera çıkıntısını ortaya koyuyor

    Oppo'nun Mart ayında tanıtacağını duyurduğu yeni Find X3 serisi hakkında bilgiler sızdırılmaya devam ederken serideki Find X3 Pro akıllı telefonun render görüntüleri ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Find X3 Pro'nun render görüntüleri, kavisli ekranı ve kamera çıkıntısını ortaya koyuyor
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    Oppo'nun Mart ayında tanıtacağını duyurduğu Find X3 serisi akıllı telefonlardan Find X3 Pro'nun görüntüleri Evan Blass tarafından paylaşıldı. Sızdırılan görüntüler, yaklaşmakta olan telefonun sahip olduğu kamera kurulumunun farklı tasarımını ortaya koyuyor.

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    Snapdragon 888 yonga setinden güç alması bekleniyor

    Görüntüler, Find X3 Pro'nun solda ses ayar düğmelerine, sağda güç düğmesine ve kavisli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Sızdırılan görsele bakıldığında telefon; siyah, beyaz, mavi ve turuncu renklere sahip olacak.

    Oppo Find X3 Pro'nun render görüntüleri, kavisli ekranı ve kamera çıkıntısını ortaya koyuyor
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    Evan Blass'a göre telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde 1440p OLED ekrana sahip. Dörtlü arka kamera kurulumunda iki adet 50MP Sony kamera, 13MP telefoto kamera ve 25x yakınlaştırma sağlayan 3MP makro kamera bulunacak. Blass ayrıca telefonun hızlı kablolu şarj için SuperVOOC 2.0'ı desteklediğini ve hızlı kablosuz şarj özelliğine de sahip olduğunu söyledi.

    Daha önce ortaya çıkan bir sızıntı, Find X3 Pro'nun 4500mAh batarya kapasitesi, 65W kablolu şarj, 30W kablosuz şarj ile geleceğini belirtiyor. Snapdragon 888 ile gelecek olan Oppo Find X3'ün Mart ayın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_find_x3_pro_leaks_in_officiallooking_renders_showcasing_unique_camera_hump-news-47175.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Berringer (Ahmet ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İphone 12 Pro çakması bir tasarım olmuş arka tarafı
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    Clusive 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kavis ekran hem hoş hem kullanışlı. Tabi bizim insanımız...
    1 Yanıt Yanıtla
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    Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Samsung bile vazgeçti Ultra serisinde ne Edge ekranını konuşuyoruz??? Zamanında S6 Edge almışım ülkeye girdiği anda daha iki aylık cepten çıkarırken bir düştü beton zemine tam da edge kısımdan aldı darbeyi telefonun yarı fiyatı kadar ekran değiştirme ücreti istediler düz olsa kılıf hafif çıkıntılık yaptığı için ekran kırılmazdı bile zaten o dönemde ekran koruyucusu da yoktu var olan da yerinden kalkıyordu. Düz ekran çok ince çerçeve daha hoş duruyor hele kamera kısmınıda kapatırlarsa mis gibi olacak.
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    smart1978 (X Y) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kavisten GINA geldi ... Cilesi coktur...
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